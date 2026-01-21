FM AICHIの公開録音イベント「ダイドー おは・クラ・サタデー with セントラル愛知交響楽団 SPECIAL CONCERT Vol.11」に190組380名をご招待！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）では3月29日（日）に、名古屋市の「電気文化会館 ザ・コンサートホール」にて、公開録音イベント「ダイドー おは・クラ・サタデー with セントラル愛知交響楽団 SPECIAL CONCERT Vol.11」を開催。イベントに抽選で190組380名のリスナーを招待します。

FM AICHIで、毎週土曜8:00～8:30に放送中のクラシック専門番組「ダイドー おは・クラ・サタデー with セントラル愛知交響楽団」。番組パーソナリティのセントラル愛知交響楽団、マーシー山本教授が、クラシック音楽を毎週「おもしろく」「分かりやすく」伝えるラジオ番組です。

この番組の、年1回恒例の公開録音イベントの開催が決定しました。11回目となる今回は昨年に続き、「電気文化会館 ザ・コンサートホール」で開催。セントラル愛知交響楽団の生演奏を楽しみながら、いつもの番組と同じようにマーシー山本教授によるクラシックの解説をお届けします。また、現在産休中の番組パーソナリティ、佐井祐里奈もイベントに登場予定。恒例の佐井祐里奈とセントラル愛知交響楽団とのコラボセッションはどうなるのか？など見どころも盛りだくさんです。

昨年のコンサートの様子

このイベントにリスナー190組380名をご招待。観覧応募の受付は、FM AICHIのホームページで2月15日（日）まで受付中です。このイベントの模様は後日、特別番組として放送予定です。

- イベント概要

タイトル：ダイドー おは・クラ・サタデー with セントラル愛知交響楽団 SPECIAL CONCERT Vol.11

日時：2026年3月29日（日）開場14:00 / 開演15:00

会場：電気文化会館 ザ・コンサートホール

出演：佐井祐里奈、マーシー山本教授

抽選で190組380名のリスナーを無料招待 ※応募締切：2月15日（日）

FM AICHI イベントホームページ：https://fma.co.jp/f/event/?id=dseGchsc

※イベントに関する最新情報はホームページでご確認下さい。