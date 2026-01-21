AI薬歴作成支援サービス「corte」、株式会社トモズの調剤薬局全193店舗へ導入完了

株式会社corte

株式会社corte（本社：東京都台東区、代表取締役：升澤裕介、以下「corte」）は、株式会社トモズ（以下「トモズ薬局」）が運営する調剤薬局全193店舗において、当社が提供するAI薬歴作成支援サービス「corte（コルテ）」が、株式会社ソラミチシステム（以下「ソラミチシステム」）のクラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』に搭載されているオプション機能であるAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」として導入され、2025年12月に全店展開が完了したことをお知らせいたします。

全店展開に先立ち、「AI音声入力」を先行導入したトモズ薬局の調剤薬局5店舗で業務改善効果を検証したところ、薬剤師一人あたりの残業時間が月平均1.5時間削減（最大6.1時間削減）するなど、薬歴記載業務の効率化に寄与した可能性が確認されました。

また、薬歴記載の文字数が約2倍に増加した事例もあり、患者一人ひとりの服薬状況や留意点をより具体的に記録・共有できることが期待されます。※3-5

■導入の背景

近年、調剤報酬改定※1により服薬指導や服薬フォローアップなどの対人業務の評価が強化され、薬局には患者さまに寄り添った継続的なフォロー体制の整備が求められています。さらに、厚生労働省の「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ」※2でも、処方箋受付時以外の対人業務の充実が重要視されるなど、薬剤師が本来の専門性を発揮できる環境づくりが課題となっています。

一方で現場では、服薬指導後の薬歴記載に時間を要し、閉局後に残業が発生するケースも少なくありません。こうした課題に対し、会話内容を自動で要約し薬歴作成を支援するAIの活用が、業務効率化と記録品質の両立に向けた有効な選択肢として注目されています。

トモズ薬局は、「医療の一端を担う小売業としてお客様の健康で豊かな生活に役立つ、かかりつけ薬局を目指す」という理念のもと、薬剤師が患者さま一人ひとりに寄り添った対応に注力できる体制づくりに取り組まれています。その取り組みの一環として、クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』およびAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」の全店導入に至りました。

■導入概要

・導入先：トモズ薬局が運営する調剤薬局 全193店舗

・提供形態：クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』に搭載されるAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」（当社「corte」を活用）

・導入完了：2025年12月

・導入スケジュール：『CARADA 電子薬歴 Solamichi』を2024年12月以降に導入開始、「AI音声入力」を2025年7月以降に順次展開

■先行導入5店舗での導入効果（検証結果）

全店展開に先立ち、先行導入した5店舗において、残業時間や薬歴記載内容の変化を検証しました※3。主な結果は以下の通りです。

・残業時間：導入前過去3カ月平均と導入月を比較し、薬剤師一人あたり月平均1.5時間の残業時間削減が見られました（最大6.1時間削減）※4。

・薬歴記載時間：患者一人あたりの薬歴記載時間が、5店舗平均で42秒短縮しました※5（店舗ごとに条件が異なるため参考値）。

・薬歴の充実：2店舗5事例において、薬歴に記載する文字数が平均約2倍に増加し、患者さまの発言や背景情報をより具体的に記載できるようになりました。特に、これまで簡略的になりがちだったSOAP形式のS（主観的情報）で、患者さま固有の表現が反映されやすくなったという声も寄せられています※6。

■コメント

◆株式会社トモズ 薬剤部 副部長 湯本 直嗣氏 コメント

「AI薬歴作成支援機能「AI音声入力」のお話を伺ったとき、「これは画期的な仕組みで、薬剤師の働き方を変革する」と感じました。会話が記録されることでメモが不要になり、患者様との対話に集中できるようになった結果、質の高い服薬指導が可能になりました。また、会話内容を正確に変換するために薬剤師の話し方も改善され、患者様に伝わる服薬指導が実現しました。

今後はその効果を全店に広げ、これまで薬歴記載に費やしてきた時間を患者様へ還元するとともに、従業員の働き方の改革にもつなげていきたいと考えています。」

◆株式会社corte 代表取締役 升澤 裕介 コメント

当社は「薬局から、日本を元気に！」という理念のもと、薬剤師の皆さまが“対物”ではなく“対人”の業務により集中できる環境づくりを、生成AIの力で支援してきました。トモズ薬局様の全店で「AI音声入力（corte）」をご活用いただけることを大変光栄に思います。

