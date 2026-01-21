【宮崎県延岡市】「西階公園野球場」のネーミングライツパートナーを募集します！
延岡市
完成イメージ（令和８年度からの供用開始を予定しています）
- 延岡市では、新たな財源確保や施設の魅力向上、利用者の利便性の向上を目的として、市が新たに整備する施設等へのネーミングライツの導入を進めております。
- この度、令和８年度からの供用開始を目指して現在整備を進めている「西階公園野球場」のネーミングライツパートナー（愛称の命名権者）を募集することといたしました。
- 多くの企業、団体の皆様のご応募をお待ちしております。
- 募集期間：令和８年１月９日（金）～令和８年２月13日（金）
- 予定契約期間：令和８年度から３年以上５年以下
※希望契約価格：年間200万円以上を希望します。
※年間200万円以下でも応募可です。ただし、最低提案価格は100万円以上です。
- 選定方法：ネーミングライツパートナー審査委員会による審査
- ネーミングライツの開始時期：パートナー企業の決定後から愛称を使用可能としますが、命名権料は施設の供用開始とあわせて徴収します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/154891/table/8_1_4b20300776a0ca6585b13bf49ea687ff.jpg?v=202601211151 ]
- 西階公園野球場は昭和40(1965) 年に建設され、長年多くの方にご利用いただいてきた歴史のある施設ですが、建設から57年が経過し、老朽化が進んでいることから、設備の機能面や安全対策面で多くの課題がありました。
- また、災害時のヘリポートや人的支援の受入れ、緊急避難場所といった役割を担っていることから、現在、以下の４つのコンセプトで野球場の再整備を進めています。
野球場の整備の様子
※その他詳細は市ＨＰをご確認ください
「西階公園野球場」のネーミングライツパートナーを募集します！ - 延岡市公式ホームページ(https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/46/46682.html)
施設概要
コンセプト１.：市民そして競技者に親しまれる野球場
コンセプト２.：人にやさしい野球場
コンセプト３.：「公認野球規則」に沿った機能・設備を備えた野球場
コンセプト４.：運営・維持管理しやすい野球場
野球場の整備の様子