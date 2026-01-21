TVアニメ『よふかしのうた Season2』の描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. 各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『よふかしのうた Season2』の商品14種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『よふかしのうた Season2』の商品の受注を1月16日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/928,1723?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
七草ナズナの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. フルジップフーディー
描き下ろしイラストの七草ナズナが着用しているフルジップフーディーを再現しました。
羽織りやすいジップアップタイプで、ルームウェアから外出着としてまで幅広くお使いいただけます。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\8,778(税込)
サイズ：ユニセックス XL、XXL
素材 ：綿100％
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. BIGシルエットロングTシャツ
描き下ろしイラストの七草ナズナが着用しているロングTシャツを再現しました。
肩をドロップさせたビッグシルエットのロングスリーブで、ゆったりした印象と抜け感が特徴のアイテムです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\5,478(税込)
サイズ：ユニセックス S、M、L、XL
素材 ：綿 100％
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. Tee
描き下ろしイラストの七草ナズナが着用しているTシャツを再現しました。
スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\5,478(税込)
サイズ：ユニセックス XL、XXL
素材 ：綿100％
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. マルチデスクマット
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,960(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：（約）60×35cm
素材 ：ポリエステル、ラバー
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. 特大アクリルスタンド
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,300(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：本体：（約）27.8×8cm 台座：（約）12×6cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. BIGアクリルスタンド
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：本体：（約）19.6×5.6cm 台座：（約）6×6cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. グリッター缶バッジ2個セット
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,210(税込)
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. ダイカットステッカー2枚セット
コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,100(税込)
サイズ：（約）10×8.4cm
素材 ：紙、PP
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー
キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \990(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：（約）40×30mm （約）35×27mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. A3マット加工ポスター
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：A3
素材 ：紙
▼描き下ろし 七草ナズナ ストリートファッションver. Ani-Frame4枚セット
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。
▽仕様
価格 ：\715(税込)
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼トレーディングアクリルスタンド
夜守コウ、七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、夕 真昼、鶯 餡子、星見キク、七草ハル、エルジーのイラストをキャラクターカラーにあわせたアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \11,440(税込)
種類 ：全13種
サイズ：本体：（約）68×50mm 台座：（約）50×25mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング場面写缶バッジ
夜守コウ、七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、夕 真昼、鶯 餡子、星見キク、七草ハル、エルジーの印象的なシーンをキャラクターカラーにあわせた缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \495(税込), BOX \6,435(税込)
種類 ：全13種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼トレーディング場面写ブロマイド
夜守コウ、七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、夕 真昼、鶯 餡子、星見キク、七草ハル、エルジーの印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,575(税込)
種類 ：全13種
サイズ：（約）12.7×8.9cm
素材 ：紙
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/928,1723?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会