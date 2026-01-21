東北電力フロンティア株式会社

東北電力フロンティア株式会社（本店：宮城県仙台市、取締役社長：武山 徳彦、以下 当社）は、本日より、光インターネットサービス「東北電力フロンティア光」の提供エリアを拡大し、北海道、新潟県および首都圏にてサービス提供を開始いたします。

１．「東北電力フロンティア光」の概要

「東北電力フロンティア光」は、最大通信速度が上り／下りともに10Gbps※1の光インターネットサービスです。「プレミアム10G」と「スタンダード」の2つのプランを提供し、多くのお客さまにご利用、ご好評いただいております。

本日より、北海道、新潟県および首都圏にてサービス提供を開始し、東日本エリアで広く「東北電力フロンティア光」をご利用いただけるようになります。

高画質の動画ストリーミングサービスの視聴やオンラインゲームの利用、リモートワークの定着等により、インターネットサービスの重要性が一層増す中で、当社は、高速で快適な光インターネットサービスをリーズナブルな価格で提供し、お客さまのくらしのトキメキをお届けしてまいります。

（サービス提供エリア）※2

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89147/table/52_1_0c86651a9fd92d7933ac9b12eb83f2f4.jpg?v=202601211151 ]

（プラン概要）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89147/table/52_2_262e45460db62621f5d7dd90b6030243.jpg?v=202601211151 ]

・プランや特典の詳細については、「東北電力フロンティア光」のWebページをご覧ください。本資料に記載の料金は全て税込み価格です。

※1 「10Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の最大速度です。端末機器1台における技術規格上利用可能な最大通信速度は、有線接続(10GBASE-T利用)時で概ね10Gbps、無線接続時で概ね4.8Gbps(IEEE802.11axの場合の速度)です。速度は、お客さまのご利用環境(端末機器の仕様等)や回線混雑状況等により、低下する場合があります。また、「1Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の最大速度です。速度は、お客さまのご利用環境(端末機器の仕様等)や回線混雑状況等により、低下する場合があります。また、集合住宅にお住まいの方は、当該建物の伝送方式によって最大100Mbps(技術規格上の最大値)での提供となる場合があります。

※2 サービス提供エリアの全ての住所でのサービス提供を保証するものではございません。また、サービス提供エリアであっても、設備の状況等によりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスがご利用いただけない場合がございます。サービス提供エリアの詳細は「東北電力フロンティア光」のWebページをご確認ください。

２．「東北電力グループでんき＆ひかりセット割」の概要

東北電力株式会社（以下 東北電力）の自由料金プランや当社の電気のご契約をされているお客さまには、「東北電力グループでんき＆ひかりセット割」※3により、「東北電力フロンティア光」の月額料金から、「プレミアム10G」は730円、「スタンダード」は400円を毎月割引いたします。

東北電力グループでは、北海道や首都圏にお住まいの方向けの電気料金プランもご用意しております。電気も、インターネットも、快適でおトクな東北電力グループのサービスをぜひご利用ください。

（参考：東北電力グループの北海道や首都圏にお住まいの方向けの電気料金プラン）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89147/table/52_3_274fcee466fb9a91168532af511ab344.jpg?v=202601211151 ]

３．「東北電力フロンティア光」のお申込み方法

「東北電力フロンティア光」のWebページ（https://www.tohoku-frontier.co.jp/service/hikari/）もしくは、フリーダイヤル 0120-524-208 （通話料無料、受付時間：10:00～19:00、年末年始休業）にお申込みください。

当社は、お客さまご自身の時間やご家族との時間をよりかけがえのないものにするために、お客さまの驚きや喜び、安心につながるサービスを提供し、新たなトキメキをお届けしてまいります。当社の今後の事業展開にご期待ください。

※3「東北電力グループでんき＆ひかりセット割」は、東北電力の自由料金の電気料金プランをご契約中もしくは当社の電気料金プランをご契約中の方が、「東北電力フロンティア光」をご契約された際、毎月の通信料金を割引するものです。