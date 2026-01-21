「ROPE′ PICNIC×HELLO KITTY」コラボレーション第3弾。バレンタインの甘い季節にぴったり！スウィートな「ハローキティ」の限定コレクション全7型登場。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」)が運営する、「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」は株式会社サンリオ（本社：東京都品川区 以下「サンリオ」）のキャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたアイテムを、「ROPE' PICNIC」店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J' aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて発売します。本アイテムは、「J' aDoRe JUN ONLINE」にて2026年1月23日（金）より先行予約を開始し（注1）、2026年1月30日（金）に店舗にて販売を開始します（注2）。

新年に発売し話題となった、「ハローキティ」と「ロペピクニック」のコラボレーション企画から、新作コレクションが登場。今回は、『LOVE MY HELLO KITTY！ありったけの「スキ」を集めて』をテーマに、甘い季節にぴったりな、「ハローキティ」とのスペシャルアイテム全7型を提案します。

ピンクをキーカラーにしたコレクションは必見。バレンタインをイメージし、チョコレートを持った「ハローキティ」のデザインや、ハートモチーフをあしらったアイテムが甘い季節を彩ります。

インパクトのある「ハローキティ」のリボン型ミニバッグをはじめ、春のコーディネイトにも合わせやすい、巾着付きTシャツや、トラッドなケーブルニットカーディガンなどがラインアップ。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにも最適な、今だけの特別なコレクションです。

さらに、「ロペピクニック」ならではの、親子で一緒に楽しめる展開となっています。

（注1）1月23日（金）正午頃に予約開始予定です。

（注2）各店舗、1月30日（金）の開店と同時に販売開始予定です。また、開店時間は店舗によって異なります。

「ROPE' PICNIC×HELLO KITTY」ラインアップ

ワッペンケーブルニットカーディガン

品番：GDK16960

価格：\5,995（税込）

カラー：ピンク/キナリ/ブラウン

サイズ：フリー

左胸には「ハローキティ」のフェイスとハートを組み合わせたデザインのワッペンを、袖口にはリボンの刺繍を施したトレンド感のあるケーブルニットカーディガン。ハートモチーフのボタンを採用し、フェミニンさをプラス。シャツとのレイヤードスタイルもおすすめです。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/tops/cardigan/GDK16960

巾着付きアソートTシャツ

品番：GDM16980

価格：\6,490（税込）

カラー：ピンク/ブラック/ホワイト/ホワイト系

サイズ：フリー

カラーでデザインが変わるアソート仕様。リラックス感のあるオーバーシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすい半袖Tシャツです。Ｔシャツが入れられる大きさの巾着がついており、旅行や、ギフトにも最適です。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/tops/tshirt-cutsew/GDM16980

【KIDS】スパンコールロングスリーブTシャツ

品番：GRM36030

価格：\3,982（税込）

カラー：ホワイト/ピンク

サイズ：S/M/L

カラーでデザインが変わるアソート仕様。フロントには「ハローキティ」のプリントと大好評の色の変わるスパンコール刺繍をデザイン。たぷんとした袖が可愛いロングスリーブTシャツで、バックネックはゴム仕様で着脱しやすくなっています。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic-kids/product/tops/tshirt-cutsew/GRM36030

2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ

品番：GIX36040

価格：\4,994（税込）

カラー：ブラック/レッド

サイズ：フリー

「ハローキティ」のリボン型のミニバッグ。チェーンショルダーとストラップが付いた2WAY仕様で、存在感のあるデザインです。スマホやリップなど、必要なものがすっきり収まるちょうどいいミニサイズ。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/bag/tote-bag/GIX36040

アクリルチャーム付きトートバッグ

品番：GIX36050

価格：\5,489（税込）

カラー：ピンク

サイズ：フリー

チョコレートを持った「ハローキティ」が大きくプリントされたミドルサイズのトートバッグ。素材感はなめらかな合成皮革、リボンは立体的なエナメル仕様に。マチ幅を広く取っているため、見た目以上に大容量です。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/bag/tote-bag/GIX36050

折りたたみエコバッグ

品番：GII36050

価格：\2,189（税込）

カラー：ピンク/ホワイト

サイズ：フリー

コンパクトに折りたためるエコバッグ。チョコレートを持った「ハローキティ」やお友だちの「タイニーチャム」がプリントされ、畳んでも可愛いデザインです。ハートのカラビナがついており、バッグにつけることも可能です。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/bag/eco-bag/GII36050

タオルハンカチ

品番：GII36060

価格：\1,320（税込）

カラー：オフ /ピンク

サイズ：フリー

ふわふわとしたタオル生地に、「ハローキティ」の刺繍をワンポイントであしらったハンカチ。カラー毎にデザインが異なるアソート仕様。持ちやすいすっきりとしたサイズです。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/wallet-accessory/handkerchief/GII36060

2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグワッペンケーブルニットカーディガンアクリルチャーム付きトートバッグ折りたたみエコバッグ【KIDS】スパンコールロングスリーブTシャツタオルハンカチ巾着付きアソートTシャツ

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

取り扱い店舗

ROPE' PICNIC店舗

https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/

オンラインストア

https://www.junonline.jp/rope-picnic/

キッズウエアは取り扱い店舗が限られますので、お近くの店舗にお問い合わせください。

ROPE' PICNICインフォメーション

ブランドサイト

https://www.ropepicnic.com/

Instagram

https://www.instagram.com/ropepicnic_official/

X

https://x.com/RopePicnic

Facebook

https://www.facebook.com/ropepicnic2000/