SNS総再生数2億回！“桃尻カット”で世界を魅了する韓国トップトリマー　キム・ドンヒョク氏【333Dog Festa】にて日本初登壇

株式会社333Dog-Care（本社：埼玉県坂戸市、代表取締役：鈴木沙織）は、2026年1月27日（火）、東京都品川区にて、トリマー、トリミングサロン関係者、専門学生を対象とした国内最大級の専門セミナー「第1回 333Dog-Festa」を開催いたします。





イベント詳細URL： https://333dogcare.com/product/momoziri-seminar/


世界が注目する“桃尻トリミング”を日本で初公開

キム・ドンヒョク氏は、犬のヒップラインを丸く美しく仕上げる
「プリプリ桃尻スタイル」 と呼ばれる独自技術で世界的な注目を集めるトリマーです。


Instagramに投稿されたトリミング動画は、1本あたり数千万～最大2億回を超える再生数を記録。
その完成度の高さと再現性から、海外を中心に多くのトリマーに影響を与えています。


333DogFestaでは、この話題の技術を日本で初めてリアルに体験できる場として提供します。



デモンストレーション中心の体験型イベント

本イベントでは、実際のモデル犬を用いたトリミングデモンストレーション、シルエット設計・バランスの考え方、サロンワークに直結する実践的ポイントなど、現場で即活かせる技術と理論を中心に構成されています。


「見るだけで終わらない」「翌日から使える」ことを重視し、参加者が確実に持ち帰れる学びを提供します。


通訳・資料付きで海外技術も安心して習得

当日は韓国語で進行されますが、トリマー専門用語に対応した通訳を配置し、言語の壁をサポートします。


さらに、技術内容を体系的にまとめたオリジナル資料（冊子）を来場者全員に配布


初心者からベテラントリマーまで理解できる構成とすることで、海外トップレベルの技術を安心して学べる環境を整えています。


トリミング関連企業による出展ブースも併設

会場内には、トリミング関連商材・サービスを扱う企業による出展ブースエリアを併設。


最新のシザー、ケア用品、サロン向けサービスなど、
現場力・提案力を高めるための情報収集の場としても活用いただけます。



ブース出展企業一覧

333Dog-Care ：トリミング用品


シカリッチ：ペットフード、おやつ


ハートInハート：保護団体


株式会社きゃんナナ：ペット用洋服、アクセサリ―


株式会社プランテージ：トリミング用品


アニコム パフェ 株式会社：ペット保険、ケア商品


ダイヤモンドソリューションズ株式会社：メモリアルダイヤモンド


株式会社ハートランド：ペット用ケア商品


株式会社 THE DOG COMPANY：ペット用品、トリミングカー


CBC株式会社（FUWAME / Acoco）：ペット用シャンプーマシーン


sugar＆coco：ペット用シャンプー


有限会社 ディライト （犬潤）：ペット用サプリメント


有限会社アド：ペット用クッション、布雑貨


Vixen Aim 株式会社：ペット服


株式会社 8-P（にゃんドルわんドル）：ペット主役のラジオ番組　その他


イベント概要・開催情報

イベント名：第1回 333DogFesta


開催日時：2026年1月27日（火）


会場：品川グランドホール　〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-4品川グランドセントラルタワー3F


来場予定者数：約400名


対象：トリマー、トリミングサロン経営者、トリミング専門学校生、愛犬家


チケットURL： https://333dogcare.com/product/momoziri-seminar/


主催：株式会社333Dog-Care



社名：株式会社333Dog-Care


代表者：鈴木沙織


事業内容：トリミングサロン、トリマー向け商品の製造卸売など


本社：〒350-0247　埼玉県坂戸市西坂戸3-12-1　


電話：090-1058-8853


Email：info@333dogcare.com