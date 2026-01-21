「MNTSQ（モンテスキュー） CLM」がグローバル対応を強化

MNTSQ株式会社

「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げるMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）は、提供する「MNTSQ CLM」において、従来の日本語・英語に加え、多言語の契約書をAI解析（要素分解）できる機能を追加したことをお知らせいたします。

「MNTSQ CLM」は、AI解析によって過去の審査結果や契約経緯情報などを集約・整理し、膨大な書類から必要なデータをシームレスに検索・参照することができます。今回の機能追加では、これら一連の流れが、日本語・英語以外のあらゆる言語の契約書に対応可能となります。

たとえば海外拠点の契約書であっても、AIがいつ・誰と・どのような条件で合意したか内容を自動で読み取り、条項単位での分析が容易に行えます。

当社は、昨年の国際規格ISO4217準拠の全通貨(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000050130.html)に対応に続き、今後もグローバル対応を強化し、世界で活用する日本企業の契約を、強力にサポートしてまいります。

＊「MNTSQ CLM」の表示言語については、日本語または英語をユーザーごとに選択可能(https://mntsq.co.jp/news/release/231002)です。

MNTSQ CLM（Contract Lifecycle Management）について

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

https://mntsq.co.jp/product

MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp