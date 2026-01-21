Roborock、2万5,000Paのパワフルな吸引力と強力な水拭きを兼ね備えた美しいデザインの超薄型モデル「Roborock Qrevo Curv 2 Pro」を発売

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）と世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉）は、7.98cmの超薄型で美しいデザインの新型ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro（ロボロック キューレボ カーブ ツー プロ）」（以下「Qrevo Curv 2 Pro」）を、2026年2月4日（水）に、全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで発売します。発売に先立ち、全国のヤマダデンキおよびヤマダウェブコムでは、1月21日（水）に予約の受け付けを開始します。

「Qrevo Curv 2 Pro」は、洗練されたデザインとパワフルで革新的な技術が融合したロボット掃除機です。曲線を多用した美しいデザインは住空間にも調和し、クリーンな生活空間を作り出すRoborockのこだわりを体現しています。格納式のレーザーセンサーを採用し、本体高7.98cmの超薄型設計で家具の下などの狭い空間へスムーズに入り込みます。また、国内で発売中のRoborock製品史上最高※1の2万5,000Pa※2のパワフルな吸引力と、優れた水拭き機能により、微細なハウスダストから髪の毛、液体汚れや乾いたシミまでキレイに掃除します。

【製品紹介動画】

https://youtu.be/78zmmNiMfk0

■空間に合わせて、スムーズな走行と高い精度のマッピングを実現

自動昇降式のLDSレーザーセンサーと、上方向のToFセンサーの組み合わせにより、本体の高さが7.98cmまで薄くなり、従来製品で進入が難しいとされた低くて狭いエリアにもスムーズに移動が可能です。上方向のToFセンサーは、空間の高さを測定。LDSレーザーセンサーの格納・上昇を適切なタイミングで行い、レーザーセンサーが本体に格納された状態でも、左右100度までセンサーが捉え、死角が少なくスムーズなマッピングを行い、走行します。さらに、傾斜した空間もリアルタイムで検知。無理な進入を回避し、本体が傷つくことを防ぎます。

■薄型ながらパワフルな吸引力と、高速回転かつ高加重モップで、頑固な汚れもしっかりキレイに

Roborock史上最高※1の2万5,000Pa※2のパワフルな吸引力を備え、大きめのゴミからカーペットの奥に潜む微細なハウスダストまで吸い上げます。本体とモップを最大3cmまでリフトアップ※3するため、毛足の長いカーペットにも対応します。また、最大200回転／分の高速回転かつ、最大12N※4の高加重モップにより、床をしっかりと磨き上げるような力強い水拭きを実現。皮脂汚れやこびりついた頑固な汚れもキレイにします。カーペットではモップと本体を自動でリフトアップ※3し吸引掃除のみを行うため、モップからの水濡れを防ぎます。段差（二層）は最大4cm※5まで乗り越えることができるので、掃除を継続しやすい設計です。

■伸縮するサイドブラシと水拭きモップで隅々までキレイ。毛もからめずに吸引

四隅を検知して自動で伸びるサイドブラシが、届きにくい隅のゴミをしっかりかき出し、吸引します。四隅のカバー率は100%※6を実現。さらに、壁際を検知すると水拭きモップが壁際まで近づき、隅々までキレイに磨き上げます。また、弧状デザインのサイドブラシとらせん状で二つに分かれたメインブラシが髪の毛やペットの毛をからめることなく、吸引します。どちらのブラシも毛のからまり度0％※7を実現しています。

■最大201種類の障害物を見極め、回避※8

三重構造の物体を検知するストラクチャードライトとRGBカメラを搭載。物体検知の視野を大幅に改善し、201種の小さな物体を認識・回避※8することで、よりスムーズな掃除を実現します。さらに、横方向の障害物回避※8機能も搭載。側面の障害物との距離を高精度に測定し、回避※8しながら家具や物体などの際までキレイにすることができます。

