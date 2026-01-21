樹脂素材のデカいA型看板【DEKABAN（デカバン）】ベルアドワイズからついに発売

株式会社ベルアドワイズ

看板・広告資材の商社である株式会社ベルアドワイズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：野嵜健、以下「ベルアドワイズ」）は、大型屋外対応の樹脂製A型スタンド看板【DEKABAN（デカバン）】を発売しました。

高密度ポリエチレン（HDPE）製の割れにくい素材を採用し、大型サイズながら設置しやすく、安定感と扱いやすさを兼ね備えたA型サインです。店舗前や駐車場、イベント会場など、屋外でしっかりと案内・告知を行いたいシーンにおすすめのスタンド看板です。

製品の特長

詳細を見る :https://www.belleadwise.jp/pr-products/dekaban/

【DEKABAN】は、大型サイズのA型スタンド看板でありながら、本体を開いて面板を差し込むだけですぐに設置できるシンプルな構造が特長です。

本体素材には、割れにくく耐久性の高い 高密度ポリエチレン（HDPE）を使用。屋外での使用を想定した設計で、安心してお使いいただけます。

カラーは景観に溶け込みやすい 白・黒の2色展開。店舗や施設の雰囲気を選ばず、表示面を一層際立たせます。

DEKABAN（デカバン）本体のみ：ホワイトDEKABAN（デカバン）本体のみ：ブラックDEKABAN（デカバン）本体：ホワイトにオプションを設置

また、上部には 持ち手が付いており、大型サイズながら持ち運びがしやすい点もポイントです。

専用ウエイトベッドにサインウエイト（満水）を使用した状態では、最大風速15m/sまでの耐風試験をクリア（※） しており、屋外でも安定して使用できるA型看板として設計されています。

※安全のため、強風時での使用はお控えください。

活用シーン

店舗前での案内表示や、駐車場での誘導・注意喚起などを行いたい場面に適したスタンド看板です。大型サイズで存在感があり、設置もシンプルなため、日々の案内サインとして無理なく活用できます。

商品スペック

DEKABAN（デカバン）：ホワイト+表示面付き近くから見たDEKABAN（デカバン）：ホワイト+表示面付き近くから見たDEKABAN（デカバン）：ブラック+表示面付き製品仕様

本 体 外 寸：W610mm×H910×D400mm

※展開時H870mm

板 寸：W540mm×H755mm

本 体 重 量：約6.0Kg

カ ラ ー ：ホワイト / ブラック

オプション：面板

専用ウエイトベッド

ウエイト

まとめ

オプション：専用ウエイトベッドオプション：ウエイト

大型で高い視認性を持ちながら、設置しやすく屋外でも安定して使えるA型スタンド看板【DEKABAN】。店舗前や駐車場・イベント会場など、屋外での案内や告知を手軽に行いたいシーンでぴったりの1台です。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ベルアドワイズ

TEL：052-238-1411

MAIL：info@belleadwise.jp

公式HP：https://www.belleadwise.jp/