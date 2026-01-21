《EITHER＆》日韓で大人気！EITHER&の新ブランドアンバサダーに韓国アイドルグループ「RIIZE ショウタロウ＆ウォンビン」が就任
株式会社Direct Tech（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上信太郎）が展開する、韓国発コスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」は、新たなブランドアンバサダーとして、韓国アイドルグループ「RIIZE」のショウタロウ＆ウォンビンが就任したことをお知らせいたします。
本就任を記念し、「RIIZE ショウタロウ＆ウォンビン」の新ビジュアルを、2026年1月21日（水）より「EITHER&」公式SNSにて公開いたしました。
■RIIZEショウタロウ＆ウォンビンとEITHER&がお届けする新たな物語の始まり
「RIIZE ショウタロウ＆ウォンビン」が持つ情熱的な自信と、アルバムごとに見せてきた独自の強い存在感がEITHER&のアイデンティティと重なりこの度の起用にいたりました。
EITHER&は「RIIZE ショウタロウ＆ウォンビン」をブランドアンバサダーに迎え、ビューティーノウハウを発信しながら、今後も魅力的なアイテムをお届けしてまいります。
今後はキャンペーンやプロモーションなど、さまざまな活動を通じて皆さまと交流できる機会を予定しております。
■製品ラインナップ
<<「RIIZE ショウタロウ」PICK！>>
PEBBLE GLOW CUSHION（ぺブルグロウクッション）
製品概要
●名称：PEBBLE GLOW CUSHION（ペブルグロウクッション）
●カラー：17N VANILLA/21N NATURAL/23N SAND/17P PORCELAIN/21P ROSY
●価格：\2,970（税込）
製品特長
ツヤツヤAI肌に仕上げるセミグロウクッション。水分たっぷりのしっとりとしたフォーミュラが
肌に密着し、ナチュラルに欠点をカバー。
POINT
● AIスキン：毛穴のない、
なめらかで美しい肌へ
● 100時間*メイクキープ：メイク持続力臨床試験済み（※個人差があります）
●潤いチャージ：62％以上の美容液成分配合
<<「RIIZE ウォンビン」PICK！>>
PEBBLE BLUR CUSHION（ぺブルブラークッション）
製品概要
●名称：PEBBLE BLUR CUSHION（ぺブルブラークッション）
●カラー：17N VANILLA/21N NATURAL/23N SAND/17P PORCELAIN/21P ROSY
●価格：\2,970（税込）
製品特長
ふわっと程よいセミマット肌に仕上げる
クッション。
軽く、心地よく肌に密着し欠点をカバー。
凹凸なくなめらかなAI肌に仕上げる。
POINT
●ハイカバー：AIフィルターのような陶器肌
● 100時間*メイクキープ：メイク持続力臨床試験済み（※個人差があります）
●潤いチャージ：美容液成分配合で保湿ケア
■販売情報
店頭・公式ECサイト・Qoo10にて販売中
■オフライン
ロフト・ショップイン・ハンズ・ドン・キホーテ、アピタ（PPIH）
※一部お取り扱いのない店舗がございます。
※実際のお取り扱い状況や在庫に関するお問い合わせは、直接店舗へお願いいたします。
■オンライン
公式EC https://eitherand.jp/
Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/eitherand
■EITHER＆
“Either Way, I’m Confident! with Seoul’s Soul”
グローバルビューティーの最先端にあるK-Beauty!
その中心にある最もトレンドな都市、ソウルの感性をリアルウェイで表現し、どれを選んでもソウルのような感覚的なムードに。
EITHER＆は肌のキメと毛穴をキレイに手軽にカバーするベースメイクを中心にビューティーノウハウを伝えるベースメイクスペシャルリストです。
公式HP https://eitherand.jp/
公式Instagram https://www.instagram.com/eitherand_jp/
公式X https://x.com/EITHERAND_JP
公式YouTube https://www.youtube.com/@either_and
公式LINE https://lin.ee/wRPZekO
■会社概要
会社名 ：株式会社Direct Tech
住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-1-8 Barbizon8 4F
設立 ：2018年11月
代表者 ：井上 信太郎
事業内容：D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業
URL ：https://direct-tech.jp/