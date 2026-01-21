「ROPE′ PICNIC×HELLO KITTY」コラボレーション第3弾。バレンタインの甘い季節にぴったり！スウィートな「ハローキティ」の限定コレクション全7型登場。
株式会社ジュン(本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」)が運営する、「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」は株式会社サンリオ（本社：東京都品川区 以下「サンリオ」）のキャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたアイテムを、「ROPE' PICNIC」店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J' aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて発売します。本アイテムは、「J' aDoRe JUN ONLINE」にて2026年1月23日（金）より先行予約を開始し（注1）、2026年1月30日（金）に店舗にて販売を開始します（注2）。
新年に発売し話題となった、「ハローキティ」と「ロペピクニック」のコラボレーション企画から、新作コレクションが登場。今回は、『LOVE MY HELLO KITTY！ありったけの「スキ」を集めて』をテーマに、甘い季節にぴったりな、「ハローキティ」とのスペシャルアイテム全7型を提案します。
ピンクをキーカラーにしたコレクションは必見。バレンタインをイメージし、チョコレートを持った「ハローキティ」のデザインや、ハートモチーフをあしらったアイテムが甘い季節を彩ります。
インパクトのある「ハローキティ」のリボン型ミニバッグをはじめ、春のコーディネイトにも合わせやすい、巾着付きTシャツや、トラッドなケーブルニットカーディガンなどがラインアップ。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにも最適な、今だけの特別なコレクションです。
さらに、「ロペピクニック」ならではの、親子で一緒に楽しめる展開となっています。
（注1）1月23日（金）正午頃に予約開始予定です。
（注2）各店舗、1月30日（金）の開店と同時に販売開始予定です。また、開店時間は店舗によって異なります。
「ROPE' PICNIC×HELLO KITTY」ラインアップ
ワッペンケーブルニットカーディガン
品番：GDK16960
価格：\5,995（税込）
カラー：ピンク/キナリ/ブラウン
サイズ：フリー
左胸には「ハローキティ」のフェイスとハートを組み合わせたデザインのワッペンを、袖口にはリボンの刺繍を施したトレンド感のあるケーブルニットカーディガン。ハートモチーフのボタンを採用し、フェミニンさをプラス。シャツとのレイヤードスタイルもおすすめです。
詳細を見る :
https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/tops/cardigan/GDK16960
巾着付きアソートTシャツ
品番：GDM16980
価格：\6,490（税込）
カラー：ピンク/ブラック/ホワイト/ホワイト系
サイズ：フリー
カラーでデザインが変わるアソート仕様。リラックス感のあるオーバーシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすい半袖Tシャツです。Ｔシャツが入れられる大きさの巾着がついており、旅行や、ギフトにも最適です。
詳細を見る :
https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/tops/tshirt-cutsew/GDM16980
【KIDS】スパンコールロングスリーブTシャツ
品番：GRM36030
価格：\3,982（税込）
カラー：ホワイト/ピンク
サイズ：S/M/L
カラーでデザインが変わるアソート仕様。フロントには「ハローキティ」のプリントと大好評の色の変わるスパンコール刺繍をデザイン。たぷんとした袖が可愛いロングスリーブTシャツで、バックネックはゴム仕様で着脱しやすくなっています。
詳細を見る :
https://www.junonline.jp/rope-picnic-kids/product/tops/tshirt-cutsew/GRM36030
2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ
品番：GIX36040
価格：\4,994（税込）
カラー：ブラック/レッド
サイズ：フリー
「ハローキティ」のリボン型のミニバッグ。チェーンショルダーとストラップが付いた2WAY仕様で、存在感のあるデザインです。スマホやリップなど、必要なものがすっきり収まるちょうどいいミニサイズ。
詳細を見る :
https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/bag/tote-bag/GIX36040
アクリルチャーム付きトートバッグ
品番：GIX36050
価格：\5,489（税込）
カラー：ピンク
サイズ：フリー
チョコレートを持った「ハローキティ」が大きくプリントされたミドルサイズのトートバッグ。素材感はなめらかな合成皮革、リボンは立体的なエナメル仕様に。マチ幅を広く取っているため、見た目以上に大容量です。
詳細を見る :
https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/bag/tote-bag/GIX36050
折りたたみエコバッグ
品番：GII36050
価格：\2,189（税込）
カラー：ピンク/ホワイト
サイズ：フリー
コンパクトに折りたためるエコバッグ。チョコレートを持った「ハローキティ」やお友だちの「タイニーチャム」がプリントされ、畳んでも可愛いデザインです。ハートのカラビナがついており、バッグにつけることも可能です。
詳細を見る :
https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/bag/eco-bag/GII36050
タオルハンカチ
品番：GII36060
価格：\1,320（税込）
カラー：オフ /ピンク
サイズ：フリー
ふわふわとしたタオル生地に、「ハローキティ」の刺繍をワンポイントであしらったハンカチ。カラー毎にデザインが異なるアソート仕様。持ちやすいすっきりとしたサイズです。
詳細を見る :
https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/wallet-accessory/handkerchief/GII36060
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434
取り扱い店舗
ROPE' PICNIC店舗
https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/
オンラインストア
https://www.junonline.jp/rope-picnic/
キッズウエアは取り扱い店舗が限られますので、お近くの店舗にお問い合わせください。
ROPE' PICNICインフォメーション
ブランドサイト
https://www.ropepicnic.com/
https://www.instagram.com/ropepicnic_official/
X
https://x.com/RopePicnic
https://www.facebook.com/ropepicnic2000/