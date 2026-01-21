【CPA正常化】AIツール「Defform」が広告業界向けにコンバージョンフィルタリング機能をリリース。メールフォームからスパムを除外して有効な問い合わせだけを計測
TodoONada株式会社（本社：東京都、代表取締役：土門大貴）は、企業サイトの問い合わせフォームに届くメールをAIが自動で判定・仕分けする無料メールフォームサービス「Defform（デフォーム）(https://defform.com/)」において、新たに「有効な問い合わせだけをコンバージョン（成果）として計測する機能」を実装いたしました。
本機能により、Googleアナリティクス4（GA4）やYahoo!広告などの管理画面に、営業メールやスパムを除外した「純粋な見込み顧客データ」だけを連携させることが可能になります。
■ 開発の背景：多くのマーケターが抱える「スパムによるデータノイズ」
Web広告やアクセス解析において、以下のようなお悩みはありませんか？
- コンバージョン数は増えているのに、中身を見たら営業メールばかりだった。
- スパムのせいで、本当の顧客獲得単価（CPA）が分からなくなっている。
- 広告媒体の自動最適化が、スパムユーザーに反応してしまっている気がする。
従来の設定では、フォーム送信完了（サンクスページ到達）を一律でコンバージョンとして計測してしまうため、スパムもコンバージョンとしてカウントされ、広告配信の精度を落とす原因となっていました。
■ 新機能：「クリーンコンバージョン機能」のメリット
「Defform」が持つ高精度なAI判定を活用し、「AIが『有効な問い合わせ』と判断した時だけ、計測タグを作動させる」仕組みを実現しました。
広告AIが「本当のお客様」だけを賢く学習 GA4や広告媒体にノイズのない正確なデータを送ることで、広告の機械学習（自動入札）が正常に機能します。「スパム業者」ではなく「真のターゲット層」に近いユーザーへ優先的に広告を配信できるようになり、運用の質が自動的に向上します。
正確な費用対効果が見える 営業メールを除外した「真のコンバージョン数」が管理画面上で確認できるため、広告費が正しく使われているか、ひと目で判断できるようになります。
導入は専用ファイルを設置するだけ。あらゆるサイトに対応 難しい開発は不要です。計測タグを設定した後、生成される専用のJavaScript (JS) ファイルをサイトに埋め込むだけで、既存の解析ツールとの連携が完了します。
※対応環境の例:
CMS・ブログ: WordPress, Movable Type, BlueGriffonなど
ECサイト: EC-Cube, Shopify, MakeShopなど
ノーコード・LP制作ツール: STUDIO, Wix, ペライチなど
その他: PHP, Ruby on Rails等で構築されたサイト、HTML/CSSの静的サイトなど
Defformの登録はこちら :
https://defform.com/
【導入方法】５分で簡単に設定完了！
「設定が難しそう……」という心配はいりません。YouTube動画をサイトに埋め込むような感覚で、最短5分にて設定が完了します。
1.まずは通常通りフォームを作成してください。
フォーム作成方法については、こちらの記事(https://defform.com/defform-flow/)をご覧下さい。
フォームが出来たら、再度編集画面に入ります。
2.「フォーム設定編集」の画面から「タグ編集」画面へ移ります。
3.タグ設定画面に「コンバージョンタグ」を入れます。
広告会社から指定のコードがあれば、それを入れましょう。
GA4の場合は下記コードを入れてください。
gtag('event', '※任意のイベント名');
入れ終わったら保存し、フォーム一覧へ移動します。
4.フォーム一覧からビルド画面へ入ります。
5.ビルド画面右上の「ビルド実行」を押してください。
ビルドにはしばらく時間がかかりますので、そのままお待ち下さい。
（3分程経っても完了画面が出ない場合は、リロードしてください）
6.ビルドが完了したら「ダウンロード」を押してください。
7.ダウンロードしたZIPを解答すると、distというフォルダが有り、中にjsファイルが入っています。
このファイルを任意の場所にアップロードし、HTMLファイル内に下記タグを設置します。
※別途GA4タグや、yahoo広告タグ等、計測に必要なタグも挿入してください。
8.テスト送信を行い、無事コンバージョンが取れているか確認しましょう。
GA4の場合は、「キーイベント」に設定する必要があります。
設定＞データの表示＞イベント内にイベント名が存在している場合は、★マークをクリックしてキーイベントに設定してください。
存在しない場合は「イベントを作成」から設定を行いましょう
「Defform（デフォーム）」について
「Defform(https://defform.com/)」は、月額基本料ゼロで利用できるAI搭載のメールフォームです。
- AIが自動で仕分け: 独自LLMとルールベース判定により、スパムや営業メールをブロックし、有効な問い合わせだけをお届けします。
- ずっと無料: 月30通（フリーメールは15件）までのAI判定付きプランが、期限なく無料で利用可能です。
- 最短5分で導入: メールアドレスを登録し、発行されたタグを貼るだけで、すぐに利用を開始できます。
サービスURL: https://defform.com/