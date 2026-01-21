【子どもがいる人向けWebメディアReRe × 結婚相談所ma cherie ange】シングルマザーの婚活をプロが伴走支援する「特別婚活モニタープラン」を共同始動

株式会社ReRe

子どもがいる人向けのWebメディア・マッチングアプリ、シングルマザーの友達が見つかるコミュニティアプリを運営する株式会社「ReRe（リリー）」（代表取締役：松田大和）は、IBJ正規加盟の結婚相談所「ma cherie ange（マシェリー アンジュ）」（代表取締役：谷口史奈子）と共同で『シングルマザー特別 婚活モニタープラン』を実施いたします。

本プランは、ReRe（リリー）のサービスを通じて情報や出会いのきっかけに触れてきた方が、結婚を真剣に考える段階に進んだ際、IBJ正規加盟の結婚相談所であるma cherie angeに入会し、IBJ会員として活動しながら、プロのカウンセラーによる個別サポートを体験いただくモニタープランです。

モニターから得られたご意見をもとに、未婚・離婚問わずすべてのシングルマザーの方が、より自分に合ったスタイルで自信を持って未来を描ける環境づくりを目指しています。

※株式会社ReReと結婚相談所ma cherie angeの共同プロジェクトに関するプロモーションを含みます

本企画の狙い

ReRe（リリー）は、「子どもがいることが恋活・婚活のハードルにならない社会」を目指し、子どもがいる方に特化したマッチングアプリを通じて、多くの方に出会いの機会を提供してきました。

日々サービスを運営する中で、ひとり親の方々が抱える婚活のハードルは、出会いの場の提供だけでは解決しきれない多様な側面（育児との両立、将来設計への不安など）があると考えています。

そこで今回、自身もシングルマザーとしての経験を持つ「ma cherie ange」谷口代表とタッグを組み、プロによる個別サポートを体験いただくモニタープランを実施することとなりました。

本プランを通じ、活動されるユーザー様の生の声をお聞きしながら、ひとり親の方々にとって必要な婚活支援の形をともに検証・構築していくことを目指しています。

婚活モニタープラン概要

募集人数：5名程度（選考制）

対象者：ReReのサービス（アプリ・Webメディア・SNS）をご利用中のシングルマザーで、真剣に結婚を考え始めた方 ※本プランは、ma cherie angeにご入会いただき、IBJ会員として活動いただくプランです

モニター特典：入会金・登録料・活動サポート費・お見合い調整料：無料、月会費：11,000円（税込）のみ、成婚料：通常22万円 → 5万5,000円

募集期間：2026年1月21日～2026年2月20日

詳細・お申し込み：https://macherieange.com/posts/ct6IAMiL

提供サポート内容

初回カウンセリング（婚活設計）

プロフィール作成・添削

IBJシステム利用（登録会員数104,859名 *集計時期2025年12月末）

月100件までのお申込み

お見合い調整・活動の振り返り

LINE相談・定期面談（必要に応じて）

ma cherie ange（マシェリー アンジュ）とは

ma cherie angeは、IBJ正規加盟の結婚相談所として2025年に開業し、子どもと共に歩む人生を大切にしながら、結婚・その後の生活まで見据えた婚活サポートを行い、シングルマザーの方が安心して活動できる環境づくりを大切にしています。

代表自身、産後一か月での別居、調停離婚を経て、再婚・出産を経験した元シングルマザーです。

「安心して活動できる場所」「気持ちを正直に相談できる相手」がそばにいてくれたら、どれほど心強かっただろうという実体験から、同じ悩みを持つ方の力になりたいという想いで本サービスを立ち上げました。

ma cherie ange（マシェリー アンジュ）公式ホームページ(https://macherieange.com/)

株式会社ReReについて

社名の由来

・Return（再び）

・Renai （恋愛）

子供がいる人に「素晴らしい恋愛を、もう一度。」という思いを込めて、株式会社ReRe（リリー）を設立いたしました。子供がいる人がより恋活・婚活しやすい社会の実現に貢献します。

運営サービス- 子供がいる人向け情報発信サイト「ReRe」(https://rere.me/)- シンママ向けコミュニティアプリ「Shin-mamafriends」(https://rere.me/lp/shin-mama-friends)- 子供がいる方に特化した恋活・婚活アプリ「ReRe」(https://rere.me/lp/rere)会社概要- 会社名：株式会社ReRe（リリー）- 代表者：松田大和- 設立：2020年8月- URL：https://rere.love/- 許認可等：インターネット異性紹介事業届出済み（受理番号：51200006000）電気通信事業届出済み（届出番号：E-02-04597）- 加入団体：NPO法人CHARMS(https://npo-charms.org/) 企業会員NPO法人M-STEP(https://npo-charms.org/) 企業会員メディアの皆さまへ

子供がいる人向け恋愛アプリ「ReRe」について、『シングルマザー・シングルファザー限定』という記載はお控えいただくようお願いいたします。

「ReRe」は『同居・別居問わず子供がいる人』『子供がいる方との出会いを希望する人』の恋活・婚活を応援するマッチングアプリです。

そのため、『子供がいる未婚の方』や『別居中の子供がいる方』も同じように利用できることを把握いただけるように、ご協力を何卒お願いいたします。