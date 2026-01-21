レポートオーシャン株式会社プレスリリース : ACドライブ市場は、産業自動化・省エネルギー需要の拡大を背景にCAGR5.3％で成長し、2035年までに市場規模1,041億米ドルへ到達する見通し
ACドライブ市場、電動機の速度とトルクを精密に制御するために使用される電子機器であり、2024年から2033年までの間に市場規模が263億米ドルから1041億米ドルに達することが予測されています。この成長は、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）が5.3％となることが見込まれています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
エネルギー効率の向上への需要は、ACドライブ市場の主要な推進力の一つです。省エネルギー製品の需要増加は、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、世界の一次エネルギー需要が2023年に約2％増加したことにより、ACドライブの導入が加速しています。これにより、企業はエネルギー効率を強化し、運用コストを削減するためにACドライブを導入しています。また、環境への影響を軽減しカーボンフットプリントを減少させるための要請が、ACドライブ市場の成長を後押ししています。
さらに、ACドライブはモーターの精密制御を行い、必要な速度でモーターを稼働させることができるため、最小限のエネルギーでの運転が可能です。この機能により、機械の効率性が向上し、製造業、鉱業、石油化学、石油およびガス産業などでの高い需要が見込まれています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/ac-drives-market
市場の制約
ACドライブ市場が直面している主な制約の一つは、高額な初期投資コストです。これらのシステムは、長期的にはエネルギー効率の向上を通じてコスト削減を実現しますが、その初期費用が高いため、中小企業にとっては大きな障壁となります。特に、設置や統合に必要な費用も多額となり、予算が限られている産業では導入が遅れる原因となっています。このため、特に新興国市場ではACドライブの普及における障壁となっており、コスト面が大きな課題となっています。
市場機会
新興経済国における急速な産業化と都市化は、ACドライブ市場における新たな機会を生み出しています。国際連合工業開発機関（UNIDO）の報告によれば、急速な産業化が進む中で、製造業、鉱業、電力、水供給、廃棄物管理などの分野でACドライブの導入が増加しています。特にアジア、アフリカ、ラテンアメリカ地域では、産業と都市開発が急増し、それに伴いACドライブの需要も増加しています。これにより、ACドライブ市場は急速に成長する見込みです。
市場セグメンテーションの洞察
出力定格別
低出力ドライブ（<40 kW）セグメントは、2024年において収益面で市場を牽引しました。このセグメントの成長は、省エネルギー技術への需要の高まりによるもので、企業はエネルギー消費の削減と二酸化炭素排出量の低減に注力しています。低出力ドライブは、特にポンプ、ファン、コンプレッサーなどの用途において、その精密な速度制御機能が活かされ、電力消費を最適化します。
このセグメントの成長を支えている要因としては、環境持続性への意識の高まりや、各国政府による厳格なエネルギー効率基準の導入が挙げられます。また、省エネルギー技術の導入による経済的利益やリベート制度の普及も、低出力ドライブの市場成長を加速させています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd
● Danfoss Group
● Schneider Electric Se
● Siemens AG
● Mitsubishi Electrical Corporation
● Fuji Electric Co. Ltd.
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
エネルギー効率の向上への需要は、ACドライブ市場の主要な推進力の一つです。省エネルギー製品の需要増加は、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、世界の一次エネルギー需要が2023年に約2％増加したことにより、ACドライブの導入が加速しています。これにより、企業はエネルギー効率を強化し、運用コストを削減するためにACドライブを導入しています。また、環境への影響を軽減しカーボンフットプリントを減少させるための要請が、ACドライブ市場の成長を後押ししています。
さらに、ACドライブはモーターの精密制御を行い、必要な速度でモーターを稼働させることができるため、最小限のエネルギーでの運転が可能です。この機能により、機械の効率性が向上し、製造業、鉱業、石油化学、石油およびガス産業などでの高い需要が見込まれています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/ac-drives-market
市場の制約
ACドライブ市場が直面している主な制約の一つは、高額な初期投資コストです。これらのシステムは、長期的にはエネルギー効率の向上を通じてコスト削減を実現しますが、その初期費用が高いため、中小企業にとっては大きな障壁となります。特に、設置や統合に必要な費用も多額となり、予算が限られている産業では導入が遅れる原因となっています。このため、特に新興国市場ではACドライブの普及における障壁となっており、コスト面が大きな課題となっています。
市場機会
新興経済国における急速な産業化と都市化は、ACドライブ市場における新たな機会を生み出しています。国際連合工業開発機関（UNIDO）の報告によれば、急速な産業化が進む中で、製造業、鉱業、電力、水供給、廃棄物管理などの分野でACドライブの導入が増加しています。特にアジア、アフリカ、ラテンアメリカ地域では、産業と都市開発が急増し、それに伴いACドライブの需要も増加しています。これにより、ACドライブ市場は急速に成長する見込みです。
市場セグメンテーションの洞察
出力定格別
低出力ドライブ（<40 kW）セグメントは、2024年において収益面で市場を牽引しました。このセグメントの成長は、省エネルギー技術への需要の高まりによるもので、企業はエネルギー消費の削減と二酸化炭素排出量の低減に注力しています。低出力ドライブは、特にポンプ、ファン、コンプレッサーなどの用途において、その精密な速度制御機能が活かされ、電力消費を最適化します。
このセグメントの成長を支えている要因としては、環境持続性への意識の高まりや、各国政府による厳格なエネルギー効率基準の導入が挙げられます。また、省エネルギー技術の導入による経済的利益やリベート制度の普及も、低出力ドライブの市場成長を加速させています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd
● Danfoss Group
● Schneider Electric Se
● Siemens AG
● Mitsubishi Electrical Corporation
● Fuji Electric Co. Ltd.