導入事例：NEXCO西日本サービス関西がバッファロー商品を導入。Wi-Fi 6E対応機器とマルチギガスイッチで、高速かつ安定したネットワークを構築

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）のWi-Fi 6E（11ax）対応の法人向けWi-Fiアクセスポイント「WAPM-AXETR(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html)」とマルチギガ対応スイッチ「BS-MS2016P(https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2016p.html)」が、西日本高速道路サービス関西株式会社（以下、NEXCO西日本サービス関西）にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

西日本高速道路サービス関西株式会社 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/service-nexco-wskansai.html

NEXCO西日本サービス関西は、近畿一円にある約180か所の高速道路料金所の料金収受業務を担うNEXCO西日本のグループ企業です。2025年7月のオフィス移転にあわせて、同社はWi-Fi環境を刷新。Wi-Fi 6E（11ax）対応の「WAPM-AXETR」とマルチギガ対応スイッチを用いて、高速かつ安定したネットワークを構築しました。新たなWi-Fi環境のもと、各拠点や社員間の情報共有およびWeb会議がよりスムーズになり、業務全体の効率化とコミュニケーションの質向上を実現しました。

採用商品

WAPM-AXETR

130,900円(税抜119,000円)

法人向けWi-Fi 6E(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

2401+1201+573Mbps トライバンド

インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html

