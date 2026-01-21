2万5,000Paのパワフルな吸引力と強力な水拭きを兼ね備えた美しいデザインの超薄型モデル「Roborock Qrevo Curv 2 Pro」を発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇）は、Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、CEO 社長：全 剛）の超薄型で美しいデザインの新型ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro（ロボロック キューレボ カーブ ツー プロ）」（以下、Qrevo Curv 2 Pro）を、2026年2月4日（水）に、全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで発売します。

発売に先立ち、全国のヤマダデンキ※およびヤマダウェブコムでは、本日から予約の受け付けを開始します。



※一部取り扱いのない店舗がございます。ご注文により、お取り寄せにて対応いたします 。

「Qrevo Curv 2 Pro」は、洗練されたデザインとパワフルで革新的な技術が融合したロボット掃除機です。曲線を多用した美しいデザインは住空間にも調和し、クリーンな生活空間を作り出すRoborockのこだわりを体現しています。格納式のレーザーセンサーを採用し、本体高7.98cmの超薄型設計で家具の下などの狭い空間へスムーズに入り込みます。また、薄型ながらRoborock史上最高※1の2万5,000Pa※2とパワフルな吸引力と優れた水拭き機能により、微細なハウスダストから髪の毛、液体汚れや乾いたシミまでキレイに掃除します。

■空間に合わせてスムーズな走行と高い精度のマッピングを実現

自動昇降式のレーザーセンサーなどのセンサーにより、本体の高さを7.98cmまで薄くし、従来製品で進入が難しいとされた低くて狭いエリアにもスムーズに移動します。また、死角が少なくスムーズなマッピングを行い、傾斜した空間もリアルタイムで検知。無理な進入を回避し、本体が傷つくことを防ぎます。段差は最大4cm※3まで乗り越えることが可能です。

■薄型ながらパワフルな吸引力と高速回転かつ高加重モップで頑固な汚れもしっかりキレイに

Roborock史上最高※1の2万5,000Pa※2のパワフルな吸引力で、大きめのゴミ[m1] [浩林2] からカーペットの奥に潜む微細なハウスダストまでしっかり吸い上げます。本体とモップを最大3cmまでリフトアップ※4するため毛足の長いカーペットにも対応、モップからの水濡れも防ぎます。また、最大200回転/分の高速回転かつ最大12N※5の高加重モップにより、床をしっかりと磨き上げるような力強い水拭きを実現。皮脂汚れやこびりついた頑固な汚れもキレイにします。

■伸縮するサイドブラシと水拭きモップで隅々までキレイ 毛もからめずに吸引

四隅を検知して自動で伸びるサイドブラシが、届きにくい隅のゴミをしっかりかき出し、吸引します。四隅のカバー率は100%※6を実現。さらに、水拭きモップは壁際を検知して近づき、隅々までキレイに磨き上げます。また、弧状デザインのサイドブラシとらせん状で二つに分かれたメインブラシが髪の毛やペットの毛をからめることなく吸引、どちらのブラシも毛をからめず※7に吸引します。

■最大201種類の障害物を見極めて回避※8

三重構造の物体を検知するストラクチャードライトとRGBカメラを搭載。物体検知の視野を大幅に改善し、[m1] [浩林2] [m3] 最大201種類の物体を認識・回避※8することで、よりスムーズな掃除を実現します。さらに、横方向の障害物回避※8機能も搭載。側面の障害物との距離を高精度に測定し、回避※8しながら家具や物体などの際までキレイにすることができます。

■4way全自動ドックQ4を搭載、モップ洗浄・乾燥・給水・ゴミ収集を自動化

全自動ドックで、ゴミ収集の他、モップの洗浄や乾燥、給水、高速充電などを行います。

水拭き中および終了時に自動でドックに戻ると、最高100℃の温水でモップを洗浄して99.99％※9の細菌を除去し、常に清潔な状態を保ちます。洗浄後のモップは約55℃の温風で自動乾燥し、臭いやカビの発生を抑えます。水拭きやモップ洗浄に必要な水は自動給水するため、水の頻回補充は不要です。また、ドックにはモップの取り外し機能が備わり、吸引のみのモードで掃除を行う場合は、カーペットなどを濡らすことなく掃除できます。

