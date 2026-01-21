難民支援への活動に対して国連UNHCR協会より感謝状を授与

株式会社ムーミン物語

ムーミンの物語を主題にしたテーマパーク「ムーミンバレーパーク」（埼玉県飯能市）を運営する株式会社ムーミン物語と、北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」を運営する株式会社メッツァ（ともに代表取締役社長：望月 潔）は、2025年11月15日（土）、16（日）に特定非営利活動法人 国連UNHCR協会の協力のもとチャリティーイベント「メッツァ（ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ）・難民支援ウィークエンド2025」を開催しました。期間中、ムーミンバレーパークでは1デーパス料金の一部およびキャンペーンアートを使用したオリジナルチャリティTシャツの売上の一部を、国連UNHCR協会を通じて難民支援活動へ寄付しました。あわせてメッツァビレッジでは、難民にまつわる北欧映画の上映・セミナー・難民テント展示などを実施するとともに、UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）活動紹介・募金ブースを設け寄付プログラムへの参加を呼びかけました。

株式会社ムーミン物語及び株式会社メッツァはその活動を評価され2026年1月21日（水）、国連UNHCR協会事務局長 川合 雅幸氏がムーミンバレーパークとメッツァビレッジを訪問し、川合 雅幸事務局長から感謝状を授与されるとともに、継続的な支援の重要性について意見交換を執り行いました。

左から、株式会社メッツァおよび株式会社ムーミン物語 代表取締役社長 望月 潔、ムーミントロール、国連UNHCR協会事務局長 川合 雅幸氏〇本取り組みの意義について

メッツァ（ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ）は、「森と湖での体験を通じた心の豊かさ」という北欧の精神性を体現し、より開かれた、持続可能な社会の実現を目指しています。自然との調和や共存を重んじる北欧の文化を日本に紹介する中で、人や環境に配慮した選択を推奨する「Ethical Choice」（エシカルチョイス）をブランドアイデンティティとして大切にしています。

メッツァでのお買い物やイベント参加を通じて、間接的に国際的な人道支援に貢献する機会を提供することで、地域社会と国際社会を結ぶ「架け橋」となり、より心豊かな社会の実現を目指してまいります。

メッツァ（ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ）・難民支援ウィークエンド2025

■開催期間：2025年11月15 日（土）、11月16日（日）

■開催時間：10:00～20:00

■詳細：https://www.japanforunhcr.org/news/2025/moominvalley-park(https://www.japanforunhcr.org/news/2025/moominvalley-park)

■協力：特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

■後援：フィンランド大使館

１． ムーミンバレーパーク×国連UNHCR協会協力・難民支援チャリティーイベントMOOMINVALLEY PARK & JAPAN FOR UNHCR「It’s all right now, my dear.」

イベント開催期間中、本キャンペーンのためにつくられたムーミンバレーパーク キャンペーンオリジナルアートと国連UNHCR協会のロゴが来園者を出迎えたり、難民の子どもたちが大切にされ、価値を認められていると感じながら子ども時代を送ることができるように助けるという、キャンペーンの目標を体現したキャッチコピーを使ったアートが、ムーミンバレーパーク内に展示されました。

１.1デーパス料金の一部を難民支援活動へ寄付。来園者にはキャンペーンアート缶バッジをプレゼント

ムーミンバレーパークでは、11月15日（土）、11月16日（日）来園者に記念ノベルティとしてキャンペーンアートを使用した缶バッジをプレゼントし、キャンペーン期間中の1デーパス料金の一部を国連UNHCR協会を通じて難民支援活動に寄付しました。

２.キャンペーンアート オリジナルチャリティTシャツを販売。売上の一部を寄付

キャンペーンアートを使用したオリジナルチャリティTシャツを11月15日（土）、11月16日（日）の二日間、数量限定で販売し、売上の一部を国連UNHCR協会を通じて難民支援活動のために寄付しました。

2．メッツァビレッジでのチャリティーイベント

家族用難民テントや「世界難民の日こいのぼり」の展示のほか、チャリティーナイトシネマとしてフィンランド映画「希望のかなた」を上映し、30～40代女性を中心に、湖畔の屋外シアターに鑑賞者が集まりました。

またワークショップ「UNHCRの難民支援と私たちにできること～“いのちの持ちものけんさ”とともに～」は10名を超える参加者が集い、グループでの対話やショートムービーを交えた内容で難民を自分事として捉え、難民の実態や課題について正しく理解する機会となりました。

国連UNHCR協会の活動紹介と募金ブースでは想定を超える多くの方にご関心をお寄せいただき、のべ30名以上の継続的なご支援をいただけることとなりました。

＜特定非営利活動法人 国連UNHCR協会について＞

UNHCR（ユーエヌエイチシーアール：国連難民高等弁務官事務所）は1950年に設立された国連の難民支援機関です。紛争や迫害により故郷を追われた難民、国内避難民、無国籍者などを国際的に保護・支援し、難民問題の解決に対して働きかけています。1954年と1981年にノーベル平和賞を受賞。スイス・ジュネーブに本部を置き、世界 130カ国以上で援助活動を行っています。この国連の難民支援活動を支えるため、広報・募金活動を行う公式支援窓口が、国連UNHCR協会です。UNHCR駐日事務所と連携しながら、UNHCRの活動を支えるために、企業・団体・個人などの民間を対象とした広報・募金活動を行っています。

https://www.japanforunhcr.org/

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

https://metsa-hanno.com/

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。https://www.moomin-monogatari.co.jp/

<メッツァビレッジについて>

フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の 北欧ライフスタイル体験施設。100種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップや イベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。

https://metsa-hanno.com/metsa/

<株式会社メッツァについて>

株式会社メッツァ（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月潔）はフィンテックグローバル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：玉井信光）のグループ会社として、北欧のライフスタイルを体験できるメッツァビレッジのマーケティング業務ならびにイベント企画、運営、新規事業開発を行います。

https://metsa-hanno.com/metsa/company/

