【ノックラーン】スタートアップHRフォーラム2026 Winter 参加VCが決定！当日はVC相談会も開催！

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、2026年2月16日(月)に開催する「スタートアップHRフォーラム2026 Winter」の、参加VCが決定したことをお知らせいたします。

「スタートアップHRフォーラム2026 Winter」は、スタートアップ採用に関する最新ナレッジや先進事例が、1日で学べる特別イベントになります。

「創業初期の採用基盤構築」「上場を見据えた組織づくり」「VCとスタートアップの連携」「採用におけるAI活用」「強いエンジニア採用」の 5つの視点から、採用～組織づくりにおいて抑えるべき最前線を紐解いていきます。

このたび、これらの目的にご賛同いただき、スタートアップ企業の採用力・組織力強化を共に推進してくださるVC様をお迎えする運びとなりました。

「スタートアップHRフォーラム2026 Winter」について

VC様にご参加いただく背景

HRフォーラムのお申込みはこちら :https://hrforum.recboo.com/

スタートアップの成長において、採用および組織づくりは避けては通れない最重要課題です。本フォーラムでは、「創業初期の採用基盤構築」から「上場を見据えた組織づくり」まで、フェーズごとの最前線の知見を提供することを目指しています。

このたび、こうした「スタートアップ企業の採用力強化」という目的に深くご賛同いただいた有力VC各社をお迎えする運びとなりました。

投資家として数多くの企業の成長を支援してきたVC各社が参画することで、採用を「経営戦略」の視点から紐解き、スタートアップ業界全体の組織基盤の底上げを推進してまいります。

【VC様との共同開催の意義】

多角的な専門性の集結

各VCが持つ独自の専門性とノウハウを最大限に活用し、参加者が直面する採用課題に対して実用的なアプローチを提示します。

投資家視点でのフィードバック

「VC壁打ち会」を通じて、事業成長を加速させるための「強い組織」について投資家の視点から直接フィードバックを受けることが可能です。

フェーズに応じた具体的なノウハウ提供

シード期からグロース、IPO前後まで、多様な投資ステージを得意とするVCが集うことで、自社のフェーズに最適な組織づくりのヒントを持ち帰っていただけます。

ご参加いただくVC様のご紹介

[18:50-19:30]

TRUST SMITH & CAPITAL

投資ステージ：エンジェル/シードラウンド

担当範囲：AI/アルゴリズム、ロボティクス、脱炭素/再エネ、製造業、建設業、防衛テック、FinTech、グローバル領域

Spiral Capital

投資ステージ：シード～アーリーのリード投資（CVCはアーリー以降）に注力

担当範囲：投資先支援全般

株式会社Headline Japan

投資ステージ：シード～シリーズA(500万円~5億円ほど)中心

担当範囲：toC/toB問わず幅広く出資

DIMENSION株式会社

投資ステージ：シード・アーリー、及びIPO前のグロースステージ。

担当範囲：バイオを除く全領域に出資

[20:05-20:45]

Z Venture Capital

投資ステージ：オールステージ

担当範囲：オールジャンルで出資

Gazelle Capital株式会社

投資ステージ：プレシード・シード中心

担当範囲：既存産業DXを行う企業中心に幅広く出資

株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン

投資ステージ：プレシリーズAからシリーズBまで

担当範囲：スタートアップ発掘からバリューアップまでを担当

SBIインベストメント株式会社

投資ステージ：オールステージ（メインはシリーズA以降）

担当範囲：FinTech、AI

VC壁打ち会に関して

[18:50-19:30]・[20:05-20:45]の２部構成で開催し、各部4社ずつのVCが参加します。

VC担当者に、資金調達/経営/事業/組織などに関する相談をカジュアルに壁打ちできるエリアです。1組5分で、スタートアップ企業の方は誰でも参加可能です。

各VC担当者ごとの対応範囲を確認し、直接ブースでご相談いただけます。

HRフォーラムの概要

イベント名： スタートアップHRフォーラム2026 Winter

開催日時：2026年2月16日(月) 14:00-21:00（受付開始：13:45）

※18:35-19:30・20:00~20:05は会場にて交流会を予定

開催形式： オンライン / オフラインのハイブリッド形式

オフライン会場：Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3）

※1FのSQUARE-1で実施

オンライン配信プラットフォーム：Zoom

想定参加者数：200～300名規模

参加費： 無料

主催： 株式会社ノックラーン(Recboo)

当日のプログラム

当日は、各領域におけるHRのプロフェッショナルをお招きし、スタートアップの採用に関する最新トレンドや実践的なノウハウについて深掘りします。

当日の想定のタイムスケジュールは以下になります。

※イベントタイトルやスケジュールなどは変更になる可能性がございます。

▼本プレスリリースに関するお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

