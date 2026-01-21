ネオジャパン、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の最高位である「Leader」を5部門で受賞

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）運営のIT製品比較・レビューサイト「ITreview」が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」においてグループウェア『desknet's NEO』、ノーコード業務アプリ作成ツール『AppSuite』、ビジネスチャット『ChatLuck』が、それぞれ5部門で最高位である「Leader」を受賞したことをお知らせします。グループウェア『desknet's NEO』は、グループウェア部門で27期連続での受賞となり、その使いやすさと顧客満足度の高さが評価されています。

【受賞内容】

グループウェア『desknet's NEO（デスクネッツ ネオ）』

グループウェア部門 「Leader」 https://www.itreview.jp/categories/groupware

ワークフローシステム部門 「Leader」 https://www.itreview.jp/categories/workflow

PC向けカレンダーアプリ/ソフト部門 「Leader」 https://www.itreview.jp/categories/calendar-software

ノーコード業務アプリ作成ツール『AppSuite（アップスイート）』

ノーコードWebデータベース部門 「Leader」 https://www.itreview.jp/categories/web-database

ビジネスチャット『ChatLuck（チャットラック）』

ビジネスチャット部門 「Leader」 https://www.itreview.jp/categories/business-chat

日頃から弊社製品をご愛顧いただいているお客さまのお声が今回のアワード受賞につながったことに心より感謝申し上げます。

レビューコメントをいただいた皆様、ありがとうございました。

今後もネオジャパンは、お客さまのニーズに合った商品開発・改善と、技術力を活かした先進的な取り組みで、より多くの方にご満足いただける製品開発とサービスを提供してまいります。

お客さまからのレビューは下記URLからご覧いただけます。

desknet's NEO ：https://www.itreview.jp/products/desknets-neo/reviews

AppSuite ：https://www.itreview.jp/products/appsuite/reviews

ChatLuck ：https://www.itreview.jp/products/chatluck/reviews

【「ITreview Grid Award」について】

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。本アワードでは、ITreviewに集まったレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として、また顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。

詳細URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

【desknet's NEOについて】

組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2025年5月時点で530万ユーザー以上の販売実績※を誇り、「機能性の高さ」と「使いやすさ」が評価されています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計

製品サイトURL：https://www.desknets.com/(https://www.desknets.com/)

【AppSuiteについて】

紙やFAX、メール、表計算ソフトなどで行われている非効率な業務処理・管理を、マウス操作で誰でも簡単にウェブシステム化できるノーコード業務アプリ作成ツールです。豊富なテンプレートをもとに、自社の業務に合わせてカスタマイズして利用もできます。「AppSuite」で作ったアプリはグループウェア「desknet's NEO」の一機能として動作。システム設計から構築・運用まで、現場主導での業務改善を実現します。

製品サイトURL：https://www.desknets.com/neo/appsuite/

【ChatLuckについて】

個人間やチーム、社内外のコミュニケーションを効率化し、メールの削減、会議の削減など、ワークスタイルの変革に役立つ自社開発のビジネスチャットです。クラウドはもちろん、オンプレミスでの導入にも対応。一般企業はもちろん、高い機密性が求められる自治体や金融機関、医療団体など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

製品サイトURL：https://www.chatluck.com/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

■製品お問い合わせ先

株式会社ネオジャパン

担当 ： 営業部

TEL ： 045-640-5906（横浜） 06-4560-5900（大阪）

052-856-3310（名古屋） 092-419-7277（福岡）

Fax ： 045-640-5919

E-mail： neo@desknets.com

