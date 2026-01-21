Microchip社、NVIDIA DGX Spark向けMEC1723組み込みコントローラ用カスタム ファームウェアを発表
2026年1月21日[NASDAQ: MCHP] - Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、NVIDIA DGX SparkパーソナルAIスーパー コンピュータ向けに特別に設計されたMEC1723 EC(組み込みコントローラ)（https://www.microchip.com/en-us/product/MEC1723）用カスタム ファームウェアを発表しました。このソフトウェアは、NVIDIA DGXプラットフォーム上でAIワークロードのシステム管理を行う際、MEC1723 ECの機能を最適化するよう設計されています。Microchip社は、コントローラに内蔵されるファームウェアの革新に力を入れており、要求の厳しいAIコンピューティング アーキテクチャにおける性能とセキュリティの強化に貢献しています。
一般的に、組み込みコントローラは電源シーケンス、アラート、システムレベルのエネルギ制御を管理する上で重要な役割を果たします。これに加えて、今回のMEC1723 ECは重要なファームウェア処理も管理します。
● セキュア ファームウェア認証: ファームウェア コードにはNVIDIA社によるデジタル署名と認証がなされており、プラットフォームの完全性を守ります。
● システムブート用ルート オブ トラスト: ECC-P384(楕円曲線暗号)公開鍵技術を用いてファームウェアを暗号学的に検証します。ECは最初に電源投入され、セキュアなシステムブートを許可するデバイスであるため、この機能はラップトップ全体のルート オブ トラストを確立する上できわめて重要です。
● 高度な電源管理: バッテリ充電、アラート、システム電源の状態遷移を制御し、エネルギ効率を最適化します。
● システム制御: キースキャンおよびキーパッド操作を監視し、信頼性の高いユーザー入力を実現します。
● 新しいホスト インターフェイス対応: 従来のバイト単位のデータ転送を超える、NVIDIA DGXインターフェイス独自のパケットコマンド フォーマット処理を実装しています。
● 高付加価値機能の内蔵: EMI(電磁干渉)およびSRAM(スタティック ランダムアクセス メモリ) インターフェイスを内蔵し、システム全体の性能を向上させます。
Microchip社セキュア コンピューティング部門担当副社長のNuri Dagdevirenは次のように述べています。「NVIDIA社とMicrochip社の協業により、現代のコンピューティング プラットフォームが直面する複雑な要件に対応する、セキュアで最適化されたファームウェア ソリューションを実現できました。MEC1723ファームウェアは、NVIDIA DGXアーキテクチャに信頼性の高い動作と高度な機能を提供するようカスタマイズされており、クライアント コンピューティングの高度な要件に対応します」
Microchip社のMEC組み込みコントローラは、産業用、データセンター、民生市場における次世代ノートブックおよびデスクトップ アプリケーションをサポートするよう設計されています。高度なシステム管理機能、セキュリティ機能、効率的な電源管理が実装され、現代の高性能コンピューティングのニーズに適合します。詳細はMEC1723 ECのデータシート（https://www.microchip.com/en-us/product/mec1723#資料）を参照してください。
リソース
高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickrでご覧ください。掲載に許可は不要です。
一般的に、組み込みコントローラは電源シーケンス、アラート、システムレベルのエネルギ制御を管理する上で重要な役割を果たします。これに加えて、今回のMEC1723 ECは重要なファームウェア処理も管理します。
● セキュア ファームウェア認証: ファームウェア コードにはNVIDIA社によるデジタル署名と認証がなされており、プラットフォームの完全性を守ります。
● システムブート用ルート オブ トラスト: ECC-P384(楕円曲線暗号)公開鍵技術を用いてファームウェアを暗号学的に検証します。ECは最初に電源投入され、セキュアなシステムブートを許可するデバイスであるため、この機能はラップトップ全体のルート オブ トラストを確立する上できわめて重要です。
● 高度な電源管理: バッテリ充電、アラート、システム電源の状態遷移を制御し、エネルギ効率を最適化します。
● システム制御: キースキャンおよびキーパッド操作を監視し、信頼性の高いユーザー入力を実現します。
● 新しいホスト インターフェイス対応: 従来のバイト単位のデータ転送を超える、NVIDIA DGXインターフェイス独自のパケットコマンド フォーマット処理を実装しています。
● 高付加価値機能の内蔵: EMI(電磁干渉)およびSRAM(スタティック ランダムアクセス メモリ) インターフェイスを内蔵し、システム全体の性能を向上させます。
Microchip社セキュア コンピューティング部門担当副社長のNuri Dagdevirenは次のように述べています。「NVIDIA社とMicrochip社の協業により、現代のコンピューティング プラットフォームが直面する複雑な要件に対応する、セキュアで最適化されたファームウェア ソリューションを実現できました。MEC1723ファームウェアは、NVIDIA DGXアーキテクチャに信頼性の高い動作と高度な機能を提供するようカスタマイズされており、クライアント コンピューティングの高度な要件に対応します」
Microchip社のMEC組み込みコントローラは、産業用、データセンター、民生市場における次世代ノートブックおよびデスクトップ アプリケーションをサポートするよう設計されています。高度なシステム管理機能、セキュリティ機能、効率的な電源管理が実装され、現代の高性能コンピューティングのニーズに適合します。詳細はMEC1723 ECのデータシート（https://www.microchip.com/en-us/product/mec1723#資料）を参照してください。
リソース
高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickrでご覧ください。掲載に許可は不要です。