HPE Discover More AI 東京 2026 を開催

- 2026年2月19日（木）HPEの年次イベントを開催- お客様とHPEの対談、パートナー企業による講演・展示・デモを通じて、次世代に向けた成長戦略や経営課題を解決へと導く新たな道筋を提示- 次世代のネットワーキング・AI・ハイブリッドクラウドに関する多様なテーマを横断的に取り上げ、テクノロジーを活用した変革を提示

ヒューレット・パッカード エンタープライズ（HPE）（日本ヒューレット・パッカード合同会社 本社：東京都江東区、代表執行役員社長：望月 弘一）は、HPE Discover More AI 東京 2026(https://www.hpe.com/h22166/event/eventpage.aspx?eventid=MgA4ADMAOQA5ADEA&cc=jp&lang=ja)を2月19日（木）に開催します。

「次世代のネットワーキング・AI・クラウドが、いま解き放たれる-未来を切り開くテクノロジーと革新の最前線へ-」をテーマに開催する本イベントでは、サイバーセキュリティの強化、俊敏なビジネス展開を支えるハイブリッドクラウド、信頼性の高いデータガバナンス、持続可能な社会に寄与するグリーンテクノロジーなど、エッジからクラウドまでを網羅するAI主導の最先端ソリューションを紹介します。HPE各分野のエキスパートが、お客様およびパートナー企業と共に、テクノロジーがもたらす変革の姿を明らかにします。

基調講演では、弊社代表執行役員社長 望月 弘一および、HPEのエグゼクティブバイスプレジデント兼最高営業責任者のフィル・モットラム（Phil Mottram）、エグゼクティブバイスプレジデント HPE Networking事業のプレジデント兼ゼネラルマネージャーのラミ・ラヒム（Rami Rahim）が、HPEの戦略と取り組みを紹介し、お客様の経営課題の解決を支援するための視点と指針を提示します。

日本ヒューレット・パッカード合同会社 代表執行役員社長 望月 弘一は次のように述べています。

「急速に変化するビジネス環境において、ネットワーキング、AI、ハイブリッドクラウドは企業の競争力を左右する最重要領域となっています。HPEは、お客様の構想を確実に実現へと導き、テクノロジー進化の恩恵を最大化するパートナーとして共に歩んでまいります。HPE Discover More AI 東京 2026が、お客様とパートナー企業の皆様にとって、未来への一歩をさらに加速するための有益な知見と出会える場となれば幸いです」

お客様との対談では、KDDI株式会社 執行役員 先端技術統括本部長 藤井 彰人 氏を迎え、「通信を超えた社会インフラ企業へKDDIのビジョンを具現化するAIデータセンター」について望月 弘一が議論を深めます。

また、ゴルフトーナメント「ライダーカップ」の最高技術責任者 マイケル・コール 氏が登壇します。広大な会場の円滑な運営、充実した観客体験を提供するためのリアルタイム分析や中継画像を制作する際のAI活用など、HPEテクノロジーの活用について紹介します。

さらに、プラチナスポンサー企業である、インテル株式会社、エヌビディア合同会社、ニュータニックス・ジャパン合同会社の責任者が登壇し、各社のAI戦略や重点領域、HPEとの協業について紹介します。

■ HPE Discover More AI東京2026開催概要

日 時： 2026年2月19日（木） 9:45- 19:00（8:30受付開始）

場 所： ザ・プリンスパークタワー東京

詳 細： https://h41382.www4.hpe.com/pdf/HPE_Discover_More_AI_Tokyo_2026.pdf

参加申し込み：HPE Discover More AI 東京 2026ウェブサイト(https://www.hpe.com/h22166/event/eventpage.aspx?eventid=MgA4ADMAOQA5ADEA&cc=jp&lang=ja)

■ HPEについて

HPE (NYSE: HPE)は、AI、クラウド、ネットワーキングの力を結集し、組織が持つ可能性を最大化できるよう支援する、エンタープライズテクノロジーのリーディングカンパニーです。新たな可能性を切り拓く先駆者として、HPEは、イノベーションと高度な知識と経験を通じて、人々の生活そして働き方の向上に貢献しています。HPEは、あらゆる業界のお客様が運用効率を最適化し、データから価値ある示唆を導き出し、その効果を最大化できるよう支援しています。Unlock your boldest ambitions with HPE - HPEはお客様と共に、大きな志の実現に寄与します。詳細はwww.hpe.com をご覧ください。

このプレスリリースで使用されているその他の製品名は識別の目的のためのみに使用されており、それぞれの企業の商標である場合があります。

