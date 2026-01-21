【2/12 ウェビナー開催】PwC Japanの社内変革に学ぶ ITと業務が協働する仕組みをどう設計したのか

テックタッチ株式会社

テックタッチ株式会社は、PwC Japan合同会社をゲストに招き、2026年2月12日(木) 15:30から無料オンラインセミナーを開催します。

本ウェビナーでは、PwC Japanグループの社内DXを牽引してきた中村宏美氏をお迎えし、ITと業務が協働する仕組みをどのように設計してきたのかを、実例をもとに解説いただきます。

お申し込みはこちら：https://techtouch.jp/event/20260212-pwc/

企業のDX投資が進む一方で、IT部門と業務部門の連携・協業が進まず、現場の変化につながらないという課題は多くの企業で共通しています。本ウェビナーでは、PwC Japanグループの社内DXを牽引してきた中村宏美氏をお招きし、ITと業務が協働する仕組みをどのように設計してきたのかを、実際の取り組みをもとに解説いただきます。

IT・DX部門の責任者が直面する課題に対し、自社の社内変革を前に進めるための具体的なヒントをお持ち帰りいただける内容です。

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48939/table/389_1_fcea4a708bd25d1d1d92f3a17374c0db.jpg?v=202601211151 ]

■タイムスケジュール（予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48939/table/389_2_1c2a1b2bb3d5c7653e3b809d195e6dfe.jpg?v=202601211151 ]

■登壇者プロフィール

PwC Japan合同会社 IFS-IT Digital Transformation Acceleration Group Director 中村 宏美氏

新卒で日系コンサルティング会社に入社し、BPRとシステム導入のプロジェクトに多数従事。2014年にPwCコンサルティング入社後、2016年よりPwC Japan合同会社に転籍し、グループ全体のIT部門に所属。複数の業務×システムのグローバルITプロジェクトに参画。現在はデジタル変革とデータ利活用をユーザーと協働で推進する取り組みを担うグループのリーダーとしてPwC Japanの社内DXを担当。

テックタッチ株式会社 執行役員 VP of Sales 西野 創志

TIS、SAP Japan、Slack Japan、セールスフォース・ジャパンにて、エンタープライズ企業向けの人事SaaSやSlackの販売責任者に従事。

2022年3月にテックタッチに入社し、エンタープライズ企業のシェアを飛躍的に伸ばす。「すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界」を多くの企業に広げ、サービス・企業共に成長させるべく日々取り組んでいる。

■AI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供し、国内シェアNo.1を誇ります。900万人（2025年10月時点）を超えるユーザーに利用され、大手企業や官公庁などに導入されています。「テックタッチ」は、ノーコードで操作ガイドを簡単に作成・実装できるため、システム担当者の負担を軽減し、ユーザーのスムーズなシステム利用を促進します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など、受賞多数。AI機能を強化したDAPの開発に注力する他、意思決定AIエージェント「AI Central Voice」の提供を開始し、あらゆる企業のIT活用を支援しています。

＜テックタッチで設定したナビゲーションの例＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II 5F

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」およびデータ戦略AIエージェント「AI Central Voice」の開発・提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

＜サービス導入に関するお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 営業担当：西野

URL：https://techtouch.jp/contact

＜取材のお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 広報担当：中釜・後藤・脇屋

pr@techtouch.co.jp



