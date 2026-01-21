【2/4開催】地元・相模原で働く！市内企業21社が集結する「2026さがみはら就職フェア」を開催.未経験・ミドルシニア層も歓迎、書類選考なしで直接面接が可能

株式会社タスクールPlus「2026さがみはら就職フェア」ハローワーク相模原主催

ハローワーク相模原（所在地：神奈川県相模原市）は、2026年2月4日（火）、相模原市内での就職を希望する方を対象とした「2026さがみはら就職フェア」を開催いたします。本フェアは、地元企業21社（予定）がブースを構える直接面接会です。最大の特徴は、事前の書類選考を経ずに採用担当者と直接対話・面接ができる点にあります。正社員・パートを問わず多数の求人が集まり、未経験者やミドル・シニア世代、2026年3月卒業予定の方まで、幅広い層の求職者を対象に地域での雇用機会を創出します。

【特設ページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-sagamihara/_102181/201_01_00013.html

■ 趣旨

本フェアは、相模原市内に就業場所を持つ多様な業種の企業が参加する、地域密着型のマッチングイベントです 。事前予約によりスムーズな面接が可能で、求人票だけでは分からない社風や具体的な仕事内容を直接聞くことができます 。

■ 開催の背景

現在、地域経済の持続的な発展には、多様な人材の活用が不可欠となっています。相模原市内においても、人材を求める地元企業と、職住近接を希望する幅広い世代の求職者との接点創出が課題です。特に、経験の有無や年齢に関わらず、意欲ある人材が地元で安定して就業できる環境を整備するため、本フェアを企画いたしました。

■内容

参加企業は、相模原市内に就業場所を持つ21社を予定しています。

- 対象の広範化： 職業経験や資格、年齢を問わない求人を多数確保しています。「60歳以上応募可能」な求人も含まれており、ミドル・シニア世代の再就職支援に注力しています。- 対面による直接面接： 会場内の企業ブースにて、具体的な業務内容や職場の雰囲気について直接確認することが可能です。求人票だけでは把握しきれない情報を補完し、相互理解を深める場を提供します。

■本取り組みの意義

本フェアにおける「書類選考なし」という枠組みは、求職者の心理的・物理的ハードルを下げ、潜在的な労働力を掘り起こすことを目的とした試みです。

■今後の展望

ハローワーク相模原は、本フェアを通じて市内企業の人材不足解消と、求職者の早期就業を促進します。今後も、相模原市や相模原商工会議所などの関係機関と密接に連携し、地域特性に応じた雇用支援施策を継続的に展開することで、地域社会の安定した雇用基盤の構築に寄与してまいります。

■開催概要

□日時：2026年2月4日（水）13:00～16:00

□会場：ソレイユさがみ セミナールーム1（イオン橋本店 6階）

□対象：相模原市内での就職を希望する方（市外在住者も可）

□参加企業：市内企業21社（予定）

□参加費：無料

■お申し込み・参加方法

- 事前予約受付 2026年1月5日（月）～2月2日（月）まで最寄りのハローワークへお問い合わせの上、お申し込みください。 ※予約は先着順（定員100名）となります。- 当日受付事前予約者を優先しますが、当日受付による面接も可能です（待ち時間が発生する場合があります）。

■主催・お問い合わせ先

 主催：ハローワーク相模原（共催：相模原市、相模原商工会議所）

 住所：神奈川県相模原市中央区富士見6-10-10

 電話番号：042-776-8609（部門コード 31#）

 受付時間：平日 8:30～17:15

