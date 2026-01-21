「ワークショップを日本全国にお届け」株式会社MAYROWがワークショップ講師・コンテンツの全国出張派遣サービス「workshop japan（ワークショップジャパン）」の提供を開始
株式会社MAYROW（神奈川県藤沢市片瀬5-5-5代表取締役 堀口 寿一）は、アート・クラフト・体験型コンテンツを中心としたワークショップを、全国へ出張派遣する新サービス「ワークショップジャパン」 を開始いたしました。
本サービスは、個人・企業・団体・自治体・教育機関などを対象に、ワークショップの講師とコンテンツを全国へ届ける出張型サービスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339575/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339575/images/bodyimage2】
【サービス開始の背景】
近年、イベントや研修、地域活動において「参加型」「体験型」のコンテンツへのニーズが高まる一方で、
・講師を探すのが難しい
・企画や運営のノウハウがない
・地方では良質なコンテンツに出会いにくい
といった課題も多く聞かれてきました。
株式会社MAYROWはこれまで培ってきたワークショップ企画・運営の知見と、多様な講師・コンテンツネットワークを活かし、“体験の価値を、場所に縛られず届ける” ことを目的に本サービスを立ち上げました。
【新サービス workshop japan（ワークショップジャパン）の特徴】
1. 全国対応の出張派遣型サービス
・日本全国どこへでも、講師とコンテンツを派遣。
・都市部だけでなく、地方・地域イベントにも対応します。
2. 初心者でも楽しめる体験設計
・アート経験や専門知識がなくても楽しめるよう、「誰でも参加できる」「完成形がある」ワークショップを設計。
・子どもから大人まで幅広く対応可能です。
3. 目的に合わせたオーダーメイド企画
・個人向けプライベートワークショップ
・企業の社内イベント、研修、福利厚生
・商業施設や地域イベントの集客施策
・教育機関、福祉施設での体験学習
など、開催目的や人数、年齢層に合わせて内容をカスタマイズします。
4. 企画から当日運営までワンストップ対応
・企画立案、準備、当日の進行、片付けまで一貫して対応。
・主催者側の負担を最小限に抑えた運営が可能です。
【多彩なコンテンツを用意】
・ベアアート：真っ白なクマのフィギュアをキャンバスに、自由に色を重ねて仕上げるアート体験
・フルイドアート：筆を使わない絵の具の流れや混ざり合いを楽しみながら制作するアート手法
・フェイスボディペイント：顔や身体をキャンバスに自由に描く体験型アート
・アクリルテクスチャアート：モネの代表作《睡蓮》などの名画をモチーフに光や色の重なりを感じながら表現するアート体験
【今後の展望】
今後は、対応ジャンルや講師の拡充を進めるとともに、地域や企業と連携したオリジナルワークショップの開発、継続的なイベント開催支援なども展開していく予定です。
workshop japan（ワークショップジャパン）はワークショップを通じて人と人がつながり、新しい気づきや体験が生まれる場を全国に広げてまいります。
【サービス概要】
サービス名：ワークショップジャパン
内容：ワークショップ講師・体験コンテンツの全国出張派遣
対象：個人・企業・団体・自治体・教育機関など
対応エリア：全国
サイトURL：https://www.wsjapan.info/
配信元企業：株式会社MAYROW
本サービスは、個人・企業・団体・自治体・教育機関などを対象に、ワークショップの講師とコンテンツを全国へ届ける出張型サービスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339575/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339575/images/bodyimage2】
【サービス開始の背景】
近年、イベントや研修、地域活動において「参加型」「体験型」のコンテンツへのニーズが高まる一方で、
・講師を探すのが難しい
・企画や運営のノウハウがない
・地方では良質なコンテンツに出会いにくい
といった課題も多く聞かれてきました。
株式会社MAYROWはこれまで培ってきたワークショップ企画・運営の知見と、多様な講師・コンテンツネットワークを活かし、“体験の価値を、場所に縛られず届ける” ことを目的に本サービスを立ち上げました。
【新サービス workshop japan（ワークショップジャパン）の特徴】
1. 全国対応の出張派遣型サービス
・日本全国どこへでも、講師とコンテンツを派遣。
・都市部だけでなく、地方・地域イベントにも対応します。
2. 初心者でも楽しめる体験設計
・アート経験や専門知識がなくても楽しめるよう、「誰でも参加できる」「完成形がある」ワークショップを設計。
・子どもから大人まで幅広く対応可能です。
3. 目的に合わせたオーダーメイド企画
・個人向けプライベートワークショップ
・企業の社内イベント、研修、福利厚生
・商業施設や地域イベントの集客施策
・教育機関、福祉施設での体験学習
など、開催目的や人数、年齢層に合わせて内容をカスタマイズします。
4. 企画から当日運営までワンストップ対応
・企画立案、準備、当日の進行、片付けまで一貫して対応。
・主催者側の負担を最小限に抑えた運営が可能です。
【多彩なコンテンツを用意】
・ベアアート：真っ白なクマのフィギュアをキャンバスに、自由に色を重ねて仕上げるアート体験
・フルイドアート：筆を使わない絵の具の流れや混ざり合いを楽しみながら制作するアート手法
・フェイスボディペイント：顔や身体をキャンバスに自由に描く体験型アート
・アクリルテクスチャアート：モネの代表作《睡蓮》などの名画をモチーフに光や色の重なりを感じながら表現するアート体験
【今後の展望】
今後は、対応ジャンルや講師の拡充を進めるとともに、地域や企業と連携したオリジナルワークショップの開発、継続的なイベント開催支援なども展開していく予定です。
workshop japan（ワークショップジャパン）はワークショップを通じて人と人がつながり、新しい気づきや体験が生まれる場を全国に広げてまいります。
【サービス概要】
サービス名：ワークショップジャパン
内容：ワークショップ講師・体験コンテンツの全国出張派遣
対象：個人・企業・団体・自治体・教育機関など
対応エリア：全国
サイトURL：https://www.wsjapan.info/
配信元企業：株式会社MAYROW
プレスリリース詳細へ