■4way全自動ドックQ4を搭載。モップ洗浄、乾燥、給水、ゴミ収集を自動化

全自動ドックで、ゴミ収集、モップの洗浄や乾燥、給水、高速充電などを行います。ドックにはモップの取り外し機能が備わり、吸引のみのモードで掃除を行う場合、ドックがモップを自動で取り外し、カーペットなどを濡らすことなく掃除できます。また、水拭き中および終了時に自動でドックに戻り、モップの汚れを洗浄します。最高100度の温水で洗浄することで、99.99％※9の細菌を除去し、清潔なモップで掃除をすることができます。洗浄後のモップは、約55度の温風で自動乾燥し、臭いやカビの発生を抑えます。また、水拭きやモップ洗浄に必要な水は自動給水するため、掃除毎など頻繁に水を補充する必要がありません。ゴミはロボット掃除機本体から自動で収集され、最大60日分※10のゴミをまとめて回収可能です。

■Roborockアプリとインテリジェント音声アシスタントによる多彩な機能

Roborockのアプリを使用することで、部屋のマッピングデータと掃除の履歴に基づき、ルートや吸引力、水量を自動で調整できます。時間帯ごとの静音モードの設定の他、キッチンや洗面所を掃除した後のモップ洗浄の設定など、住環境や掃除習慣に合わせた細やかなカスタマイズが可能です。また、リアルタイムのビデオ通話や見守り機能を搭載。外出先からペットの様子を見守ったり、話しかけたりすることができるペットライフがより充実する機能も搭載しています。さらに、Wi-Fi接続ができない部屋やスマートフォンを持っていない場合でも「Hello Rocky（ハロー ロッキー）」と話しかけるだけで、掃除の開始や停止、掃除モードの変更などの操作ができます。

【主な特長】

- 本体高7.98cmの超薄型ながらRoborock史上最高※1の2万5,000Pa※2の吸引力を実現 ⚫ 最大200回転／分の高速回転とモップの自動リフトアップ※3によるパワフルでスムーズな水拭き性能- 最大4cm（二層）※5までの段差を乗り越える本体のリフトアップ機能によりスムーズな掃除が可能- 部屋の四隅に自動で伸びるサイドブラシと、壁際まで水拭き可能な伸縮するモップを搭載- メインブラシとサイドブラシの二つの「デュアル毛がらみ防止ブラシ」で毛のからまりを防止- 最大201種類の障害物を認識し、回避※8しながら掃除を継続- モップ洗浄、乾燥、給水、ゴミ収集を任せることができる、デザインも美しい4way全自動ドックQ4を搭載- Roborockアプリとインテリジェント音声アシスタントによる多彩な機能

※1 2026年1月時点 国内での販売製品と比較。

※2 Roborockの社内テストによる結果。吸引力の値は国または地域、住居環境などによって異なる場合があります。

※3 カーペットの毛足がモップまでの高さより高くなる場合は、アプリでカーペット回避モードを選択してください。

※4 Roborockの社内テストによる結果。実際の結果は環境条件などによって異なる場合があります。

※5 一層の段差は最大3cmまで対応。

※6 本機能による実際のカバー率は環境などによって異なります。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証取得。

※7 第三者認証機関SGSの認証取得。実際の結果は環境などによって異なる場合があります。

※8 障害物の認識精度は、環境などによって異なります。幅5cm、高さ3cm以上の物体を回避します。表示されるアイコンが実際と異なる場合があります。100%の回避を保証するものではありません。

※9 100℃の温水で洗浄した場合、大腸菌を99.99%除去。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証取得。実際の結果は環境などにより異なる場合があります。

※10 部屋の環境などにより、収集できる日数は変わります。

【価格】

オープン価格（希望小売価格：税込み21万9,780円）

【製品の詳細】

https://jp.roborock.com/pages/roborock-qrevo-curv-2-pro

【Roborockについて】

「Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.」が製造するロボット掃除機。AI、アルゴリズム、各種高精度センサーによる効率的でスムーズな動きといった独自の先進機能と、業界最高レベルの吸引力、水拭き同時対応といった優れた基本性能を兼ね備えるのが特長。また、1,000種類の品質管理テストや38種類の認証の取得など、高い製品品質を提供しています。「Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.」は、2014年に設立し、家庭用掃除機の研究開発・生産を専門としており、製品の技術力やデザイン性が評価され、グローバルでさまざまな賞を受賞しています。2020年2月に上海証券取引所に上場。累計2000万台以上を販売しており、170以上の国と地域で使用されています（2024年12月末時点の実績）。

【SB C&S株式会社について】

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

●掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。