「疑義あり！」が飛び交う、監査と証明の心理戦監査で真実を証明するカードゲーム『書面添付：真実の証明』発売
株式会社CUCURIは、オリジナルボードゲームブランド「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」より、監査で真実を証明するカードゲーム『書面添付：真実の証明』を発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339468/images/bodyimage1】
本作は、かなり＆パートナーズ税理士法人の金成祐行税理士の監修のもと制作された、専門性とゲーム性を両立したカードゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339468/images/bodyimage2】
■ ゲーム概要
『書面添付：真実の証明』は、プレイヤーが税理士となり、
帳簿の信頼性を監査カードによって検証しながら、真実の帳簿を完成させる心理戦カードゲームです。
このゲームは、トランプゲームの定番である七並べのルールをベースに設計されています。
数字を順番につなげていく直感的な仕組みを土台にしながら、そこへ「監査」「疑義」「真実性」といった要素を加えることで、単なる運やスピードではなく、判断のタイミングと読み合いが重要になるゲームへと再構築しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339468/images/bodyimage3】
七並べの分かりやすさを活かしつつ、監査で真実を証明するというテーマを自然に体験できる設計となっています。
帳簿が完成した瞬間、プレイヤーは、信頼性の証明である「書面添付！」を宣言します。
しかし、他の税理士が「疑義あり！」と異議を唱えてくるかもしれません。
真実を証明できるのは、最後まで冷静に監査の精度と疑義を見抜いた者だけです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339468/images/bodyimage4】
■ ゲームの特徴
・税理士監修による、帳簿の監査と書面添付の考え方を反映した設計
・「疑義あり！」による介入と横取りが生む緊張感
・10分～手軽に遊べるテンポの良い心理戦
・運よりも、タイミングの読み合いが勝敗を左右
■ 制作背景
現代のビジネスや社会では、「書類があるから信頼できる」という思い込みが、判断を誤らせる場面が少なくありません。
本作は、「書類があるから信頼できる」ことと「真実であること」は必ずしも一致しない。
という現実を、帳簿の監査と書面添付という行為を通して体験できるゲームとして制作されました。
娯楽として楽しめるだけでなく、税理士業界、ビジネス教育、企業研修への活用も想定しています。
■ プレイ情報
・タイトル：書面添付：真実の証明
・プレイ人数：2～4人
・対象年齢：10歳以上
・プレイ時間：10分～20分
■ コンポーネント
・帳簿カード：5枚
・監査カード：4種×各5枚（実在性・正確性・適時性・網羅性）
・真実性カード（万能カード）：4枚
・疑義ありカード：7枚
合計36枚
■ ブランドについて
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、“アイデアのタマゴ”を、手に取れる遊び（ボードゲーム）へとスイッチするという想いから名づけられたブランドです。
CUCURIが長年培ってきた物語制作・ゲーム・漫画・アニメーションなどのクリエイティブ経験を結集し、日常にワクワクや発見を届ける新しいゲーム体験を創出してまいります。
商品情報
・発売日：2026年1月21日
・価格：1750円（税込）
・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか
【販売サイト】
https://tamagoswitch.official.ec/
【公式 X】
https://x.com/TAMAGO_Switch_
【公式 Youtube】
https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw
■ 金成祐行税理士（かなり＆パートナーズ税理士法人）
東京都府中市を拠点に、中小企業の税務・経営支援を行う税理士。
本作の帳簿の監査と書面添付の考え方を監修。
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：tamago@cucuri.co.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339468/images/bodyimage1】
本作は、かなり＆パートナーズ税理士法人の金成祐行税理士の監修のもと制作された、専門性とゲーム性を両立したカードゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339468/images/bodyimage2】
■ ゲーム概要
『書面添付：真実の証明』は、プレイヤーが税理士となり、
帳簿の信頼性を監査カードによって検証しながら、真実の帳簿を完成させる心理戦カードゲームです。
このゲームは、トランプゲームの定番である七並べのルールをベースに設計されています。
数字を順番につなげていく直感的な仕組みを土台にしながら、そこへ「監査」「疑義」「真実性」といった要素を加えることで、単なる運やスピードではなく、判断のタイミングと読み合いが重要になるゲームへと再構築しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339468/images/bodyimage3】
七並べの分かりやすさを活かしつつ、監査で真実を証明するというテーマを自然に体験できる設計となっています。
帳簿が完成した瞬間、プレイヤーは、信頼性の証明である「書面添付！」を宣言します。
しかし、他の税理士が「疑義あり！」と異議を唱えてくるかもしれません。
真実を証明できるのは、最後まで冷静に監査の精度と疑義を見抜いた者だけです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339468/images/bodyimage4】
■ ゲームの特徴
・税理士監修による、帳簿の監査と書面添付の考え方を反映した設計
・「疑義あり！」による介入と横取りが生む緊張感
・10分～手軽に遊べるテンポの良い心理戦
・運よりも、タイミングの読み合いが勝敗を左右
■ 制作背景
現代のビジネスや社会では、「書類があるから信頼できる」という思い込みが、判断を誤らせる場面が少なくありません。
本作は、「書類があるから信頼できる」ことと「真実であること」は必ずしも一致しない。
という現実を、帳簿の監査と書面添付という行為を通して体験できるゲームとして制作されました。
娯楽として楽しめるだけでなく、税理士業界、ビジネス教育、企業研修への活用も想定しています。
■ プレイ情報
・タイトル：書面添付：真実の証明
・プレイ人数：2～4人
・対象年齢：10歳以上
・プレイ時間：10分～20分
■ コンポーネント
・帳簿カード：5枚
・監査カード：4種×各5枚（実在性・正確性・適時性・網羅性）
・真実性カード（万能カード）：4枚
・疑義ありカード：7枚
合計36枚
■ ブランドについて
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、“アイデアのタマゴ”を、手に取れる遊び（ボードゲーム）へとスイッチするという想いから名づけられたブランドです。
CUCURIが長年培ってきた物語制作・ゲーム・漫画・アニメーションなどのクリエイティブ経験を結集し、日常にワクワクや発見を届ける新しいゲーム体験を創出してまいります。
商品情報
・発売日：2026年1月21日
・価格：1750円（税込）
・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか
【販売サイト】
https://tamagoswitch.official.ec/
【公式 X】
https://x.com/TAMAGO_Switch_
【公式 Youtube】
https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw
■ 金成祐行税理士（かなり＆パートナーズ税理士法人）
東京都府中市を拠点に、中小企業の税務・経営支援を行う税理士。
本作の帳簿の監査と書面添付の考え方を監修。
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：tamago@cucuri.co.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
プレスリリース詳細へ