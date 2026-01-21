「ミライスピーカー・ミニ」公式整備済みリユース品期間限定セールを開催

株式会社ミライスピーカー

「100年の人生をテクノロジーで豊かにする」という想いのもと、テクノロジーの力で、誰もが明るく前向きに暮らせる社会づくりをめざす株式会社ミライスピーカー（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：山地浩、以下：「当社」）は、「ミライスピーカー・ミニ」の公式整備済みリユース品を、期間限定で特別価格にて販売いたします。通常価格14,960円（税込）のところ、2026年1月21日（水）10:00から4月15日（水）10:00までの期間限定で12,980円（税込）にてご提供いたします。

キャンペーン詳細はこちら :https://miraispeaker.com/sale-miraispeaker?utm_source=prtimes&utm_medium=PR&utm_campaign=reuse&utm_term=20260121◆公式整備済みリユース品「ミライスピーカー・ミニ」とは

今回提供する公式整備済みリユース品は、主に、お試し利用のため短期間使用後にメーカーに返品された製品を、動作確認・クリーニングを行ったうえで販売しており、1年間のメーカー保証※１付きで安心してご利用いただけます。また、新品同様のデザイン箱に梱包し、電源アダプタやケーブルなどの付属品もすべて揃えてお届けします。

- リユース品について詳しくは以下よりご確認ください【動画レビュー】ミライスピーカー・ミニ 「公式整備済みリユース品」徹底解説 https://miraispeaker.com/magazine/reuse◆キャンペーン概要

対象商品：ミライスピーカー・ミニ 公式整備済みリユース品

価格：特別価格12,980円（税込） ※通常価格14,960円（税込）

販売期間：2026年1月21日（水）10:00 ～ 4月15日（水）10:00

購入方法：当社キャンペーン特設ページよりの購入

※当キャンペーンは製品がなくなり次第終了いたします。

よくあるご質問

Q 60日間返金保証はつきますか？

→ 公式整備済みリユース品のため返金保証は対象外ですが、1年間のメーカー保証※１がございます。

Q 購入台数に制限はありますか？

→ 今回のキャンペーンでは、お一人様3台までご購入いただけます。

※１ お買い上げ日より1年間の間、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間より無償修理させていただきます。詳しくは以下のサイトでご確認ください。

https://soundfun.co.jp/warranty

◆2台目のミライスピーカーとしてのご購入にもおすすめです

すでにミライスピーカーの「聞こえ」を体感いただいた方には、返金保証がない公式整備済みリユース品でも安心してお求めいただけます。例えば、寝室や書斎などの別室用テレビとして、またはオンライン会議用のスピーカーとしてPCに接続、さらには、ご家族への贈り物など、2台目ならではの使い道も広がります。

「ミライスピーカー(R)」は、テレビの言葉の聞こえにくさを改善するスピーカーです。ドラマや映画のセリフやニュースなどの言葉がくっきりとクリアに聞こえるため、音量を上げずともテレビを楽しむことができます。搭載している独自技術『曲面サウンド』は、蓄音機のラッパ部分をヒントに、平板を湾曲させた振動板によって、広く遠くまでハッキリとした音声を届けることが可能です。この技術は国内特許だけでなく、PCT世界特許及び台湾特許に出願済です。シリーズ累計販売台数は40万台※1を突破しています。

*「聞こえ」には個人差があります。

ぜひ、お得にご購入いただけるこの機会に、ミライスピーカー・ミニで“聞こえの快適さ”を体感してください。

当社はこれからも、聞こえにお困りの方やそのご家族が、より快適で前向きに日々を過ごせるよう、テクノロジーの力で「100年の人生を豊かにする」製品づくりを進めてまいります。

※1 2025年6月末時点での受注台数

◆「ミライスピーカー・ミニ」仕様

ミライスピーカー・ミニ

テレビの音量上げずに、言葉がくっきり

コンパクトモデル

【型式】コンパクト型アンプ内臓曲面サウンドスピーカー

【スピーカー形式】新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)

【周波数特性】180Hz～20kHz(総合特性)*参考値

【アンプ出力】15W(MAX専用設計デジタルアンプ駆動)

【入力/入力感度】3.5mmステレオミニジャック

【使用環境】温度-10℃～40℃多湿環境での使用は避けてください。

【サイズ】W90mmxH154mmxD200mm

【重量】約0.6kg(電源アダプター約100g別)

【電源】付属品 電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A)

【付属品】電源アダプター×１音声ケーブル(2m)×１(両端3.5mmステレオミニプラグ) 取扱説明書類 ×1 別紙「ミライスピーカーをより快適にご使用いただくために」×1

各製品や曲面サウンドについて、詳しくは以下サイトでご確認ください。

日本サイト：https://miraispeaker.com/

米国サイト：https://miraispeaker.net/

・”音”そのものを変換する新技術 「ミライスピーカー(R)」独自の『曲面サウンド』とは

従来のスピーカーの振動板は、円すい形であるのに対して、「ミライスピーカー(R)」の振動板は、平板を湾曲させた形状となっています。この曲面振動板から発せられる曲面サウンドが、広く遠くまでハッキリとした音声を届け、言葉の「聞こえ」にお困りの方をサポートします。

実際の製品の振動板の色は黒ですが、形状を表現するために色をグレーにしています。・従来のスピーカーとの“音波”の違い

可視化が難しい音波ですが、ミライスピーカーの特有の音波がなぜ生まれるのか、東京都立大学・大久保准教授の協力により、振動板の動きからシミュレーション解析を行いました。従来のスピーカーとは異なり、高音域において、広範囲にしっかりと音を届ける音場がつくられることが確認されました。今後も、スピーカー100年の歴史を変える『曲面サウンド』の音について研究を続けてまいります。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ミライスピーカー（英文名称：Mirai Speaker Inc.）

本社：東京都中央区東日本橋2丁目22番1号クロスシー東日本橋ビル8階

設立：2013年10月7日

代表取締役社長：山地 浩

資本金：50,000,000 円 （資本準備金含む：100,000,000円）

事 業 内 容：テレビ等の音声を聞こえやすい音に変換するテクノロジー「ミライスピーカー(R)」の

開発・製造・販売