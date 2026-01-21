AI Hack、ターゲットメディアとBtoBのAIO領域で業務提携を開始、提携に際し2月10日に共催セミナーを開催

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、BtoBマーケティング支援を展開するターゲットメディア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐竹正臣、以下ターゲットメディア）と業務提携を開始したことをお知らせいたします。本提携により、AI Hackが開発・提供するAIO（AI Optimization）ツールおよびAIOの知見と、ターゲットメディアが持つBtoB領域のマーケティングノウハウを融合させ、企業のAI検索エンジン等における露出最大化を支援してまいります。また、提携に際し2月10日に共催セミナーを開催いたします。

■背景

昨今、従来の検索エンジンから、生成AIを活用した「AIサーチ」へのユーザー移行が急速に進んでいます。これに伴い、企業のデジタルマーケティングにおいては、従来の検索順位（SEO）だけでなく、「AIの回答の中に自社名が含まれているか」「自社サイトが引用されているか」「回答内容は正確でポジティブか」を管理・最適化する「AIO」の重要性が高まっています。



しかし、AIの回答は動的かつ複雑であり、自社がどのように言及されているかを定量的に把握することは困難でした。

■ 提携による取り組み

今回の提携により、両社は以下のサービスを提供し、企業のAIO対策をワンストップで支援します。

AIの回答状況を「数値化」して把握

AIOツール「AI Hack」(https://service.ai-hack.ai/)を活用し、主要なAI（ChatGPT、Gemini、Google AI Overview、Perplexity等）の回答内で、自社ブランドが「どの程度、優先的に紹介されているか」を独自の5つの指標で測定し、現状を明らかにします。

AIに選ばれる「質の高い情報」の整備

ターゲットメディアが持つBtoBマーケティング知見を活かし、AIが情報を収集・整理する際の仕組みに合わせた「情報の再構築」を行います。「具体的な数値情報の裏付け」や「専門的な知見の整理」を最適に行うことで、AIが自社サイトを「最も信頼できる情報源」として優先的に参照する状態を作り出します。

競合を上回る「推奨」の獲得

特定の製品やサービスが比較・検討される場面において、競合他社よりも優先的に自社が紹介されるための改善を施します。AIが情報を「評価・採用する基準」を詳細に分析し、選定されやすいサイト構成や内容の強化を一気通貫で実施します。

■共催セミナー概要

本提携を記念し、AIOの最新動向と、企業が今取り組むべき具体策を解説する共催セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、AI検索の普及によって激変したBtoBマーケティングの現状から、従来の「検索順位」を追うSEO対策とAIに「選ばれ、引用される」ことを目的としたAIO対策の違い、BtoBサイトがAIから信頼されるための構造的な進め方、情報の価値を最大化させるための要点等を解説いたします。

・タイトル ：AI検索で“選ばれる企業”になるためには？― BtoBサイトに効果的なAIO（AI Optimization）施策・具体的な事例を一挙解説―

・日時 ： 2026年2月10日（火） 11:00～12:00

・形式 ： オンライン開催（Zoomウェビナー）

・参加費 ： 無料（事前登録制）

・登壇者 ：ターゲットメディア株式会社 マーケティングコンサルタント 大橋佑紀

株式会社AI Hack 代表取締役 中道大輔

・お申し込み： 下記URLよりお申し込みください。

https://btobmarketing.tmedia.co.jp/seminar_list/detail/80/





【ターゲットメディア株式会社 会社概要】

会社名 ：ターゲットメディア株式会社

住所 ：東京都港区芝4丁目1‐23 三田NNビル15F

代表取締役 ：佐竹正臣

事業内容 ：BtoBマーケティングのコンサルティング事業（戦略設計・プロジェクトマネジメント）

BtoBマーケティングのBPO事業（実務代行）

URL ：https://www.tmedia.co.jp/

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/