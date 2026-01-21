最大65W出力のUSB PD充電に対応したケーブル一体型AC充電器を発売

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、最大65WのUSB Power Delivery規格に対応した、USB Type-Cケーブル一体型のACアダプタ「ACA-PD110BK」を発売しました。


ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで充電可能で、PPS規格にも対応しており、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。




品名：USB PD対応AC充電器（PD65W・Type-Cケーブル一体型）


品番：ACA-PD110BK　　　標準価格：7,260円（税抜き 6,600円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=ACA-PD110BK








ノートパソコンへ給電できる、最大65W出力

最大65WのUSB Power Delivery（PD）規格の出力に対応するので、ノートパソコンへ給電できます。また、機器に応じて出力の電力を自動で切り替えできるので、ポートの出力を気にすることなくご使用いただけます。






USB PDのPPS規格対応！発熱を抑えて効率的に充電

機器に合わせて電圧と電流を細かく調整できるUSB PD-PPSに対応しています。


発熱を抑えながら、より効率的でスピーディーな充電が可能です。





ゆったり使える、1.8mのケーブル

ケーブルが長めなので、机の下のコンセントにも差すことができ、ゆったり使用できます。


また、Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。






ケーブルが出っ張らず、スマートに配線

本体からケーブルの飛び出しを抑えた構造なので、ケーブルの付け根に負担がかからず、スマートに配線できます。






USB Type-C接続で様々なデバイスに対応

外出先で複数の充電器を用意する必要がありません。






電気用品安全法（PSE）適合

電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、安心・安全にご使用いただけます。





ケーブルバンド付き

ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。





名入れ対応製品

名入れ可能範囲内に名入れができます。