先行導入で確認された残業時間の削減や記録内容の充実は、薬剤師の働き方と患者体験の双方をより良くする可能性を示すものです。今後も現場の声を丁寧に取り入れながら、要約精度や操作性の改善を継続し、薬剤師の専門性がより発揮される薬局づくりに貢献してまいります。」

■AI薬歴作成支援機能「AI音声入力」について

「AI音声入力」は、薬剤師による服薬指導中の会話を録音し、実際の指導内容や患者さまが伝えた症状など、薬歴に必要な情報を生成AIが自動で要約しテキストで表示する機能です。服薬指導の前後に録音ボタンを押すだけで利用でき、生成された要約を確認しながら薬歴へ転記することで、記録作業を支援します。※9

本機能は、当社が提供するAI薬歴作成支援サービス「corte」を、ソラミチシステムのクラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』へ「AI音声入力」として搭載したものです（2024年10月より搭載開始）。※8

■AI薬歴作成支援サービス「corte（コルテ）」について

「corte（コルテ）」は、薬剤師と患者さまの会話を音声認識し、医療現場で広く用いられるSOAP形式に準拠した薬歴を自動作成するAI薬歴作成支援サービスです。薬歴作成にかかる時間の短縮と記録品質の均一化を支援し、薬剤師が患者さまとのコミュニケーションにより多くの時間を確保できるようサポートします。

当社は、単体サービスとしての提供に加え、ソラミチシステムの『CARADA 電子薬歴 Solamichi』など各種システムへの連携・搭載も進め、薬局現場の業務フローに沿った形で生成AIの活用を広げています。

■今後の展望

当社は、トモズ薬局様での運用を通じて得られる現場のフィードバックをもとに、要約精度・処理速度・薬品名の認識精度などの改善を継続し、薬歴記載業務のさらなる効率化と対人業務の充実に貢献してまいります。

【注記】

※1 厚生労働省保険局医療課「令和6年度調剤報酬改定の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf

※2 令和4年7月11日 厚生労働省「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ～薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン～」 https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000963757.pdf

※3 本検証における「導入前／導入後」の条件は店舗により異なります。2店舗では、他社電子薬歴から『CARADA 電子薬歴 Solamichi』および「AI音声入力」を導入した際の変化を比較しています。3店舗では、既に『CARADA 電子薬歴 Solamichi』を導入済みの状態から「AI音声入力」を追加導入した際の変化を比較しています。

※4 導入前過去3カ月の平均値と導入月における一人あたりの平均残業時間を比較。以下は5店舗合計の数値であり、店舗ごとに対象期間や薬剤師人数、処方箋枚数は異なります。導入前期間：2025年4月～2025年7月／導入前過去3カ月の社員薬剤師平均人数（5店舗合計）：36名／導入前過去3カ月の平均処方箋枚数（5店舗合計）：18,346枚。導入月：2025年7月～2025年8月／導入月社員薬剤師人数（5店舗合計）：34.9名／導入月処方箋枚数（5店舗合計）：18,153枚。

※5 導入前後の計測日に、患者ごとの薬歴記載時間を計測し、その平均値を5店舗で平均して比較。以下は5店舗合計の数値であり、店舗により計測日や薬剤師人数、処方箋枚数は異なります。導入前計測日：2025年6月18日～2025年7月24日／導入前計測日の取得患者数（5店舗合計）：76名。導入後計測日：2025年8月19日～2025年9月18日／導入後計測日の取得患者数（5店舗合計）：80名。

※6 医療・看護の分野におけるカルテ記載方法のひとつであるSOAP形式で、「S（subjective）：主観的情報」「O（objective）：客観的情報」「A（assessment）：評価」「P（plan）：計画」の4つの項目に沿って記載します。

※7 「corte」は、株式会社corteより特許出願中です。

※8 AI薬歴作成支援サービス「corte」単体と、『CARADA 電子薬歴 Solamichi』に搭載された「AI音声入力」を合計した薬局契約件数は累計2,000店舗を超えています。

※9 「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録作成サービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。

※CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。Solamichiは、株式会社ソラミチシステムの登録商標です。corteは、株式会社corteの商標登録です。

【会社概要】

社名：株式会社corte

所在地：東京都台東区浅草一丁目13番5号 井門浅草すしや通りビル4階-4

代表取締役：升澤 裕介

設立：2023年8月

事業内容：AIクラウド型薬歴作成補助サービス

Webサイト：https://hp1.corteai.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社corte

メールアドレス：public_relations@corteai.jp

担当：升澤 裕介