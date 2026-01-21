ビジネス職に特化したSaaS企業向け採用代行（RPO）サービス「b-growth Hire」をローンチ
「b-growth Hire」サービスサイト：https://bgrowth.jp/service-hire
『BtoBマーケティング研究会(https://www.facebook.com/groups/966370787340691/)』を運営する株式会社b-growth（東京都港区、代表取締役CEO：菱沼匡、以下「当社」）は、2026年1月より、SaaS企業向け採用代行（RPO）サービス「b-growth Hire(https://bgrowth.jp/service-hire)」の提供を開始します。
b-growth Hireは、SaaSビジネスの知見と経験が豊富なビジネス職特化のRPOチームです。
単なる作業代行ではなく、貴社の事業戦略を深く理解し、マッチ度の高い候補者の母集団形成を実現します。
人事の工数を削減しながら、貴社のチーム編成、メンバーのスキルセットを踏まえ、現場が「まさにこの人を待っていた」と唸る採用成功にコミットします。
■対応領域
採用戦略・基盤構築
ペルソナ設計・言語化 / 採用競合分析 / 求人票（JD）の作成・最適化 / 選考プロセスの設計 等
母集団形成
スカウト配信代行 / パーソナライズ文面の作成 / タレントプール管理 / リファラル採用支援 等
選考・候補者体験管理
書類選考の代行 / カジュアル面談の実施 / 日程調整・進捗管理 / 候補者フォロー 等
意思決定・分析
KPI管理・レポート作成 / 内定承諾率向上のための施策 / エージェントコントロール / ターゲット見直し / 週次定例 等
https://bgrowth.jp/contact
https://bgrowth.jp/contact-service
■株式会社b-growth 代表取締役CEO 菱沼匡のコメント
株式会社b-growth 代表取締役CEO 菱沼匡
企業が求める理想のBtoBマーケター人材は非常に希少性が高く、採用に苦戦している企業も多いと思います。
弊社の独自データによると、即戦力マーケターの採用には平均9ヶ月を要し、オンボーディングから立ち上がりまで1年程度かかることもあり、事業成長を急ぐ現場にとって大きな機会損失です。
『b-growth Hire』では実務経験と転職支援実績に基づいた求人票の見直しから、候補者の『目利き』、独自の『BtoBマーケティング研究会』を通じ、一般の採用市場では出会えない優秀な層との接点創出まで、BtoBマーケターの採用に関するあらゆる業務を代行し、現場が求める即戦力人員の採用を最短距離で実現します。採用の遅れによる機会損失を最小限に抑え、現場が施策のPDCAをフル回転させられる、強いマーケティング組織を共に創り上げていきましょう。
◼︎BtoBマーケティング研究会について
『BtoBマーケティング研究会(https://www.facebook.com/groups/btobstudygroup)』は、情報や人脈が効率的に得られる場をオン／オフラインで提供し、 BtoBマーケティング業界全体を盛り上げていくことを目的とした、国内最大級の完全審査制コミュニティです。当研究会では、「BtoB/IT事業者のマーケティング担当者にとってビジネスに役立つ情報が自動的に収集できる学びの場にする」ことを目指し、情報発信やイベント主催を通じて活動しています。
b-growthの提供サービス
b-growthでは、BtoB企業のクライアント課題解決に向けて、主に以下のサービスを展開しています。
業務委託マーケターによるBtoB事業グロース支援サービス
b-growth Pro(https://bgrowth.jp/service-pro)
BtoBマーケター専門のエージェントサービス
b-growth Agent(https://bgrowth.jp/service-agent)
BtoB事業特化の広告運用サービス
b-growth AdMaster(https://bgrowth.jp/service-admaster)
BtoB事業特化のコンテンツ制作サービス
b-growth Creative(https://bgrowth.jp/service-creative)
【企業概要】
会社名：株式会社b-growth
本社住所：
〒107-0062
東京都港区南青山1-1-1新青山ビル 東館7F
代表者：代表取締役CEO 菱沼匡
主な事業内容：BtoBマーケティング支援事業
コーポレートサイト：https://bgrowth.jp/
【BtoB事業会社の役職者マーケター限定コミュニティ】
BtoBマーケティング研究会：https://www.facebook.com/groups/966370787340691/
