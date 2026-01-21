【参加募集中】 1/28(水)「出版業界」攻略セミナー（VIPOアカデミー「業界研究ベーシックコース」単発受講）開催

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）の事業「VIPOアカデミー」の業界研究ベーシックコースは、コンテンツ業界の基礎知識を横断的に学べる「業界研究ベーシックコース」（全7回）を開催しています。

各コンテンツの（全7ジャンル）最新のマーケット分析や、具体的な展開事例について、学ぶことができる冬期限定のコースです。単発での受講がオンラインまたは会場参加にて可能ですので、この機会にぜひお申込みください。



1月28日（水）には、第3回目の「出版業界」攻略セミナーを開催いたします。

（申込締切：1月27日［火］）



約3時間の講座内で「業界分析」「事例研究（2社）」「ネットワーキング（※会場参加者のみ）」を行い、業界のマーケットやビジネスモデルと現状を学び、業界の課題を考察することで、業界の全体像を1日で学ぶことができます。



新人研修から経営幹部人材育成まで、幅広くお役立ていただける内容ですので、総務・人事・人材開発等のご担当者の方にもご転送いただけると幸いです。

◆「ゲーム業界」攻略セミナー概要

「出版業界」セミナーのお申込はこちら :https://vipoacademy260128.peatix.com/

【日 時】2026年1月28日（水）18:30～21:10 ※21:10～21:40 ネットワーキング（会場のみ）



【会 場】 VIPOにて会場参加またはオンライン（Zoom）での開催となります。

お申込み時にどちらかを選択してください。

※会場参加は定員に達したため受付を終了しました。現在オンライン参加のみ受付中です。



・VIPO会場：東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル2F ホールR［アクセス(https://www.vipo.or.jp/about/access/)］

・Zoom参加：自身で受講できる環境を整えてくださいますようお願いいたします。

お申込み後にご参加のURLを発行いたします。



【参加費（税込）】VIPO会員5,500円／団体会員6,600円／一般7,700円



【定 員】会場参加：30名（※定員に達しました）

オンライン参加：定員なし



【申込方法】お申込の受付は「Peatix」のみとなります。



【申込締切】2026年1月27日（火）



【プログラム】

〇第1部講演：18:35-19:35 「業界分析」

業界の構造や市場分析、課題等を専門家が解説



講師：植村 八潮 氏（専修大学 教授／日本図書館協会常務理事）

テーマ：「デジタルプラットフォーム時代の出版ビジネス」

・出版概況（市場動向とビジネスモデル）

・電子書籍市場の動向

・出版コンテンツ産業の変化

・読書と読者の変化



〇第2部講演：19:45-21:10「事例研究（2社）」

今の展開事例、課題点等をプロジェクトの担当者が紹介

（オンライン参加者は第2部終了とともに受講終了および退席となります）



・1社目講師：細野 修平 氏（株式会社集英社 第3編集部 少年ジャンプ＋編集部／MANGA Plus by SHUEISHA編集長）

テーマ：「海外でもヒットを目指す！MANGA Plus by SHUEISHAの挑戦」

・ 海外展開の挑戦と成長の過程

１. 海賊版サイトとの競合・対策

２. 縦スクロール形式との競合

３. サイマル翻訳（同時多言語配信）のDX化への工夫

・ 海外漫画ビジネスの現状と課題

・ 各国のファン文化・読者層の違いについての考察



・2社目講師：小林 浩一 氏（株式会社小学館 第二コミック局 コロコロコミック編集室 副編集長／コロコロコミック研究所 所長）

テーマ：「エンタメ思考」で勝ち続けるビジネスの成功法則」

・ビジネスはどうしたら勝ちやすいか？

・その仕事に理念はあるのか？

・理念に流されて、収益が鈍化していないか？

・お客さんの課題を的確に捉えているか？

・事例紹介

・質疑応答

今後の講座スケジュールはこちら :https://vipo-academy.jp/course/ib/#each_course

「VIPOアカデミー」とは https://vipo-academy.jp/(https://vipo-academy.jp/)

2015年度よりスタートしている、コンテンツ業界のリーダー育成を目的として業界に最適化された独自の教育プログラムを提供する人材育成事業です。現在は、7つのコース（［1］経営幹部人材を育成するマネージャークラス向けの「コーポレートリーダーコース」、［2］プロジェクトの現場で活躍する中堅社員向けの「プロジェクトリーダーコース」、［3］グローバルシーンにおいてすぐに使えるビジネス力を身につく「グローバルビジネスコース」、専門知識が学べる［4］「リーガル・エッセンシャルコース」［5］「アカウンティング・エッセンシャルコース」、［6］コンテンツ業界各ジャンルの基礎的な知識を横断的に習得できる「業界研究ベーシックコース」）、［7］新規事業の進め方について学べる「ニュービジネスデベロップメント～新規事業のはじめ方講座～」を実施しています。

