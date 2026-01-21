GSXはキーウェアソリューションズの全営業105名に「ゼロトラストコーディネーター」を、部門役職者50名に「CISO講座」を提供

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、「GSX」）は、キーウェアソリューションズ株式会社（本社：東京都世田谷区上北沢5-37-18、代表取締役社長：三田 昌弘、https://www.keyware.co.jp/、以下、「キーウェア」）の全営業105名(グループ子会社の営業担当者を含む)に対しSecuriST「ゼロトラストコーディネーター」を、部門役職者50名に対し「CISO講座」を提供、その他講座も含めこれまでに累計300名を超える方(*1)に講座提供することで、プラスセキュリティ人材の育成を支援しています。

セキュリティ人材の不足は引き続き深刻であり、セキュリティ人材育成の需要は高く、GSXが提供するセキュリティ人材育成講座の受講者数は年々増加しています。GSXは「サイバーセキュリティ教育カンパニー」として、IT企業・SIerを中心に、セキュリティスキルを身に付けることができる資格講座の提供を通じて、セキュリティ人材の輩出に引き続き貢献して参ります。

*1. キーウェアおよびグループ子会社含む累計受講者数(GSX集計)

■ 旺盛なセキュリティニーズに応えるためのセキュリティ人材育成

キーウェアは、システム開発をはじめ、コンサルティングからIT導入・構築・運用まで一貫して提供する独立系SIerです。5ヵ年中期経営計画「Vision2026」において、「プライムビジネス(お客さまと直接契約を結びトータルにソリューションやサービスを提供するビジネス)の拡大」を掲げています。DXの加速に伴いお客様からのセキュリティ対応要請が日々高まっており、旺盛なニーズに応えるため、GSXが提供しているSecuriST「ゼロトラストコーディネーター」、「CISO講座」を受講しました。

GSXはIT企業、SIerに対してセキュリティ人材の育成を支援することで、日本全国のお客様にセキュアなシステム開発・運用が提供されることに貢献しています。

■ 全営業105名が「SecuriST(R) ゼロトラストコーディネーター」を受講することで提案体制を強化

サイバー攻撃は高度化、巧妙化の一途を辿っており、また、企業のIT環境は急速に変化し、クラウドサービスの普及やリモートワークの増加に伴い、サイバーセキュリティ対策の重要性がますます高まっています。ゼロトラストの概念は、従来の境界型防御に代わる新たなセキュリティ戦略として、多くの企業で採用が進んでおり、お客様の関心も非常に高い状況にあり、また喫緊の課題となっています。

キーウェアおよび全グループ子会社の営業全員がゼロトラストコーディネーターを受講することで、ゼロトラストの基本的な知識を持ち、お客様のサイバーセキュリティに関する悩みや要望を的確に把握し、提案に向けた論点整理や初期検討を行うための体制構築を進めています。

■ 部門役職者全員が「CISO講座」を受講し、お客様・パートナーと同じ目線を持ち高いレベルで議論

情報セキュリティの重要性が高い金融、IT・通信、医療、官公庁、小売（EC）の領域では、情報セキュリティ体制を強化することで事業継続性を確保し、社会的な信頼の維持に努めるべく、CISO（Chief Information Security Officer：最高情報セキュリティ責任者）の設置が進んでいます。

キーウェアは、情報セキュリティに関する経営視点での理解を深めるため、部門役職者を対象に「CISO講座」を受講し、CISOとして経営者視点で備えておくべき考え方や為すべき事柄を学ぶことで、お客様やお取引先様とのコミュニケーションにおいて情報セキュリティの論点を踏まえた議論・判断に必要な知識の習得を進めています。

■ GSXが提供しているセキュリティ人材育成講座について

- SecuriST ゼロトラストコーディネーター

「ゼロトラスト」の概念を理解した上で、課題の克服と持続可能で管理されたセキュリティ運用を実現するためのステップをリードし、実践できることを目的とした講座です。営業・企画職、セールスエンジニアやフィールドエンジニアの方におすすめの講座です。

https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/securist/ztcoordinator.html

- CISO講座

CISOまたはCISOを支える人材を対象に、CISOが学ぶべき事柄やCISOがなすべき事柄について、経営陣や経営幹部として理解しておくべきポイントを短時間で学習できる講座です。企業のセキュリティを司るCISOのために設計された専門講座です。

https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/ciso.html

◆キーウェアソリューションズ株式会社について

社名：キーウェアソリューションズ株式会社

東京本社：〒156-8588 東京都世田谷区上北沢5-37-18

代表者：代表取締役社長 三田 昌弘

資本金：17億37百万円（2025年3月31日現在）

設立：1965年5月10日

コーポレートサイトURL：https://www.keyware.co.jp/

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2025年9月末）

設立：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL:https://www.gsx.co.jp/