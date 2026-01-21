“博士”の称号でライバルに差をつける！ 親子で学べる全国観光特産検定で「こども観光特産博士」を目指そう！
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）では、2026年6月7日（日）の全国観光特産検定において、小学生の3級試験合格者は永久会員（会費無料）である「こども観光特産博士」として表彰し、表彰状を贈呈します。 さらに、小学生の3級試験合格者の中から80点以上の高得点者には受験料をキャッシュバックします。
全国観光特産検定は、2026年で33回目になる実績と信頼のある検定で、地域の土産品が好きな方、国内旅行を今よりもっと楽しみたい方が多く受験されています。全国の「食」「伝統と技」（土産物、駅弁、伝統工芸品、伝承品、地場産業など）などを中心に観光や歴史、地理、文化などに関する問題が出されるため、学力アップも期待できる小学生にも取得しやすい人気の検定の一つです。「勉強への意欲が高まる」「歴史や地理に興味を持った」「旅先を選ぶきっかけになった」など、小中学生やその家族からも多くの声が寄せられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339651/images/bodyimage1】
◆合格者をこども観光特産博士として永久会員に
観光特産士資格は、登録制となっています。通常、ご登録にあたっては、資格登録料25,300円（税込）（初回資格登録料12,100円、年間登録料13,200円）のお支払いにより、観光特産士資格認定証（カード）を発行しております。また観光特産士資格の登録有効期間は、4級資格登録日を初回登録日とし、有効期間は1年間です。登録を継続する場合は、資格登録更新料（13,200円）を納付すると更新されます。
小学生の合格者は資格登録料、年間登録料が免除となり、更新不要の「永久会員」（※当検定が存続している限りにおいて）に認定します。
◆スーパー小学生『こども観光特産博士』小学2年生で合格者が出ました！
(1)試験を受けたきっかけはなんですか？
小さい頃から、日本地図を見ることに興味があり、その土地の有名な場所や特産品等を歌で覚えることを楽しんで行っていました。
旅行に行くと、その土地の美味しいものや有名な所を見つけ、覚えることが好きなので、自分の知識がどれぐらいあるのか試したかったので受験を希望しました！
(2)どのような勉強方法をされましたか？
とにかく家族で問題を出し合い、長い時間クイズ形式で勉強をしました。今までの知識を生かしながら、正しく覚えているか復習を重ねました。出かける時は参考書を持って、移動中も頑張りました。わからない特産品は写真を見て、特産品と名前が一致するように頭の中で整理しました！
(3) これからの受験者へメッセージをお願いします。
全国観光特産士の検定は自分が受かると思っていても、勉強をしっかりとやらないと受かりません。難しい言葉がたくさんあるので、小さい子が受ける場合、その言葉の意味を大人が分かりやすく言い換えて、教えないとわからなくなってしまいます。先程言った通り、特産品や伝統工芸品等は写真や本物を見ることが大事だと思います。
運営より：小学2年生での挑戦、本当にお見事です！地図や特産品への興味をきっかけに、ご家族と一緒に楽しみながら学ばれた姿勢は、私たちも大いに刺激を受けました。写真や実物に触れながら覚える工夫も素晴らしく、まさに“遊びながら学ぶ”を体現されています。またいつかぜひ、さらなるレベルアップを目指してチャレンジしてください！
これから受験される皆さんも、年齢に関係なく、楽しみながら挑戦してみてください。
【キャンペーン概要】
実施級：観光特産士検定3級
試験日：2026年6月7日（日）
受付期間：2025年12月8日（月）～2026年5月24日（日）
