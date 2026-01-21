イ・ジュンギ、日本ファンミーティング開催決定！W会員先行スタート！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年4月10日（金）に開催される、『2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day (仮)』の【FC&mobile W会員先行】を開始しました。また、チケプラ電子チケットが本公演で採用されたことをお知らせします。

【イ・ジュンギ、1年ぶりとなる日本ファンミーティング開催決定！】

イ・ジュンギは2001年にアパレルブランドのモデルとして韓国での活動をスタートし、2004年には日本映画『ホテルビーナス』で2000人が参加したオーディションから選ばれ草磲剛と共演。1230万人を動員した映画『王の男』や平均視聴率20％を記録したドラマ『マイガール』などの出演を経て人気を獲得し、俳優としては異例の大規模ファンミーティングを開催したことでも話題になりました。

韓国だけに留まらず、日本、中国、タイ、シンガポールでも公演を行うなど、アジアで確固たる地位を確立しています。

そんな中、1年ぶりとなる日本ファンミーティング 『2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day (仮)』の開催が決定！

本イベントでは、トークや企画コーナーを通じて、ファンとの交流を深める特別な時間を予定しています。今年もイ・ジュンギと一緒に素敵な時間を過ごしましょう！

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

本公演のチケットは「チケプラ電子チケットアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【公演・受付詳細】

⚫︎公演日程

2026年4月10日（金）開場 16:30／開演 17:30

神奈川｜パシフィコ横浜 国立大ホール

⚫︎チケット料金（税込）

15,800円

※オリジナルペンライト付き

※おひとり様につき4枚までお申し込み可（同行者の方が非会員の場合でもお申し込み可）

⚫︎受付期間

【FC&mobile W会員先行】

受付期間：1月21日（水）10:00 ～ 1月25日（日）23:59

当選発表：1月29日（木）

※受付期間内までのイ・ジュンギ日本公式ファンクラブ＆イ・ジュンギ日本公式モバイルご入会（＝ご入金）でW会員先行お申込可

【FC会員先行】

受付期間：1月30日（金）10:00 ～ 2月15日（日）23:59

当選発表：2月19日（木）

※受付期間内までのイ・ジュンギ日本公式ファンクラブご入会（＝ご入金）でFC会員先行お申し込み可

【mobile会員先行】

受付期間：2月20日（金）10:00 ～ 2月25日（水）23:59

当選発表：2月28日（土）

※受付期間内までのイ・ジュンギ日本公式モバイルご入会（＝ご入金）でmobile会員先行お申し込み可

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://leejoongi.jp/information/?id=1489

▶︎イ・ジュンギ日本公式ファンクラブ

https://leejoongi.jp/

▶︎イ・ジュンギ日本公式モバイル

https://sp.joongi.jp/members/register.php

▶︎公式X（旧Twitter）

https://x.com/LEEJOONGI_JP

▶︎公演に関するお問い合わせ

イ・ジュンギ日本公式ファンクラブ（LEEJOONGI Japan Official Fanclub）

https://leejoongi.jp/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【主要プレイガイドと連携】

主要プレイガイド全社とも連携しているため、チケット販売はこれまで通りのプレイガイドで販売でも導入いただけます。

■株式会社チケットプラスについて

電子チケットサービス「チケプラ」や公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」を運営。

電子チケットは2014年に業界内で先駆けて機能を開発し、自社アプリの「チケプラアプリ」、または各企業様が既に提供されている既存アプリにチケプラの電子チケット機能を組み込む形でサービスを提供しています。電子チケットはスマートフォンの画面にスタンプを押すだけの簡単かつユニークな機能で、従来のQRコードタイプと比べて機材や専門スタッフの必要がないため簡単な入場オペレーションを実現できます。また、チケット受け取りを済ましていれば公演当日に大規模な通信障害が発生した場合にも機内モードでチケットの表示ともぎりを行うことができ、安定した入場が叶えられます。そのほか、顔認証入場などをはじめとした不正転売対策も実現できるなど、これまで累計1,000組以上のアーティストや50万人規模のツアーで導入されており、音楽ライブを中心に、舞台・演劇やプロ野球、Bリーグなどのスポーツ関連、遊園地といったレジャー・文化施設等でも幅広く導入いただくなど電子チケット業界有数の実績となっています。

チケプラTradeは、チケットを購入したお客さまがやむを得ない事情で参加できなくなってしまった際に、公式の場で安心安全に再販売することのできるチケットリセールサービスです。完売などでチケットをご購入いただけなかったお客さまも、適正な価格でチケットをお求めいただけるようになるだけでなく、昨今社会問題となっているチケットの不正な転売の抑制につながることも期待されます。年間30万件以上の取引成立実績を有し、紙チケット、電子チケット問わず、イベント主催者様の公式チケットリセールの基盤となっています。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。