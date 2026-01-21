リーナー、ITreview Grid Award 2026 Winterにて「Leader」を受賞

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」が発表する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、リーナー購買が「Leader」を受賞したことをお知らせします。

■ITreview Grid Awardとは？

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

アワードについて

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

購買管理システムカテゴリについて

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/purchasing-management.html

リーナー購買の受賞カテゴリ「購買管理システム」

URL：https://www.itreview.jp/categories/purchasing-management

■受賞記念！購買管理システム個別相談会を開催

本受賞を記念し、代表取締役 CEO 大平 裕介による、購買管理システムに関する個別相談会を先着3社限定で開催いたします。

購買管理システムの導入・切替におけるご相談、購買管理システムのトレンドなど、各社のご要望に合わせてご相談を承りますので、お気軽にお申し込みください。

▼詳細・お申し込みはこちら▼

https://share.hsforms.com/1lU_sECiTTZSwC3iY2AQq8wdfyg8



■リーナー購買とは

リーナー購買は、複数のECサイトから商品選定、発注、承認、検収に至るまでのあらゆる購買業務を単一のプラットフォームで一元管理することで、企業のガバナンス強化、調達コストの最適化、そして業務効率化を実現し、購買業務のDXを強力に推進するクラウドサービスです。

特徴

- 購買の一元化：購買プロセス全体を一つのシステムで完結させ、購買情報の可視化と一元化を進めます。- コスト削減：企業推奨品の設定、一元管理することで、購買価格のばらつきを解消し、購買の集約とコスト削減を促進します。- 業務効率化：アナログな購買プロセス、分散したECサイト、自社カタログの管理を集約し、経理や管理担当者の負担も軽減します。■実際にご利用いただいているお客様の声

■受賞記念！購買管理システム個別相談会を開催

本受賞を記念し、代表取締役 CEO 大平 裕介による、購買管理システムに関する個別相談会を先着3社限定で開催いたします。

購買管理システムの導入・切替におけるご相談、購買管理システムのトレンドなど、各社のご要望に合わせてご相談を承りますので、お気軽にお申し込みください。

▼詳細・お申し込みはこちら▼

https://share.hsforms.com/1lU_sECiTTZSwC3iY2AQq8wdfyg8

■会社概要

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシングDXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田7丁目23-1 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp