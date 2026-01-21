バレンタインの意味が、世代によって少しずつ変わってきている。

株式会社GROORT

バレンタインといえば、チョコレートを贈る日。

このイメージは今も多くの人に共有されています。

一方で近年、バレンタインの受け止め方については、世代によって違いが見られるように感じられます。

誰に、どんな意味でバレンタインを迎えるのか。

その位置づけが、年齢や関係性によって、

少しずつ異なってきているようです。

若年層では「続いているが、形が変わったバレンタイン」

若年層を中心に、バレンタインという行事そのものは今も続いています。

ただし、その中身を見ると、

恋愛を前提としたイベントというよりも、

友人同士や自分自身に向けた楽しみ方として

捉えられる場面が見られます。

また、職場でのコミュニケーションに対して

距離を取る意識が広がる中で、

義理チョコのような形式的なやり取りを

避けたいという声も聞かれます。

バレンタインは残りつつも、

楽しむ場所や関係性が変化してきていると

捉えることができそうです。

一方、若年層とは異なる世代では

若年層とは異なる世代では、

バレンタインの捉え方はまた違ったものになっています。

義理チョコをもらうと、

お返しや金額のバランスを考えなければならず、

負担に感じるという声も聞かれます。

嬉しさと同時に、

気を遣う行事として受け止められている側面もあります。

また、この世代では甘いものが得意でない人も少なくなく、

特にお酒を嗜む人ほど、

チョコレートを前提としない選択肢を

求める傾向があると感じられます。

「贈る」よりも、「いつもの時間」を意識するバレンタイン

若年層とは異なる世代の夫婦やカップルの間では、

バレンタインを特別な演出の日とするよりも、

日常の延長として、

その日の過ごし方を少し意識する、

といった捉え方がされることがあります。

飲酒はイベントではなく、

日常的な趣味の一つ。

そのため、

何を渡すかよりも、

一緒にどんな時間を過ごすかを

大切にしたいという感覚が

背景にあるようにも見えます。

甘いもの以外の選択肢が見られる売場から

こうした世代ごとのバレンタインの捉え方の違いは、

実際の売場でも垣間見ることができます。

こうした変化は、実際の売場でも確認することができます。

大阪発のお酒のアテ専門ブランド「uchi no ate」では、

バレンタイン時期になると、

甘いもの以外の選択肢を探している人や、

チョコレートを前提としない贈り物についての

相談を受けることがあります。

また、オンラインでは昨年、

バレンタイン仕様のパッケージを用意した

おつまみ商品が、選ばれる場面もありました。

甘いもの以外の選択肢が、

一部の層においてギフトとして成立していることが

うかがえます。

バレンタインは「評価される日」から 「いつもの時間を少し意識する日」へ

バレンタインは今も続く行事です。

ただし、その意味合いは一つではありません。

贈ること自体を楽しむ世代、

形式的なやり取りを負担に感じる世代、

甘いものにこだわらず、

普段の過ごし方を大切にしたい世代。

年齢や関係性によって、

バレンタインの位置づけは

少しずつ変わってきているように

感じられます。

今年のバレンタインは、

「誰かに評価されるための日」ではなく、

「いつもの時間を、ほんの少し意識して過ごす日」

として、

受け止められ始めているのかもしれません。

uchi no ate バレンタイン人気ギフト

1,380円(税込)3種のギフトセレクション

可愛いパッケージでちょっとしたプレゼントに最適。甘い物が苦手な方への贈り物にお喜びいただいています。当店人気NO.1のえび浜焼、ビールにぴったり合うさばジャーキー、磯の香りをたっぷり感じられる焼きあさりをお包みしております。

詳細を見る :https://www.uchino-ate.com/?pid=188040737

2,380円(税込)5種のギフトセレクション

程よいギフトBOXの大きさに、商品一つずつ和紙（雲竜柄）のパッケージに個包装しており、各商品にちなんだ家紋柄のデザインで食べるだけでなく、目でも楽しめます。

詳細を見る :https://www.uchino-ate.com/?pid=188040873

3,580円(税込)OTONA DELI by uchi no ate

牡蠣・牛たん・帆立の素材の旨みをぎゅっと瓶づめ。本当にほしかった”魔法の瓶”。瓶の食材ってなんだか半端に余らせてしまう・・・？もう余らせません！中身を残さずペロリとお召し上がりいただけます。ちょっと贅沢なご褒美時間に。

詳細を見る :https://www.uchino-ate.com/?pid=188042291

【メディア取材について】

本テーマについて、店頭の様子や現場の声をもとに取材対応が可能です。

・店頭・商品撮影可

・試食対応可

・平日対応可

・過去にテレビ番組での取材実績あり

【店舗概要】

■店舗情報 ：uchi no ate 本町本店・なんばマルイ店（株式会社GROORT）

■住所 ：本店本店 大阪市中央区船場中央4-1-10-124号室 船場センタービル10号館

マルイ店：大阪府大阪市中央区難波３丁目８－９ なんばマルイ1階

■営業時間 ：本店本店 10:00～18:00（定休日：土日・祝日）

マルイ店：11:00～20:00（定休日：館内に準ずる）

■ショップ ：https://www.uchino-ate.com/

※お問い合わせはこちら(https://uchinoate.com/contact-wholesale-press.html)

■ポップアップ出店情報

＞アルデ新大阪

ポップアップ期間：2026年1月23日～2月2日