なだ万季節のお弁当／「梅見御膳」2月5日（木）より期間限定販売

株式会社なだ万

株式会社なだ万（本社：東京都千代田区、社長：長尾 真司）は、2月5日（木）より弁当「梅見御膳」を期間限定で、全国のなだ万ショップと通販サイト「お弁当配達」で販売します。梅をテーマにした数々の食材や料理が入り、早春の風情を感じるお弁当です。

「梅見御膳」イメージ外装イメージ

■早春らしい味わいを。

梅の時季にあわせて販売するこの季節ならではの限定弁当。刻み梅をあしらった梅ごはんを中心に、赤しそで味付けした「鯵大葉揚げ」、春の訪れを感じさせる「鰆味噌祐庵焼」などをお詰めして、香り良くさっぱりしたお弁当に仕上げました。さつま芋の和サラダや出汁の風味豊かな煮物など、ほっこりとした気持ちになるおかずもお詰めしています。まだ寒い日も続く時期にも、早春の香りを詰め込んだお弁当をお楽しみください。

■商品概要

［商 品 名］「梅見御膳」（うめみごぜん）

［販売価格］1,850円（税込1,998円）

［販 売 店］「なだ万厨房」および「なだ万」ショップ42店舗

通販サイト「お弁当配達」（https://www.nadaman.co.jp/catering/）

［販売期間］2026年2月5日（木）～2026年3月9日（月）の33日間

［サ イ ズ］約11.9cm×約20.0cm×高さ 約5.5cm（フタ含）

［献立］

鰆味噌祐庵焼 厚焼玉子 焼板蒲鉾 梅花大根甘酢漬

鶏つくね焼 さつま芋の和サラダ 蟹風味蒲鉾

蛸入りさつまあおさ揚げ 蒸し鶏中華くらげ和え 梅花人参

六方里芋 南瓜含め煮 椎茸旨煮 蒟蒻田舎煮 人参 さや隠元

梅ごはん 鯵大葉揚げ 赤しそふりかけ 刻み梅 錦糸玉子

※一部内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【なだ万について】

なだ万の歴史は、江戸時代の天保元年 1830年に初代・灘屋萬助が料亭「灘萬」の母体というべき料理屋を大阪で創業したことに始まります。

1919年（大正8年）、3代目の灘屋萬助がパリ講和会議に西園寺公望公の訪欧随行料理人として渡欧、1986年（昭和61年）には民間施設初となる東京サミット公式晩餐会が「なだ万本店 山茶花荘」で開催されました。2005年（平成17年）の愛知万博では日本料理の代表として出店しました。

天保から令和まで190余年に渡り、日本料理の伝統を守りながらも時代やお客様の嗜好に合わせて進化し、日本国内のみならず、世界各国の方々に日本料理を届けてきたことから、現在も日本料理店の老舗として多くのお客様にご愛顧いただいています。

なだ万は、現在3カ国30店舗のレストランと、弁当・惣菜の販売をするショップ43店舗を展開するほか、通販サイト「お弁当配達」を運営しています。