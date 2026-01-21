エックスモバイル、ビットコインポイントがもらえる通信サービス「HORIE MOBILE 2.0」を開始

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（所在：東京都港区 代表取締役：木野 将徳、以下：エックスモバイル）は、通信サービスの利用に応じてビットコインポイントがもらえるWeb3通信サービス「HORIE MOBILE 2.0」を開始しました。本取り組みは、従来の「つながるだけの通信」から、Web3時代を見据えた「ビットコインを身近にする通信」への進化を目指すものです。

公式サイト：https://horiemobile.jp/

■ビットコインポイントがもらえるWeb3通信サービス「HORIE MOBILE 2.0」開始

「HORIE MOBILE 2.0」は、日常的に利用する通信サービスを通じて、ビットコインに触れるきっかけを提供する新しい通信サービスです。

通信はこれまで「毎月支払う固定費」として捉えられてきましたが、本サービスでは通信の利用そのものが、新しい価値につながる設計となっています。

■従来の「HORIE MOBILE」から何が進化したのか

「HORIE MOBILE 2.0」は、従来の「HORIE MOBILE」のサービス設計を引き継ぎながら、次の点で進化しています。通信サービスの利用に応じて、ビットコインポイントが付与される仕組み

Web3時代を見据えたサービス設計オンライン契約に特化したシンプルな導線

※「HORIE MOBILE 2.0」はオンライン契約のみの提供となります。

■「つながるだけの通信」から、「ビットコインを身近にする通信」へ

これまでの通信サービスは、「安定してつながること」自体が価値の中心でした。

エックスモバイルは、通信という日常的なインフラを通じて、ビットコインをより身近な存在として感じられる環境を提供することで、通信の役割を再定義します。

「ビットコインを身近にする通信」とは、特別な知識や複雑な手続きを必要とせず、日常の延長線上でビットコインに触れる機会を提供する通信のあり方です。

■Web3時代に向け、通信事業者として通信のあり方を再定義

近年、ブロックチェーンを基盤とする分散型技術、いわゆるWeb3が世界的に注目を集めています。

エックスモバイルは通信事業者としての立場から、Web3時代に適した通信のあり方を再定義する取り組みを進めています。「HORIE MOBILE 2.0」は、その取り組みの一環として提供されるサービスです。

■HORIE MOBILEの位置づけと特徴

ホリエモバイルは、エックスモバイルが展開する通信サービスの中でも、情報感度が高く、新しい技術や価値観を柔軟に取り入れるユーザー層を対象としたブランドです。

主な特徴は以下の通りです。

・ 全国対応のモバイル通信（docomo / au / SoftBank / 楽天 回線に対応）

※SIMプランはdocomo回線、Wi-Fiプランはdocomo / au / SoftBank / 楽天 回線

・ 実店舗・オンライン双方での契約導線

※HORIE MOBILE 2.0はオンライン契約のみ

・ 情報や学びを重視した付加価値コンテンツ

単なる通信契約にとどまらず、通信を通じて新しい価値観に触れる機会を提供します。

■通信をコストから、価値を生むインフラへ

エックスモバイルは今後も、通信とWeb3の融合を通じて、通信を「コスト」ではなく「価値を生むインフラ」へと進化させる取り組みを進めていきます。

■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。

日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる“ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】76億6,498万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/