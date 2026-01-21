モリサワ 多彩な和文フォント、欧文・中国語・タイ文字など多言語フォントを含む、大ボリュームの新書体第2弾を2月12日より提供予定 ～使い手目線にこだわった最新版の見本帳も完成～

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ）は、2025-2026年の新書体第2弾を2月12日（木）14時にリリースします。

第2弾のリリースでは、人気シリーズ「プフ」の新書体「プフ ワンダー」のほか「瓦ゴシック」「たらふく」などの和文フォント、欧文や中国語、タイ文字フォントが仲間入りします。2024年度からMorisawa Fontsにて提供しているOccupant Fontsの欧文フォントやArphic Typesの中国語フォントをはじめ、DB DesignとCadson Demakのユニークなタイ文字フォント、今回初めてMorisawa Fontsからリリースする上海印刷技術研究所の簡体字フォントも加えた、計103ファミリーのラインナップです。

さらに2025-2026年新書体が掲載された最新版の見本帳も完成し、今後のイベントなどでお渡し予定です。

新書体 2025-2026 第2弾

人気デザイン書体「プフ」シリーズの新書体も登場。多彩な和文フォント掲載書体は一部です。

和文フォントからは、2023年にリリースした毎日新聞社による開発書体「瓦明朝」のゴシック体シリーズである「瓦ゴシック」、2022年から好評いただいている「プフ」シリーズから新たに「プフ ワンダー」、書家による毛筆の文字が元となった「たらふく」「朝比奈（あさひな）」、中国の北朝時代の石拓の書に由来する字形やスタイルを取り入れた「翠流魏碑（すいりゅうぎひ）」をリリースします。

ますます充実する欧文、中国語、タイ文字フォント

掲載書体は一部です。

欧文フォントは、2024年度よりMorisawa Fontsに仲間入りしたOccupant Fontsのライブラリがさらに充実します。ラウンデッドサンセリフや和文書体の明朝体から着想を得た穏やかな印象のセリフ体「Occupant Oldstyle」や、インダストリアルデザインを想起させる力強さとあたたかみを兼ね備えたサンセリフ体「Antenna」など、バラエティに富んだ計39ファミリー405フォントです。

掲載書体は一部です。

また中国語フォントは、同じく2024年度よりMorisawa Fontsに加わったArphic Typesの簡体字・繁体字フォントに加え、今回新たに上海印刷技術研究所の簡体字フォントをリリースします。

Arphic Typesからは、行書や楷書といった筆書系の書体やデザイン書体を中心としたラインナップの29ファミリー68フォントをリリースします。

上海印刷技術研究所は、現代の中国国内において広く使用されている印刷書体を生み出した歴史あるファウンダリーで、このたび4ファミリーをリリースします。



さらに、タイ文字のフォントとして、2016年から提供を開始しているDB DesignとCadson Demakのフォントも大幅拡充します。ベーシックなスタイルから、ペンで手書きをしたような書体やジオメトリックなデザイン書体といったユニークな書体も充実した計26ファミリー83フォントが新たにお使いいただけるようになります。

今回リリースする書体の一覧についてはこちらをご覧ください。

新書体第2弾見本PDFはこちら

https://www.morisawa.co.jp/topic/upg2025-2026/morisawafonts_specimen_26feb_new.pdf

書体のデザインに関しては、モリサワ公式noteでも詳しく紹介しています。

フォント選びがもっと楽しくなる！2026年2月リリースの Morisawa Fonts新書体を一挙公開します

https://note.morisawa.co.jp/n/n5c96dff7cad1

現在公開中の新書体特設ページ2025-2026も、書体提供日に合わせ、新書体を使ったグラフィック作例の大幅アップデートを予定しています。

書体の提供と合わせて、こちらもぜひ楽しみにお待ちください。

2025-2026年新書体特設ページ

https://new.morisawafonts.com/2025-2026/

新書体 第2弾 提供日

2026年2月12日（木）14：00

新書体の入手方法について

Morisawa Fontsサービスサイト上にて、アクティベートすることによってご利用いただけるようになります。

提供開始のお知らせは、契約中のお客様にメールをお送りするほか、モリサワWebサイト、モリサワ公式SNS（X/Facebook）で行います。

対象サービス

Morisawa Fontsの以下プラン ※1

スタンダードプラン（学生・教職員向け特別価格を含む）

Select8/24 ※2

業界別プラン（教育機関／公共団体／エンタープライズ）

Webフォント ※3

※1 MORISAWA PASSPORTへの新書体提供は終了しています。新書体のご利用に当たってはMorisawa Fontsへの移行をご検討ください。Morisawa Fontsへの以降手順はこちら(https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/passport/migration/)

・MORISAWA PASSPORTのサービス終了予定のお知らせ以前に複数年でご契約され、現在もご利用中のお客様を対象に、新書体サポートプログラムを実施しています。対象条件などの詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/9507)をご覧ください。

・MORISAWA PASSPORT アカデミック版のサービス終了予定のお知らせ以前に複数年でご契約され、現在もご利用中のお客様を対象に、新書体サポートプログラムを実施しています。対象条件などの詳細はこちら(https://morisawafonts.com/plans/standard/nt-support-program-academic/)をご覧ください。

・教育機関向け／公共団体向けMORISAWA PASSPORTについてはこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16563)をご覧ください。

※2 「Select8」プランでは、第2弾ラインナップにおける一部のフォントは提供対象外です。

・「瓦ゴシック」ファミリー

・Arphic Typesの簡体字／繁体字フォント

・上海印刷技術研究所の簡体字フォント

・DB Design ／ Cadson Demakのタイ文字フォント

※3 Webフォントサービス「TypeSquare」には、2025-2026年新書体は提供されません。Webフォントのご利用に当たっては、Morisawa Fontsのプランをご検討ください。詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16213)

※フォント提供アプリ「MORISAWA PASSPORT for iPad」には、2025-2026年新書体は提供されません。詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16148)

〈対象OS〉

Windows 11 23H2 以降

macOS 11 以降

（※常時ネット環境必須）

Morisawa Fonts書体見本帳2025-2026

新書体2025-2026を掲載した書体見本帳「表現・特徴で見つけるフォントBOOK Morisawa Fonts書体見本帳2025-2026」が完成しました。今後、モリサワが参加する各イベントでお渡しするほか、全国の書店でも特製カバーつき別装丁版をお買い求めいただけます。

Morisawa Fonts 有料プランのご契約者様には、メールにてPDF版をご案内予定（※）です。詳しくは今後のお知らせをお待ちください。

※DM配信を受信可能に設定されているお客様が対象です。Morisawa Fontsサービスサイトであらかじめ受信設定のご確認をお願いします。

設定の確認・変更方法はこちら

https://support.morisawafonts.com/hc/ja/articles/22841349657369

「表現・特徴で見つけるフォントBOOK Morisawa Fonts書体見本帳2025-2026」

株式会社マイナビ出版

価 格：1,400円（税抜）

発売日：2026年2月16日（月）

ご予約はこちら

https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149403

●2025-2026年新書体に関するお問い合わせはこちら(https://support.morisawafonts.com/hc/ja/requests/new)



●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail: pr@morisawa.co.jp

※記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。