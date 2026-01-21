「検索に戻る」をゼロへ。観光サイトの滞在率を伸ばし、意思決定を前に進める。多言語AIコンシェルジュ基盤「Gappy for Business」PoC提供開始

株式会社 Gappy

詳細を見る :https://business.gappy.jp/#poc



株式会社Gappy（本社：東京都、代表取締役：浅野充輝）は、自治体・DMO・観光協会、宿泊施設、商業施設などの公式Webサイトにおいて、サイト内滞在率（エンゲージメント）を改善し、回遊と次アクションにつなげる多言語AIコンシェルジュ基盤「Gappy for Business」のPoC（概念実証）プログラム提供を開始しました。

従来の公式サイトは情報が分散しやすく、

旅行者は答えに辿り着けずに離脱しがちです。「Gappy for Business」は、旅行者を検索に戻らせず、

サイト内で状況に応じた提案→回遊→次アクション（地図起動・予約・問い合わせ等）までを導線化。滞在率や離脱率などの指標をKPI設計し、計測・改善まで運用型で支援します

事業背景：公式サイトが「情報の置き場」になるほど、滞在は伸びにくい

生成AIの普及や旅行行動の多様化により、旅行者が現地・直前に意思決定する割合は増え続けています。一方で、自治体・施設の公式サイトや案内ページは、関係者が増えるほど情報が分散し、次のような構造課題を抱えがちです。

情報が点在し、答えに辿り着くまでに離脱（調べ疲れ・比較疲れ）

回遊が生まれず、滞在時間が伸びない（ページ間遷移が断絶）

問い合わせ増・多言語対応で現場が疲弊（人手不足の加速）

施策効果が説明できず、継続投資に繋がりにくい（KPIが不明確）

「滞在率を上げる＝ページを増やす」ではなく、旅行者の“状況”に沿って意思決定を前に進める導線を作れるかが、これからの公式サイト価値を左右します。

「Gappy for Business」とは：公式サイトを“カタログ”から“コンシェルジュ”へ

「Gappy for Business」は、公式サイト内に埋め込める多言語AIコンシェルジュです。FAQの置き換えではなく、旅行者の状況（例：雨の日、子連れ、夜の過ごし方、混雑回避、短い空き時間 等）に応じて、サイト内外の情報を整理し、提案カードとして提示します。

回答で終わらせず、提案ごとに「地図起動」「予約」「詳細」「問い合わせ」など

次アクションへの導線を設計し、旅行者の回遊を促進します。

さらに、滞在率・回遊・離脱・遷移率などの指標を計測し、

改善PDCAまで支援することで、“滞在率が伸び続けるサイト運用”を実現します。

詳細を見る :https://business.gappy.jp/#poc

滞在率が上がる仕組み：エンゲージメントを生む「回遊ループ」を設計

Gappyは、エンゲージメント改善を「運用できる型」に落とし込んでいます。

- 状況を起点に質問が生まれる（探し方が分からない状態を短く解消）- 提案カードで“選べる”状態を作る（比較の負荷を減らす）- 次アクションへ誘導しつつ、回遊が続く（関連提案・周辺提案へ展開）- 計測データをもとに提案・導線を改善（滞在率／離脱率を継続的に最適化）

これにより、単に滞在時間を増やすのではなく、回遊の質を高めながら、意思決定を前に進めるサイト体験を設計します。

KPI設計：滞在率UPを「説明可能」な指標に分解して改善する

PoCでは、導入前後で成果を比較できるよう、KPIを事前に合意し、計測設計を行います。代表例は以下です。

エンゲージメントKPI（滞在率の中身）詳細を見る :https://business.gappy.jp/#poc

- 平均滞在時間、回遊ページ数、離脱率- 再訪率、提案表示→クリック率、次提案遷移率- 言語別利用率、質問カテゴリ別の利用分布次アクションKPI（“動いたか”を可視化）- 地図起動、予約導線クリック、問い合わせ送信- 電話タップ、チケット購入、加盟店送客クリック 等

これにより、「導入したが成果が説明できない」という状態を避け、

継続投資に耐える意思決定材料として提供します。

PoCプログラム概要：最短距離で“滞在率改善の勝ち筋”を確立

Gappyは、導入企業・自治体が短期間で効果検証できるようPoCを標準化しています。

期間：3ヶ月（設計→導入→計測→改善→最終報告）

提供内容：

公式サイトへのAIコンシェルジュ導入（Web埋め込み／QR導線 等）

ダッシュボード（利用状況、質問TOP、遷移、言語別、KPI）

KPI設計・成功条件の合意、運用テンプレ提供

月次改善（質問カテゴリ追加、提案調整、導線改善 等）

最終レポート／報告会（次フェーズ提案含む）

導入形態：最短で始められ、現地接点ともつながる

Webウィジェット：公式サイト／施設サイトへ最短導入

QR導線：館内サイン、パンフ、チラシから即起動

LINE連携：任意

API連携／サイネージ：大規模案件向けに個別対応

想定導入先

自治体・DMO・観光協会：公式サイトの回遊・滞在改善／分散の起点化

宿泊施設：館内・周辺情報の回遊促進／問い合わせ削減

商業施設・街区：館内回遊・テナント送客の強化

交通結節点：待ち時間の価値化／迷子・問い合わせ抑制

お問い合わせ :https://business.gappy.jp/#poc

代表コメント 株式会社Gappy 代表取締役 浅野充輝



「公式サイトの価値は、情報量ではなく意思決定が前に進むかで決まります。滞在率を伸ばすことは目的ではなく、回遊を生み、最終的に来訪者の行動へつなげるための重要指標です。Gappy for Businessは、一次対応の自動化に留まらず、滞在率・回遊・離脱をKPIで設計し、計測と改善をセットで回すことで、成果を積み上げられる公式サイト運用を支援します。」

今後の展開

PoCで得た勝ち筋（有効な質問カテゴリ、導線設計、KPI構造）をテンプレ化し、複数拠点・複数施設へ横展開

代理店・導入パートナー網の拡充による全国展開

大規模案件向けにEnterprise要件（API連携、監査ログ、SLA等）への対応を拡充。

関連URL

Gappy for Business（PoC）：https://business.gappy.jp/#poc

会社情報：https://official.gappy.jp/

詳細を見る :https://business.gappy.jp/#poc

会社概要

会社名：株式会社Gappy（ギャッピー）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F

代表取締役：浅野 充輝

設立：2025年



事業内容：

インバウンド旅行者向け旅ナカAIプラットフォームの開発・運営

観光・宿泊・交通事業者向けソリューション提供

旅行者行動データ分析・コンサルティング

URL：https://official.gappy.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Gappy（広報／事業開発）

担当：浅野 充輝

Email：mitsuki@gappy.jp