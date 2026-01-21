AIビデオ分析市場、2025年の83億ドルから2035年に644億ドルへ急成長を予測
AIビデオ分析市場は、公共および民間部門における高度な監視、リアルタイムの脅威検知、自動化モニタリングの需要拡大により急速に成長しています。スマートシティ、交通、リテール、産業分野での導入が進み、AI、IoT、クラウドプラットフォームの統合により、運用効率、安全性、意思決定の質が向上しています。例えば、NVIDIAのMetropolisプラットフォームは小売の損失防止のために1日1万本以上のビデオストリームを処理し、エッジAIによる異常検知精度は95％に達しています。また、AWS Rekognitionは交通分野で5万人以上の顧客にサービスを提供し、数十億フレームの車両カウントやナンバープレート認識を行っています。2025年の市場規模は83億ドルと評価され、2035年には644億ドルに成長し、2026年から2035年までの年平均成長率は22.85％と予測されています。
セグメント分析
AIビデオ分析市場は、用途、分析タイプ、エンドユーザー、構成要素、導入形態に応じて成長動向が異なります。
用途別では、セキュリティおよび監視が2025年に35％のシェアで市場をリードしています。公共・民間のリアルタイム監視、脅威検知、自動インシデント対応への需要が高く、IoTやクラウドプラットフォームとの統合により都市部や企業の安全性向上を支えています。交通・輸送管理分野は、AI駆動の交通監視や渋滞管理、スマート信号システムの導入により、最も高い成長率が期待されています。
分析タイプ別では、ビデオコンテンツ分析が2025年に31％のシェアで市場を支配しています。小売、交通、セキュリティ分野で活動の監視、異常検知、業務最適化に活用されています。群衆および行動検知は、公共スペースや交通ハブでの密度監視や異常行動検知のニーズにより、最も急速に成長するセグメントです。
エンドユーザー別では、政府・公共安全分野が29％のシェアで市場を牽引しています。犯罪防止、交通監視、緊急対応などでAIが広く活用されており、中央管理センターやセンサー統合、予測型警備ツールによって効率的な運用が実現されています。一方、小売・Eコマースは顧客行動の追跡、店舗レイアウトの最適化、盗難防止にAIビデオ分析を活用しており、最も高い成長率を示す見込みです。
構成要素別では、ソフトウェアが51％のシェアで市場を支配しています。高度な分析プラットフォーム、機械学習アルゴリズム、リアルタイム映像処理ソリューションへの需要が高く、セキュリティ、リテール、交通、エネルギーなど多様な産業で導入されています。サービス分野は、コンサルティング、統合、トレーニング、保守需要の増加により、最も急速に成長すると予想されます。
導入形態別では、クラウドが59％のシェアで市場をリードしており、スケーラブルで柔軟、コスト効率の高いインフラを提供することから、遠隔監視やAI・IoTデバイスとの統合に最適です。クラウド型の採用はスマートシティやリアルタイム監視ソリューションの普及とともに、2026年から2035年まで最も高い成長率が見込まれます。
地域分析
北米は、デジタルインフラの高度化、AI技術の早期採用、スマート監視やセキュリティソリューションへの投資により、2025年に市場シェア38％でトップです。政府の支援や公共安全施策、リテール・交通・産業分野での高い導入率が成長を加速しています。
