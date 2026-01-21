最高峰の剃り心地を、選びやすいラインナップへ 肌下－0.08 mmの深剃り「フィリップスi9000プレステージ ウルトラ」から新たに3モデルが1月21日（水）より全国にて販売開始

株式会社フィリップス・ジャパン

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、 代表取締役社長：ジャスパー・アスエラス・ウェステリンク、 以下 フィリップス）は、最高峰モデル[1]「フィリップスi9000プレステージ ウルトラ」のラインナップを拡充し、新たな3製品を1月21日（水）より、Amazon[2]、全国の家電量販店、フィリップス公式ストア 楽天市場店／Yahoo!ショッピング店で順次販売開始します。

フィリップスの電動シェーバーは、世界123か国で展開、80年以上の歴史がある世界シェアNo.1[3]ブランドとして親しまれています。1939年の発売以来、刃の素材にこだわり、本社を構えるオランダの自社工場で刃の製造や技術向上のための研究開発を日々行っています。

このたび、最高峰モデル[1]である「フィリップス i9000 プレステージ ウルトラ」のラインナップを拡充します。フィリップスが長年にわたり磨き上げてきた回転式シェービング技術を結集した本シリーズは、深剃り性能と肌へのやさしさを高次元で両立するフラッグシップモデルです。前モデルと比較して10％薄く設計された外刃と、ヒゲを根元から引き上げてカットするスーパーリフト＆カットテクノロジーにより、肌の下 －0.08 mmの深剃りを実現します。毎分165,000回カットする72枚の回転刃が、あらゆる方向に生えたヒゲを効率的に取り込み、なめらかで均一な剃り上がりを叶えます。さらに、前モデルから20％小型化した360°プレシジョンフレックスヘッドが顔の凹凸に密着し、剃り残しを抑制。ヒゲ密度感知システムや5つのシェービングモード、光のガイドによるサポート機能により、快適で洗練されたシェービング体験を提供します。

また、同シリーズの「Philips Norelco i9000 Prestige Ultra[4]」は、米TIME誌が毎年発表する、世界で最も画期的な発明を集める「The Best Inventions of 2025」に選出されました。

「フィリップス i9000 プレステージ ウルトラ」は、今後もシェービング体験の質を追求し、さまざまなライフスタイルに応える製品展開を続けていきます。

フィリップスi9000プレステージ ウルトラ 製品特徴

１.ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08 mmの深剃りへ

薄くなった外刃[5]と、スーパーリフト＆カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。

毎分165,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。

２.5つのシェービングモード

通常のモードに加え、インテンス、フォーム、センシティブといった用途に合わせて選べるシェービングモードを備えています。

さらにカスタマイズ[6]したシェービングが可能なカスタムモードも搭載。

３.過圧防止センサー＆シェービング動作検知センサーと光のガイド

シェーバーに搭載された過圧防止センサーが肌への圧力を、またシェービング動作検知センサーがシェーバーの動きをそれぞれ感知し、光のガイドでリアルタイムに色を変化させて知らせます。それにより、すぐに最適なシェービングへと調整が可能です。光のガイド表示は圧力のみ、動作のみ、両方の複合表示、そして非表示から選択できます。

４.360°プレシジョンフレックスヘッドで剃り残しを少なく

20%[7]小型となったヘッドで、剃りにくい部分さえも剃り残しを少なく、顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なシェービングを実現。

５.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り

毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。

６.スキンプロテクションテクノロジーPro

ヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。1平方センチメートルあたり最大50万個のマイクロビーズで肌との摩擦を50％[8]減少し、これまで以上にやさしくシェービングします。

７.強靭な欧州製造のステンレス鋼の刃

刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。

また、外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃[9]を使用しています。オイル差し不要で、替刃交換は2年に1回[10]です。

フィリップスi9000プレステージ ウルトラ 製品仕様

製品詳細ページ：XP9405/11 https://www.philips.co.jp/c-p/XP9405_11/

XP9404/11 https://www.philips.co.jp/c-p/XP9404_11/

XP9402/11 https://www.philips.co.jp/c-p/XP9402_11(https://www.philips.co.jp/c-p/XP9402_11/)/(https://www.philips.co.jp/c-p/XP9402_11/)

画像はイメージです

[1] フィリップスシェーバー内の比較

[2] AMAZONは、Amazon Services LLCおよびその関連会社の商標です。

[3]ユーロモニターインターナショナル調べ 小売販売額 ボディシェーバーカテゴリーの定義 2023年データ 2023年11月と12月中に実施された調査による

[4]：「Philips Norelco i9000 Prestige Ultra」は米国限定販売モデルです

[5]：旧機種SP99xxと比較した場合、外刃の厚みを10％小さく設計

[6]：シェービングのカスタマイズはアプリでのみ設定可能です

[7]：旧機種SP98xxと比較した場合

[8]： 非コーティングの場合と比較した場合

[9]：医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用

[10]：使用状況により異なります

【The Best Inventions of 2025】

世界最大の英文週刊ニュース誌「TIME」が、毎年、革新的な製品・サービスを選出して発表する年次企画。「The Best Inventions of 2025」では、300件の「Best Inventions」が選出されました。

- 「Philips Norelco i9000 Prestige Ultra」受賞ページ

https://time.com/collections/best-inventions-2025/7318257/philips-norelco-i9000-prestige-ultra/?filters=beauty

- 受賞製品説明

この電動シェーバーは「SenseIQ Pro」を搭載しています。Philips Norelcoの先進技術を進化させたもので、LEDのガイダンスライトにより、適切なシェービング圧が分かるようサポートします（オレンジ＝強すぎ、グリーン＝ちょうど良い）。さらにi9000には、新たに「トリプルアクション リフト & カット」システムを搭載。毛を根元から持ち上げ、肌表面より下（最大で -0.08 mm）でカットすることができます。

また、柔軟に動くヘッドが顔のカーブに沿って密着し、剃りにくい部位にも対応。濃いヒゲからフォームを乗せた状態での使用まで、さまざまな状況に合わせたモードも備えています。加えて、充電ステーションに搭載されたUVライトにより、除菌しながら充電できる点も新しい特徴です。

フィリップス・ジャパンについて

株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業し、医療機器の開発・提供をはじめとするヘルスケアテクノロジーのリーディングカンパニーとして、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、医療機器および電動シェーバーや電動歯ブラシなどのパーソナルヘルスと多岐に渡ります。超高齢化が進む日本の医療・健康課題の解決に貢献し、人々のより良い健康と生活の向上を目指しています。

日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）

ロイヤル フィリップスについて

ロイヤル フィリップス（NYSE:PHG, AEX:PHI）は、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指す、ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーです。

フィリップスの革新的技術は人々を中心に設計されています。先進的技術と医療従事者および消費者のインサイトを活用し、消費者にはパーソナルヘルスソリューションを、医療従事者とその患者様には病院や家庭でのプロフェッショナルヘルスソリューションを提供しています。

オランダに本社を置く当社は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、およびパーソナルヘルスの分野で世界をリードしています。フィリップスの2024年の売上高は180億ユーロ、全世界に約69,700人の従業員を擁し、世界100か国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。（http://www.philips.com/newscenter/）