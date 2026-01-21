【経営・人事向け】組織の“ゆでガエル状態”を脱却し、V字回復を実現する令和型「自走する強い組織」構築のための勉強会を開催
組織改善・エンゲージメント向上を支援するourly（アワリー）株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：坂本良介）は、企業の組織課題解決を目的とした「組織開発ラボ」による、少人数制の実践ワークショップ型勉強会を2026年2月3日（火）より開催いたします。
開催の背景：なぜ今、組織に「外部の知」と「自社の実装」が必要なのか
現在、多くの企業がZ世代の早期離職、ミドル層のモチベーション低下といった課題に直面し、組織全体が「ゆでガエル状態」で緩やかに衰退していく危機感を抱いています。
こうした中、ourlyは「主体的に組織を創る人を増やす」というミッションに基づき、倒産危機を乗り越え、スポーツ界とビジネス界の両方で組織変革を成功させてきた田中安人氏の知見を体系化した動画コンテンツを無料公開しました。
本勉強会では、この動画を事前に視聴していただく「反転学習（Flipped Learning）」スタイルを採用。当日は一方的な講義ではなく、参加者が自社の課題に当てはめ、具体的なアクションプランへと落とし込むアウトプットに重点をおきます。
「反転学習スタイル」で得られる3つの参加メリット- 「わかった」を「できる」に変えるためのアウトプットの場事前に動画で理論をインプットした状態で集まるため、当日は「自社への当てはめ」や「具体的アクションの策定」に時間を最大限活用できます。「良い話を聞いた」だけで終わらせない、実効性の高い場を提供します。
- 田中安人氏の「実践知」をベースに、自社のケースに当てはめて構築できる様々な組織の危機をくぐり抜けてきた田中安人氏の理論を勉強会を通じて自社のケースに落とし込み、継続的な組織改善スキームを学べます。
- 経営・人事の「同志」とのディスカッションによる客観視同じ悩みを持つ他社のリーダーと議論することで、自社の施策の妥当性を検証し、組織の「根本原因」を直接見つけ、組織変革に向けた高いモチベーションを得ることができます。
勉強会共通テーマ：令和型「自走する強い組織」の作り方とは？（全3回）
第1回：低いエンゲージメントの根本原因を探る（2/3開催）
【ベース動画】
「10億円売上げを上げるぞ！」は危険！従業員エンゲージメントを本質的に向上させる方法とは
https://youtu.be/KqLgwt6XPNo?si=lJQbdOiakhCMBHlU
第2回：”桃太郎理論”と押さえるべき三原則（仮）
【ベース動画】
【管理職必見】その指示出しが部下をダメにする！指示待ち人間を作る上司の共通点
https://youtu.be/E8UYwRvg4AA?si=dXT5uK6gIoRcqhY5
学歴は関係ない／AI時代は”物語”が勝敗を分ける【人材獲得競争に勝つための採用戦略】
https://youtu.be/99nXaHoMEN8?si=0iidpx2u6YN4u0rp
第3回： 停滞する組織をV字回復させる３つのフレームワークと実践（仮）
【ベース動画】
日経トップから翌年倒産／マネージャーは小さな成功を見逃すな【組織変革の8プロセス】
https://youtu.be/XddFVBuIZi0?si=4IB0jmTEcBZy6ggr
※各回1回のみの参加も可能です。
第1回 実施概要
日時： 2026年2月3日（火）19:00 - 21:30
会場： 東京都品川区西五反田1丁目1－8 NMF五反田駅前ビル 7階（株式会社ビットエー内）
ファシリテーター： 高橋 新平（ourly株式会社 取締役COO）
参加費： 無料
募集人数： 30名（先着順）
詳細・お申込み：https://ourly.jp/practice/workshop_20260203/
参加条件： 田中安人氏の公開動画を事前にご視聴いただける方
ファシリテータープロフィール
高橋 新平／ourly株式会社 取締役COO
新卒でダイキン工業株式会社に入社。技術営業として都内の再開発案件に多数携わる。その後、株式会社ENERGIZEに入社。4年間主にベンチャー、中小企業の事業コンサル、組織コンサル等に従事して独立。 2022年4月からourly 株式会社へ執行役員CSOとして参画。2023年4月より現職。京都芸術大学非常勤講師。株式会社ビットエー CHRO（最高人事責任者）。自らも組織変革の最前線に立つ。
主催：組織開発ラボ by ourly
「組織開発ラボ」は、組織文化の醸成を通じて、従業員エンゲージメントや人材定着を実現するourly株式会社が運営しています。
ourly株式会社について
社名：ourly株式会社
設立：2022年4月
代表者：坂本良介
所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目5番1号 A-PLACE五反田駅前ビル5階
URL：https://ourly.co.jp/
戦略的な組織文化の醸成を通じて、従業員エンゲージメントの向上や人材定着を実現する「ourly」を提供しています。また、ourlyが運営するオウンドメディア「ourly Mag.」では、さまざまな企業のインナーコミュニケーション施策や専門家、大学教授の方々に取材をしております。ぜひご覧ください。
