＜AHKAH / アーカー＞ 花ひらくとき、私の輝きが動きだす　銀座三越 本館1階 ザ・ステージにて新作ジュエリーを先行販売

株式会社アーカー



株式会社アーカー（東京都中央区銀座 代表取締役社長：篠原光義）は、クリエイティブディレクターのKatie Hillier（ケイティ・ヒリヤー）による新作ジュエリーを、2026年2月18日（水）より全国直営店と公式オンラインショップにて発売します。それに先がけ、2月4日（水）より銀座三越 本館1階 ザ・ステージにて期間限定のポップアップストアを開催。今シーズンの新作「エレメンツ」と、アイコン「シャンデリア」の全ラインアップをご紹介いたします。

「シャンデリア ラディアント イヤーカフ」3,100,000円、18K YG / ダイヤモンド

様々なオブジェクトが重なり合うことで生まれる、コンテンポラリーな立体美を描いた「エレメンツ」シリーズ。新作 “エレメンツ フローティング” は、ダイヤモンドが煌めくプラチナのラインと形状の異なる2本のイエローゴールドのラインが軽やかな浮遊感を宿すモダンなデザイン。視線を移すたびに光の輪郭が新しい表情を描き出します。

「シャンデリア ラディアント イヤーカフ」は、AHKAHのリブランディングを象徴するステートメントピース。耳全体をダイヤモンドの光で包み込む、繊細かつ大胆なフォルムを描くイヤーカフは、VVSクラスのダイヤモンドを207ピースセッティング。身体の動きに呼応して、耳もとに優美な輝きをもたらします。

美しさが、そっと花ひらく季節。

自分らしく輝く瞬間を、AHKAHのジュエリーとともに。

◆LINE UP◆

【商品詳細】

・写真上・左：「エレメンツ フローティング グラン ピアス」各484,000円 ※シングルピアス、「エレメンツ フローティング ネックレス」各396,000円、「エレメンツ フローティング リング」各484,000円～506,000円 ※サイズで異なります

・写真上・右：「エレメンツ フローティング イヤーカフ」242,000円 ※ピアスは写真上・左と同様

・写真中央：※イヤーカフは写真上・右と同様、ピアスは写真上・左と同様

・写真下・左：※ピアスとリングは写真上・左と同様

・写真下・右：「エレメンツ フローティング ピアス」341,000円 ※シングルピアス、※リングは写真上・左と同様

※素材は全て18K YG / Pt / ダイヤモンドです

※価格は全て2026年1月21日時点の税込価格です

◆銀座三越 本館1階 ザ・ステージ ポップアップストア◆

期間：2026年2月4日（水）～10日（火）

場所：銀座三越 本館1階 ザ・ステージ

ブランドの世界観を体現する特別な空間で、「エレメンツ」新作ジュエリーをどこよりも早くご覧いただける期間限定のポップアップストアを開催いたします。また、通常お取り扱いのない「シャンデリア」の希少なピースもご用意。この機会にぜひお越しください。

special website：https://www.ahkah.jp/ext/spring_summer_shun/index.html

Katie Hillier（ケイティ・ヒリヤー）

イギリス生まれ。

ウエストミンスター大学でファッションを学び、数々のラグジュアリーブランドでデザイナー、クリエイティブディレクターとして活躍。現在はロンドンとニューヨークを拠点とし、洗練さとナチュラルさを融合した、シックかつモダンなデザインを手掛けている。

2020年7月、AHKAHクリエイティブディレクターに就任。