XREAL ウィンターセール 開催！

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは2026年1月22日(木) 0:00 ～ 2026年2月2日(月)23:59の期間限定で、XREALが提供する次世代ARグラス「XREAL One」をはじめとしたXREAL製品をお得に購入できる「XREAL ウィンターセール」を開催いたします。この機会にぜひご検討ください。

XREAL ウィンターセール

期間：2026年1月22日(木) 0:00 ～ 2026年2月2日(月)23:59

対象製品：

XREAL One 62,980円（税込）→ 55,980円（税込）

XREAL Air 2 Pro 53,980円（税込）→ 40,480円（税込）

XREAL Beam Pro 5G版43,180円（税込）→ 34,540円（税込）

XREAL Beam Pro Wi-Fi版(8＋256GB) 35,980円（税込）→ 30,580円（税込）

XREAL Beam Pro Wi-Fi版(6＋128GB) 29,680円（税込）→ 25,200円（税込）

販売先:

・Amazon https://amzn.to/45afN4l

・取り扱い販売店 https://www.xreal.com/jp/air/stores/

・楽天市場販売先https://www.rakuten.co.jp/xreal/

※店舗により在庫状況が異なります。あらかじめご了承ください。

【XREAL Oneについて】

本製品は、XREAL Air 2 Pro／Ultraに搭載された三段階調光機能を継承しつつ、業界初の自社開発チップ「XREAL X1」を搭載。グラス単体で3DoF固定大画面体験とモード切替が可能です。視野角は50°に拡大、最大輝度600nit、最大120Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像を実現。Boseとの共同チューニングにより、音質はさらにクリアで立体的。 ノイズ抑制とプライバシー保護にも対応しています。

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/



■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan