「ヤングアニマルWeb」にて人気作品『陰キャは陰キャでいそがしい！』が2巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社

(C)マツダミヲ／白泉社

ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！

『陰キャは陰キャでいそがしい！』（マツダミヲ）2巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。



2/3(火)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【『陰キャは陰キャでいそがしい！』（マツダミヲ）あらすじ】

私の名前は佐藤、高校2年生。堂々たる陰キャ女子。親友の花織とヨリちゃんと3人グループ。だが侮るなかれ、私たちは陰キャだがいろいろ忙しいタイプなのである。陽キャ男子の妄想（BL）を書いたり、学校行事もけっこう前のめりだし、放課後はファミレスで話題（BL）が尽きないし。今は文化祭の準備が始まって、ウチのクラスは演劇をやることになったらしい。よーしポスターでも描くか～と張り切ってたら…？ 教室の隅で特別なバリアに守られながら生息する陰キャでビジーでこれはこれで最高な日々！？

【ヤングアニマルWeb】『陰キャは陰キャでいそがしい！』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/45cad6ce57037

【コミックス情報】1～３巻好評発売中！

『陰キャは陰キャでいそがしい！ 3』（マツダミヲ／著 白泉社）書影陰キャは陰キャでいそがしい！ 3

■著者名： マツダミヲ

■JDCNコード：592XXXXXinchaha00311

■シリーズ名：電子版のみ

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2025.8.13

【コミックス限定おまけ「陰キャ打合せの真実」収録！】高校3年生になった佐藤は絶賛ぼっち中…！？希望進路によるクラス分けでヨリちん・花織とも別クラスになった陰キャの佐藤が教室で知っているのは、まさかの帝王・坂口だけ！すると坂口が大学進学への内申点のために高校生短歌大会への出場を考えていて、でもコンビを組む相手が見つからない様子で…。親友との絶縁に後悔をしている佐藤が坂口のふところへ……飛び込む！？佐藤・坂口の凸凹コンビで火花散る短歌バトル開幕、陰キャの青春がまぶしいぜ！ 陰キャ×無限の時間×ビジーデイズ☆

『陰キャは陰キャでいそがしい！ 1』（マツダミヲ／著 白泉社）書影陰キャは陰キャでいそがしい！ 1

■著者名： マツダミヲ

■JDCNコード：592XXXXXinchaha00111

■シリーズ名：電子版のみ

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2024.10.16