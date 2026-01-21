SmartDB、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて15期連続受賞　-SaaSで唯一となるノーコードWebデータベースなど3部門同時の最高位「Leader」に認定

株式会社ドリーム・アーツ

大企業向けクラウドサービスの株式会社ドリーム・アーツ（東京本社：東京都渋谷区、広島本社：広島県広島市、代表取締役社長：山本 孝昭、以下 ドリーム・アーツ）は、このたび大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」が、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」で発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」においてSaaSで唯一、最高位の「Leader」に3部門で15期連続同時認定されたことをお知らせします。

■「ITreview Grid Award 2026 Winter」について

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

このたび発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、「ITreview」に集まった約15.1万件のレビューをもとにユーザーから支持された製品が選定されました。

「ITreview Grid Award 2026 Winter」の詳細は以下のページをご覧ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■SaaSで唯一、最高位の「Leader」に3部門で15期連続同時認定

SmartDB(R)は、業務デジタル化にあたって重要な要素である「ノーコードWebデータベース（※1）」、「ワークフローシステム（※2）」、「文書管理システム（※3）」の3部門においてSaaSで唯一、最高位の「Leader」に同時認定されました。 なお、SmartDB(R)の「ITreview Grid Award」受賞は21期連続、3部門同時は15期連続となります。

大企業向けDX内製化ツールSmartDB(R)は、業務部門がDXによる課題解決と価値創出に主体的に取り組み、その改善と価値の増幅を自律的かつ継続的に主導する「デジタルの民主化（※4）」を実現します。 大企業特有の複雑な業務プロセスに対応可能なワークフロー機能やWebデータベース機能を備え、柔軟な権限制御や高度なセキュリティ要件に対応。 さらに、大規模な運用ニーズに応え、先月「コラボレーター機能（※5）」を大幅に強化。 社外提携組織との安全な業務連携を可能にし、50万人を超える社外利用者との情報共有を実現します。



※1 受賞カテゴリ「ノーコードWebデータベース」について

URL：https://www.itreview.jp/categories/web-database/

※2 受賞カテゴリ「ワークフローシステム」について

URL：https://www.itreview.jp/categories/workflow/

※3 受賞カテゴリ「文書管理システム」について

URL：https://www.itreview.jp/categories/document-management/

※4 「デジタルの民主化」とは

URL：https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/democratization/

※5 「コラボレーター機能」に関するプレスリリース

URL：https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/news/press-release/in251202/

■SmartDB(R)に対するユーザーの評価

「ITreview」にて、SmartDB(R)を利用中のユーザーから、以下のような評価をいただいています。

SmartDB(R)のレビューについて、詳細は下記よりご確認いただけます。

URL：https://www.itreview.jp/products/smartdb

ドリーム・アーツは、今後も“協創”を理念に掲げ、「現場力強化」「企業競争力向上」に役立つトータルソリューションを提供してまいります。

SmartDB(R)（スマートデービー）について https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/(https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/)

SmartDB(R)は、大企業市場シェアNo.1（※6）の業務デジタル化クラウドです。 現場個別の業務から全社横断業務までノーコードで開発可能。 ワークフローとWebデータベースを中心に多彩な機能をもち、柔軟な外部システム連携、きめ細かな権限管理、高度なセキュリティ要件にも対応しています。 三菱UFJ銀行や大和ハウス工業、立命館大学など、大企業を中心にあらゆる業種業態のユーザーが利用中です。 サービス基盤としてマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」を採用し、利用規模の変化やコンテンツの増加にも柔軟に対応できる環境を実現しています。

※6 テクノ・システム・リサーチ「2024年 SaaS型ワークフロー市場メーカーシェア調査」より

株式会社ドリーム・アーツについて https://www.dreamarts.co.jp/(https://www.dreamarts.co.jp/)

「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。

主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)（ショップラン）」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)（インスイートエックス）」などのクラウドサービスを開発・提供しています。