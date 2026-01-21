無電解めっき装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（無電解ニッケル装置、ENIG・ENEPIG装置）・分析レポートを発表
2026年1月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「無電解めっき装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、無電解めっき装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査は、世界の無電解めっき装置市場の全体像と将来展望を明らかにすることを目的としています。世界の無電解めっき装置市場規模は、2024年に約166百万ドルと評価されており、2031年には約242百万ドルへ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は5.6%と見込まれており、安定した成長市場であることが示されています。また、本レポートでは米国の関税制度をはじめとした各国の政策動向が、市場競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
無電解めっきとは、外部電流を使用せずに金属皮膜を形成する表面処理技術です。金属イオンを含む溶液中で強力な還元剤を用いて酸化還元反応を引き起こし、触媒作用によって金属を材料表面に析出させます。
これにより、高密度で均一な金属被膜を形成できます。無電解めっき装置はこの工程を実現する中核的な設備であり、反応制御性や品質安定性の観点から重要な役割を果たしています。
________________________________________
本レポートは、世界市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に構成されています。
メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に市場を分析し、需要と供給の動向、競争環境、市場成長要因を詳細に整理しています。市場は常に変化しているため、競争構造の変化や新たな需要要因についても掘り下げています。さらに、主要企業の事業概要や製品例、市場シェア推計も示されています。
________________________________________
市場分析では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と予測が示されています。地域別および国別の市場規模分析により、各地域の成長特性が明らかにされています。
また、装置タイプ別では無電解ニッケル装置とENIGおよびENEPIG装置に分類され、用途別ではPCB、半導体、その他分野に区分されています。これらの分析により、成長が期待されるニッチ市場の把握が可能となっています。
________________________________________
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模把握、無電解めっき装置の成長可能性評価、製品別および用途別の将来成長予測、競争要因の分析にあります。
市場参入や事業拡大を検討する企業にとって、戦略策定の基礎資料となる内容が提供されています。
________________________________________
主要企業としては、Technic、YAMAMOTO-MS Co., LTD、PacTech、Runsemi、Jimsi Semiconductor Technology (Wuxi) Co., Ltd、Jiangsu Xinmeng Semiconductor Equipment Co., Ltd、Palm Technologyが取り上げられています。
各社について、売上数量、売上高、価格、粗利率、製品構成、展開地域、最近の動向が整理されています。また、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入動向についての洞察も示されています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「無電解めっき装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、無電解めっき装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本調査は、世界の無電解めっき装置市場の全体像と将来展望を明らかにすることを目的としています。世界の無電解めっき装置市場規模は、2024年に約166百万ドルと評価されており、2031年には約242百万ドルへ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は5.6%と見込まれており、安定した成長市場であることが示されています。また、本レポートでは米国の関税制度をはじめとした各国の政策動向が、市場競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
無電解めっきとは、外部電流を使用せずに金属皮膜を形成する表面処理技術です。金属イオンを含む溶液中で強力な還元剤を用いて酸化還元反応を引き起こし、触媒作用によって金属を材料表面に析出させます。
これにより、高密度で均一な金属被膜を形成できます。無電解めっき装置はこの工程を実現する中核的な設備であり、反応制御性や品質安定性の観点から重要な役割を果たしています。
________________________________________
本レポートは、世界市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に構成されています。
メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に市場を分析し、需要と供給の動向、競争環境、市場成長要因を詳細に整理しています。市場は常に変化しているため、競争構造の変化や新たな需要要因についても掘り下げています。さらに、主要企業の事業概要や製品例、市場シェア推計も示されています。
________________________________________
市場分析では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の推移と予測が示されています。地域別および国別の市場規模分析により、各地域の成長特性が明らかにされています。
また、装置タイプ別では無電解ニッケル装置とENIGおよびENEPIG装置に分類され、用途別ではPCB、半導体、その他分野に区分されています。これらの分析により、成長が期待されるニッチ市場の把握が可能となっています。
________________________________________
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模把握、無電解めっき装置の成長可能性評価、製品別および用途別の将来成長予測、競争要因の分析にあります。
市場参入や事業拡大を検討する企業にとって、戦略策定の基礎資料となる内容が提供されています。
________________________________________
主要企業としては、Technic、YAMAMOTO-MS Co., LTD、PacTech、Runsemi、Jimsi Semiconductor Technology (Wuxi) Co., Ltd、Jiangsu Xinmeng Semiconductor Equipment Co., Ltd、Palm Technologyが取り上げられています。
各社について、売上数量、売上高、価格、粗利率、製品構成、展開地域、最近の動向が整理されています。また、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入動向についての洞察も示されています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象となっています。