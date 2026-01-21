株式会社サンクユー、「ネットで注文、裏で手入力」の解消を提唱― BtoB-ECと基幹システムのAPI連携で「二重入力」をゼロにした3つの成功事例を公開 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-ECサイトを運用中の企業が抱える最大の課題の一つ「受注データの二重入力（転記作業）」を解決し、業務自動化を実現するための手法を解説するコラム【BtoB-ECの二重入力をAPI連携で解消。基幹システムとつないだ3つの成功事例】を公開しました。
■背景：EC導入企業の悩みは「入力の手間」と「在庫のズレ」
BtoB-EC市場が拡大する中、システムを導入したものの「Webで受けた注文を、社員が基幹システムに手入力している」「在庫数がリアルタイムで連携されず、売り越し（欠品）が発生する」といった課題に直面する企業が増えています。
これでは、受注チャネルがデジタル化しただけで、社内の業務フローはアナログなままです。
本コラムでは、BtoB-ECと基幹システム（販売管理・在庫管理システム）をAPIでリアルタイムに連携させることで、これらの「見えないムダ」を排除し、完全な自動化を実現した事例と手法を解説しています。
■コラムで紹介している主な内容
１）なぜ「CSV連携」では不十分なのか
・手動でのデータダウンロード/アップロードの手間とリスク
・「タイムラグ」が引き起こす在庫トラブルと顧客クレーム
２）API連携がもたらす3つの経営メリット
・【業務削減】受注データが自動で基幹システムに流れるため、入力作業がゼロに
・【正確性】人為的な入力ミス、FAXの読み間違いが消滅
・【顧客満足】正確な在庫・納期情報の表示による信頼性向上
３）成功事例：システム連携の具体パターン
・事例1：数万点の在庫情報をリアルタイム同期し、欠品トラブルを解消
・事例2：複雑な顧客別単価（掛率）を基幹システムから自動取得
・事例3：出荷情報をEC側に即時反映し、問い合わせ電話を削減
４）「つなぐ」開発を成功させるポイント
・既存の基幹システムを活かしながら、いかにコストを抑えて連携するか
■コラムはこちら
BtoB-ECの二重入力をAPI連携で解消。基幹システムとつないだ3つの成功事例
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/eliminate_double_data_entry_in_b2b_ec_through_api_integration/
■BtoB-ECのゴールは「受注業務の無人化」
ECサイトと基幹システムが分断されている状態は、DX（デジタルトランスフォーメーション）の途中段階に過ぎません。これらをつなぐことで初めて、人が介在しない効率的な受注プロセスが完成します。
サンクユーは、EC-CUBEと主要な基幹システム（販売大臣、商蔵奉行、SMILEなど）や、独自の社内システムとのAPI連携開発において豊富な実績を持ち、企業の「データがつながらない」悩みを技術力で解決します。
■「データの転記作業」にお疲れの企業様へ
・ECの注文が増えるほど、入力担当者の残業が増えている
・在庫連携がうまくいかず、クレーム対応に追われている
・独自の基幹システムを使っており、連携できるか不安だ
とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社のシステム環境を調査し、最適なデータ連携・自動化プランをご提案します。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
