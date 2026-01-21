電力レンタル市場は大幅な成長が見込まれており、2035年までに年平均成長率11.25%で394億4000万米ドルに達すると予測されている。
はじめに
世界の電力レンタル市場は堅調な成長が見込まれており、2025年には推定市場規模が135億8,000万米ドルに達し、2035年には394億4,000万米ドルに達すると予測されています。市場は2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.25%で成長すると予想されています。様々な業界における無停電電力供給の需要の高まりと、インフラプロジェクトにおける一時的な電力需要の増加が、この成長を牽引しています。
主要な市場牽引要因
無停電電力供給の需要増加
電力レンタル市場の成長を牽引する主要な要因の一つは、無停電電力供給の需要増加です。拡大する産業・商業セクターは、事業継続のために継続的な電力供給を必要としており、電力レンタルサービスは、こうしたニーズに応える柔軟で費用対効果の高いソリューションを提供しています。
インフラ開発とイベント
建設や大規模産業プロジェクトなどのインフラ開発プロジェクトでは、一時的な電力供給ソリューションが求められることがよくあります。これが、電力レンタルサービスの需要急増を生み出しています。さらに、音楽フェスティバル、スポーツイベント、展示会などの大規模イベントは、一時的な電力需要の増加につながります。
コスト効率と柔軟性
電力レンタルソリューションの需要が高まっている主な理由は、そのコスト効率と柔軟性です。企業や産業界は、電力供給のための恒久的なインフラに投資する必要がなくなりました。代わりに、一時的な電力やバックアップ用のレンタルサービスを利用することで、設備投資と運用コストを削減できます。
技術の進歩
先進的な発電機やハイブリッドソリューションの活用といった発電技術の進化も、市場の成長を促進する重要な要因です。これらの技術は、よりクリーンで効率的、そして持続可能な電力ソリューションを提供し、幅広い用途においてレンタルサービスの魅力を高めています。
市場セグメンテーション
電力レンタル市場は、用途、燃料の種類、地域によってセグメント化されています。
用途別：市場は、建設、産業、イベント、公共事業などの分野で利用されています。建設現場では電力需要が非常に高く、一時的な電力ソリューションが求められることが多いため、建設分野が市場を牽引すると予想されています。
燃料種別：電力レンタルサービスは、ディーゼル、ガス、ハイブリッドなど、様々な燃料で利用可能です。ディーゼル発電機は、その信頼性と供給のしやすさから、引き続き市場を牽引しています。しかしながら、環境への配慮から、ガスやハイブリッドソリューションといった、よりクリーンで持続可能なエネルギー源への移行が進んでいます。
地域別：市場は全地域で力強い成長が見込まれますが、予測期間中はアジア太平洋地域（APAC）と北米が最も高い成長が見込まれます。建設プロジェクトの増加、産業の拡大、そして緊急時のバックアップ電源ソリューションへの需要の高まりが、この成長を牽引しています。
地域別インサイト
北米
建設、産業、公共事業における信頼性の高い電力供給の需要が高まっているため、北米は電力レンタル市場の主要地域になると予想されています。インフラ開発と一時的な電力需要への多額の投資を背景に、米国がこの地域の市場をリードすると予想されています。