ゴミはロボット掃除機本体から自動収集され、最大60日分※10のゴミをまとめて回収可能です 。

■Roborockアプリとインテリジェント音声アシスタントによる多彩な機能

アプリを使用することで、部屋のマッピングデータと掃除の履歴に基づき、ルートや吸引力、水量を自動調整、また、静音モードやモップ洗浄の設定など、住環境や掃除習慣に合わせた細やかなカスタマイズが可能です。さらに、外出先からペットに話しかけられるビデオ通話や見守り機能なども搭載しています。さらに、Wi-Fiやスマートフォンがない場合でも「Hello Rocky（ハローロッキー）」と話しかけるだけで、掃除の開始や停止、掃除モードの変更などの操作が可能です。

【主な特長】

・本体高7.98cmの超薄型ながらRoborock史上最高※１の2万5,000Pa※2の吸引力を実現

・最大200回/分の高速回転とモップの自動リフトアップ※4によるパワフルでスムーズな水拭き

・最大4cm(2層）※3までの段差を乗り越える本体のリフトアップ機能によりスムーズな掃除

・部屋の四隅に自動で伸びるサイドブラシと、壁際まで水拭き可能な伸縮するモップを搭載

・メインブラシとサイドブラシ、2つの「デュアル毛がらみ防止ブラシ」

・最大201種類の障害物を認識して回避※8しながら掃除を継続

・4way全自動ドックQ4搭載で、モップ洗浄・乾燥・給水・ゴミ収集までお任せ

・Roborockアプリとインテリジェント音声アシスタントによる操作性の良さ

・曲線を多用した美しいデザイン

【価格】

199,800円（税別）/ 219,780円(税込)

※1 2026年1月時点 国内での販売製品と比較。

※2 Roborockの社内テストによる結果。吸引力の値は国または地域、住居環境などによって異なる

場合があります。

※3 1層の段差は最大3cmまで対応。

※4 カーペットの毛足がモップまでの高さより高くなる場合は、アプリでカーペット回避モードを

選択してください。

※5 Roborockの社内テストによる結果。実際の結果は環境条件などによって異なる場合があります。

※6本機能による実際のカバー率は環境などによって異なります。第三者認証機関テュフ ラインランド

の認証取得。

※7 第三者認証機関SGSの認証取得。実際の結果は環境などによって異なる場合があります。

※8 障害物の認識精度は、環境などによって異なります。幅5cm、高さ3cm以上の物体を回避します。

表示されるアイコンが実際と異なる場合があります。100%の回避を保証するものではありませ

ん。

※9 100℃の温水で洗浄した場合、大腸菌を99.99%除去。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証

取得。実際の結果は環境などにより異なる場合があります。

※10 部屋の環境などにより、収集できる日数は変わります。

製品紹介動画 ：https://youtu.be/78zmmNiMfk0

製品詳細 :https://jp.roborock.com/pages/roborock-qrevo-curv-2-pro

【製品に関するお問い合わせ】

Roborockカスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp / 営業時間：10:00～17:00（土日祝を除く）

【Roborockについて】

「Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.」が製造するロボット掃除機。AI、アルゴリズム、各種高精度センサーによる効率的でスムーズな動きといった独自の先進機能と、業界最高レベルの吸引力、水拭き同時対応といった優れた基本性能を兼ね備えるのが特長。また、1,000種類の品質管理テストや38種類の認証の取得など、高い製品品質を提供しています。

「Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.」は、2014年に設立し、家庭用掃除機の研究開発・生産を専門としており、製品の技術力やデザイン性が評価され、グローバルでさまざまな賞を受賞しています。2020年2月に上海証券取引所に上場。累計2,000万台以上を販売しており、170以上の国と地域で使用されています（2024年12月末時点の実績）。

※このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または

商標です。

※掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。

その後予告なく変更となる場合があります。