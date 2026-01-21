人気SFアニメ「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX」とコラボしたプレミアムモバイルノート「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」の商品化を決定

Dynabook株式会社

当社は、人気SFアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とのコラボレーション企画として、14.0型プレミアムモバイルノートPC「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」を商品化します。

新商品は、天板に「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」のイラストをあしらい、グリーンに光るバックライトキーボードを採用することで、「攻殻機動隊」らしさを随所に感じられるデザインのプレミアムモバイルノートPCです。また、コラボレーション特典として、同アニメのビジュアルを採用したPC用壁紙のプレインストールや、マウスパッド、PCケースなどのオリジナルアイテムを同梱します。

新商品の性能面においては、dynabook独自のAI機能を搭載するとともに、「Copilot+ PC」としてPCローカル環境でもスムーズで快適なAI処理を実現します。加えて当社独自の放熱技術である「dynabookエンパワーテクノロジー」適用でCPUの安定したパフォーマンスを実現※注１します。また、お客様ご自身で簡単にバッテリー交換できる※注２「セルフ交換バッテリー」を採用することで、長く安心して快適にご利用いただけます。

なお新商品は、当社公式通販サイト「Dynabook Directオンラインストア」にて300台の数量限定で4月6日から受注を開始します。

「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」（dynabook XP/ZAE）の主な特長

１． インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ2）を搭載し、dynabook独自の「エンパワーテクノロジー」を適用することでCPUの性能を安定的に維持※注１

２． 簡単にバッテリー交換※注２が行え、長く愛用できる「セルフ交換バッテリー」を採用

３． グリーンに光る※注３バックライトキーボード搭載

４． 日常での使いやすさに配慮し、Thunderbolt(TM) 4（USB4(TM) Type-C）コネクタ※注４を左右に1基ずつ搭載。その他LANコネクタやHDMI(R)出力端子など、充実したインターフェース

５．狭額縁を採用した14.0型（16:10）ノングレア（非光沢）WUXGAディスプレイ

６．Dolby Atmos(R)で臨場感あふれる音も楽しめる※注５

７．アメリカ国防総省制定MIL規格に準拠した過酷な耐久テストをクリア※注６

dynabook 独自の4つのAI機能

◆ローカル生成チャットボット「dynabook AI アシスタント」

情報をクラウドにあげることなく、飛行機内のようなPCローカル環境でも文書の翻訳や要約などを簡単に行えます。PCの操作やWindowsの設定についても、チャット形式でAIがアシストしてくれます。

◆高度なバッテリー管理「AIパワーオプティマイズ」

AIがオンライン通話アプリの起動を検出し、バッテリーセーブ機能をオンライン通話向けに最適化。外出先でのバッテリー駆動によるオンラインミーティングも快適に行えます。

◆のぞき見を検知しプライバシー保護「AIプライバシーアシスト」

PC利用者以外の人物が後ろから画面をのぞき込むと、AIが検知してPC利用者に警告してくれます。また、PC画面を表示したまま席を離れてしまっても、AIが自動でスリープモードに※注７。外出先でもプライバシーを確保できます。

◆遠隔ハンドサイン操作「AIハンドコントロール」

ハンドサインでアプリを操作することができます。異なるハンドサインをAIが判別し、PCに触れずに動画の停止や再生などを操作できます。動画を見ながらお菓子を食べているときや、料理をしているときなどに便利です。

スペシャルサイトは以下をご参照ください。

■dynabook × 攻殻機動隊スペシャルサイト

https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2026-spring/xpzae/index.html

人気SFアニメ「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX」とのコラボについて

「攻殻機動隊」が1989年の連載当初から描いてきた「人間と機械の境界」「情報化社会」「テクノロジーとの共生」は、2026年の現在にも通じるテーマであり、AIが私たちの働き方や意思決定に深く関わり始めた現代社会の変化を象徴的に捉えています。作中に登場する「電脳化」は、今やAIという形で現実に実装され、思考や判断の一部をサポートするようになり、社会や生活スタイルをも変えようとしています。

AI機能を搭載したPCも、単なる機械ではなく、日常の作業や思考を支える「アシスタント」へ進化しています。こうした背景を踏まえ、当社が目指すAI機能を搭載するPCの“技術力”や“未来志向”のあり方は、「攻殻機動隊」が描いてきた世界観と高い親和性を持つものと捉え、本コラボレーションが実現しました。

さらに本年にはTVアニメ最新作の放映も予定されており、本作品が問い続けてきたテーマは、改めて大きな注目を集めています。

■攻殻機動隊 グローバルサイト

https://theghostintheshell.jp/series/stand_alone_complex

dynabook × 「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX」コラボグッズ＆壁紙

（１）オリジナルPCケース １種（同梱）

（２）オリジナルマイクロファイバークロス １種（同梱）

（３）オリジナルステッカー １種（同梱）

（４）オリジナルダイカットマウスパッド １種（同梱）

（５）コラボ壁紙 ５種（プレインストール）

*初期設定ではこの壁紙に設定されています。

＊画像はイメージです。実物と異なる場合があります。

＊いずれのデザイン・図柄も、予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

コピーライト：(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊制作委員会

※注１：本製品に使われているプロセッサー（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。

※注２：オプション（別売）のバッテリーが必要です。

※注３：色を変更することはできません。

※注４：Thunderbolt(TM) 4（USB4(TM)）規格に対応しています。映像機器との接続にThunderbolt(TM) 4（USB4(TM)）コネクタを使用する場合は、映像機器に付属または市販の映像出力に対応したThunderbolt(TM) 4（USB4(TM)）ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※注５：音響効果は、PCを設置する部屋の環境（周囲の材質、形状など）により異なります。

※注６：MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験を実施。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、落下、衝撃、振動または使用環境の変化などに対する製品の耐久性をお約束するものではありません。無破損、無故障を保証するものではありません。

※注７：本機能は、カメラにPC利用者の顔全体が映っている場合のみ動作します。使用環境や設定内容、PCからの距離などにより、本機能が動作しない場合があります。

※画面はハメコミ合成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。

※Intel、インテル、Intel ロゴ、インテル Core、Thunderboltは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。

※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

※USB4(TM)はUSB Implementers Forumの商標です。

※Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

※その他の本稿に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。